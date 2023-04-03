«Наполи» так не громили дома 23 года. Но Спаллетти выиграл вместе с «Миланом»

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вчера, 13:10

Шикарная командная работа гостей.

Идеальный аперитив накануне ЛЧ

Тьерри Анри прав. Сказочный сезон «Наполи» включает в себе череду событий, которые полностью сопоставимы с определением самого слова. В чемпионате идут так, словно сюжет выдумали. В Лиге чемпионов получили идеальный набор соперников для мечты о финале. «Интер» и «Милан» не мощнее, чем команда Спалллетти на дистанции в Серии А. А «Бенфика», хотя это роскошная команда, не «Реал» с «Баварией».

Сказочная история о мальчике Хвиче, который был одной ногой во втором российском дивизионе, на второй перескочил в Батуми, а затем двумя наступил на горло защитникам в Серии А, тоже может показаться вымышленной. Кварацхелия рисковал стартовать в Неаполе примерно так, как Мудрик в Лондоне – с промахами и невзрачными матчами. Да и Виктор Осимхен со времен «Шарлеруа» так мощно не играл.

Без Виктора, который пропустил матч против «Милана» из-за травмы в сборной, испарилась атакующая удаль «Наполи». С разницей в 4 мяча дома в Серии А проиграли впервые с осени 2000-го. «Россонери» разошлись. Пиоли красавец, что грамотно прочитал тактику Спаллетти. Отказался от тройки в центре, заставил полузащитников закрыть хавбеков из Неаполя. Вырезав середину, осталось взрывной волной пройтись по чужим защитным порядкам, и это удалось.

«Милан» предложил футбол с большим количеством пространства и справился с этой свободой. В обороне Диас и Леау садились низко, закрывая опасных латералей «Наполи». Ким и Ррахмани сделали рекламу трансферу Дивеева в команду Спаллетти. Мерет пропустил четыре мяча за десять дней до четвертьфинала Лиги чемпионов в Милане между этими же соперниками.

Тренер предупреждал свою команду

Спаллетти переживал в день жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов:

Я предпочел бы не встречаться с итальянской командой. Уже слышал странные разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий. «Милан» в Лиге чемпионов, как дома, они семь раз выиграли турнир, больше побед только у «Реала». Один директор Мальдини выигрывал пять раз.

Это хороший жребий, ведь в другой части сетки гранды. И это плохой жребий, поскольку «Милан» знает «Наполи». Спаллетти преувеличил значимость соперника в ЛЧ . Вот этот «Милан» вышел в плей-офф впервые за 11 лет. «Тоттенхэм» был фаворитом, но «шпоры» сыграли в своем стиле, пустили Пиоли дальше. Аргумент про Мальдини тоже странный, Паоло на поле не выходит. Зато именно с ним Спаллетти сцепился в подтрибунном помещении вчера.

Перепалка была короткой, напоминала разговор на тему уважения. «Наполи» вчера разгромно проиграл, а вот Лучано выиграл аргумент накануне ЛЧ . Неаполитанцев спустили с небес на землю. Все это происходило на фоне трибун, где подрались между собой фанаты «Наполи». До игры был многочасовой протест против запрета отдельных баннеров. Одни ультрас высказали претензии Де Лаурентису из-за дорогущих билетов на матчи в ЛЧ , другие с ними не согласились.

А вот на поле избивали хозяев. Похоже, в «Наполи» посчитали себя грандом, ведь те после матчей сборных нередко показывают невразумительный футбол. У «Милана» тоже игроки национальных команд, но футболисты Пиоли были настоящими рабочими мурашками. Жиру помогал Беннасеру прессинговать. Заставили хозяев играть не так, как им удобно, вертикально по флангам со смещениями в центр. «Наполи» владел мячом, а «Милан» владел соперником.

Целых 8 из 14 ударов «Милана» нашли цель. У «Наполи» метких попыток лишь 4 из 20. Половину своих шансов гости реализовали. А вот Меньян продолжил заниматься тем, что ему понравилось в сборной – не пропускал. Команда Пиоли собрала четыре матча без побед, но после паузы выплеснули энергию на «Наполи». Но не ошибка ли это?

В Италии полно интересных команд

Салемакерс превратился в Саледону на стадионе имени Диего. Леау излучает пластичность, далеко пойдет, если травмы не помешают. После таких игр понимаешь, сколько в Серии А роскошных команд. Сладкая жизнь не только у «Наполи». Большой отрыв в таблице сыграл с лидером злую шутку. Проиграли «Лацио» и «Милану», ближайшим преследователям в таблице. Параллельно подготовкой к «Бенфике» занимается Индзаги. «Интер» уступил в четырех из пяти последних матчей в чемпионате.

А порочные боссы «Ювентуса» случайно настроили команду Аллегри на серию удачных поединков. Без бана в 15 пунктов именно клуб из Турина занимал бы второе место, отставая на 12 баллов от «Наполи». Чемпионская борьба не светила, но даже Моуриньо и Гасперини могут зайти в зону Лиги чемпионов. «Ювентус» тоже не спешите списывать, когда отрыв лишь шесть пунктов. Так что разгром лидера это как приглашение к ужину на сто евро. И без Конте хватает хитрых наставников.

Прекрасно, что чемпионский опыт теперь у трех разных команд. Чуть позже будет у четвертой. Понятно, что Кварацхелия, Осимхен и Леау уедут в другие лиги. Но Серия А ожила, невзирая на бурчание Манчини, что о ренессансе можно было говорить только с итальянцами в основах. «Милан» мечтает о полуфинале Лиги чемпионов с иностранцами, у которых есть мотивация. «Лацио» Сарри на второй строчке с местными игроками, не только испанцами и главным сербом.

Близость по классу исполнителей дарит такие матчи, как разгром «Наполи». «Милан» получил уверенность, что этого соперника можно обыграть, второй раз подряд покорили Неаполь. А Спаллетти сделал своей команде прививку от наглости. Пугает лишь счет, ведь результативные матчи в этой паре сменяются «низовыми». Южане подтвердили репутацию зрелищной команды. Но «Милан» сыграл с вдохновением, а «Наполи» не надел маску великолепия без Осимхена.