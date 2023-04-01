«Сити» разобрал прессинг «Ливерпуля». Быстро освобождали пространство, могли уходить в отрыв раньше

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вчера, 21:28

Вселенская печаль для мерсисайдцев.

Само собой, матчи «горожан» и мерсисайдцев частично потеряли в принципиальности. Да, это по-прежнему противостояния команд под руководством отличных тренеров, отшлифовавших свой стиль до блеска. Но это больше не поединки клубов, которые борются за чемпионство, оставив остальных далеко позади. В своем нынешнем состоянии «красные» едва ли могли навязать «небесно-голубым» серьезное сопротивление – и итог встречи это подтвердил.

«Ливерпуль» страдает от травм и пытается угнаться за топ-5

На какое-то время подопечные Юргена Клоппа даже смогли сместить с пятой строчки «Ньюкасл» — в промежутке с середины февраля по начало марта «красные» обыграли «Эвертон», «сорок», «Кристал Пэлас» и ярко вынесли МЮ . Сам «Ньюкасл» за этот период набрал лишь 1 балл.

Удачный отрезок быстро закончился – и это вполне логично при количестве игроков мерсисайдцев, которые сейчас залечивают травмы. Во-первых, до сих пор не прояснилась ситуация с Дарвином Нуньесом. Когда уругваец получил вызов в сборную, стало известно, что у него травма лодыжки, которую он получил в матче против «Реала» в ЛЧ . Предполагалось, что Дарвин пропустит месяц (но в игре с «Сити» он все-таки появился на поле).

Продолжается длительный период восстановления вингера Луиса Диаса, полузащитника Тьяго Алькантары, недавно к ним добавились Джо Гомес и Стефан Байчетич.

Как следствие, «Ливерпуль» быстро вернулся на 6-е место, проиграв «Борнмуту» (18-я команда лиги).

При этом у Клоппа уже были сочетания на случай, если вылетит кто-то из основной обоймы. Так, место Нуньеса на левом фланге в матче против «Сити» занял Диогу Жота. Вместо Байчетича в старте вышел Хендерсон. Линия защиты не претерпела изменений.

В составе «горожан» была одна потеря – но очень чувствительная. Гвардиола остался без Эрлинга Холанда, который получил травму паха. Норвежца заменил Хулиан Альварес.

«Горожане» не замечали прессинг «Ливерпуля»

«Красные» по-прежнему стараются сохранять высокое давление – даже при том, что в текущем состоянии им это идет скорее в минус. Когда «небесно-голубые» разгоняли атаки, на Диаша выдвигался Мохамед Салах – Коди Гакпо опускался к одному из опорников соперника. На второго в зависимости от расположения мяча давил либо Жота, либо Эллиотт/Фабиньо – когда мяч оказывался у Аканджи, Диогу смещался на него. Когда у Аке – на Натана выдвигался Харви, вместо него второго опорника прессинговал Фабиньо.

Такие частые перемещения требуют предельной концентрации – и «Сити» легко преодолевал давление в начальной стадии за счет быстрого паса. Часто в момент, когда Жота или Эллиотт смещались на центрбека с мячом, Фабиньо и Гакпо не успевали перекрыть опорную зону. Передача шла в эту зону – у Родри/Стоунза было достаточно свободного пространства и времени на принятие решения. Из-за того, что Эллиотт и Фабиньо оказывались в этот момент далеко от собственной опорной, в той зоне оставался один Хендерсон – благодаря этому «Сити» быстро переходил в наступление. Резюмируя, «горожане» легко разбивали высокий прессинг соперника, из-за чего преимущество «Ливерпуля» оборачивалось для команды огромной проблемой.

Лучшей демонстрацией такой черты стал момент на 13-й минуте – тогда «небесно-голубые» в 2 паса перешли со своей половины поля в финальную треть (Де Брюйне отдал на свободного Родри, тот сделал передачу на Гюндогана).

Гол мерсисайдцев не вытекал из содержания матча

К 17-й минуте «Сити» легко проходил к чужой штрафной – и непосредственно перед голом Салаха начал заманивать «красных» в капкан. Постепенно «Ливерпуль» прижался к своим воротам – спасла дальняя передача от Трента на Жоту. Диогу прошел с мячом до штрафной соперника и оставил мяч Мохамеду, а сам оттеснил корпусом Аканджи – египтянин бил без сопротивления.

Возвращаясь к вопросу о прессинге «Ливерпуля» — проблемы с ним и привели к первому забитому мячу «горожан». Де Брюйне без сопротивления (для него попросту не хватало опекуна) сместился из центра поля в правый полуфланг, откуда получил передачу от Аканджи. В следующий момент на Кевина выдвинулся Робертсон – возможно, это привычная установка для Эндрю при высоком давлении. Но сейчас шотландец начал движение уже после того, как хавбек МС получил мяч – и без опеки остался Рияд Марез. Несколько расчерченных передач – и Хулиан Альварес отправил мяч в ворота Алиссона. История повторилась в моменте со вторым и четвертым голом – снова свободное пространство на фланге (только теперь туда мяч переводили через диагональ) и мячи Де Брюйне и Грилиша.

По сути, этот момент сломил мерсисайдцев — после него «Сити» перешел во владение на чужой половине поля, спокойно распоряжался мячом перед штрафной «красных». В эпизоде с третьим голом Гюндоган подкараулил отскок от Трента и забил без какой-либо опеки.

Неутешительные для «Ливерпуля» итоги матча подвел Юрген Клопп:

Исходя из всего этого, об игре нельзя сказать ничего хорошего. К сожалению, из этого матча мы должны извлечь урок о том, какие ошибки мы не имеем права допускать. Мы не можем не вступать в борьбу за подбор в ключевых зонах, мы не можем играть так открыто. А теперь я стою здесь, и должен как-то это объяснить, но не могу это объяснить. Я не могу изменить это здесь и сейчас. Могу просто рассказать, что увидел. Мы поговорим об этом завтра. Такое случается слишком часто.

Все, что сейчас остается мерсисайдцам, это доиграть сезон, удержавшись в районе 6-8-х мест, а в идеале – забраться в топ-5. Только вот в зоне еврокубков сейчас идут команды, которые смотрятся куда увереннее – и не испытывают настолько ярких системных проблем. Стоит заняться обновлением центра поля.