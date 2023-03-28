В отборе Евро-2024 хватает тёмных лошадок. Сербы – фавориты, Казахстан опасен для Дании

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сегодня, 12:33

Рассказываем о борьбе за «последний вагон поезда».

Почти в каждой группе отбора к Евро-2024 есть сильный фаворит (где-то таких сразу двое). Но даже так остаются аутсайдеры, которые сохраняют шансы запрыгнуть в последний вагон – занять второе место и отобраться в финальный турнир.

В группе А – боевой треугольник

Сборная Испании обладает достаточным запасом мастерства, чтобы на классе проходить такую группу. В борьбе же за вторую строчку остаются 3 сборные. Результат их противостояния определят отдельные игроки – по одному абсолютному лидеру на каждую команду.

В составе сборной Грузии решать будет Хвича Кварацхелия – молодой дриблер, который перебрался в «Наполи» и сразу покорил местную публику. Уровень сопротивления в Серии А намного выше, чем в РПЛ и тем более чем в чемпионате Грузии. Но Хвича с ним справляется. Проблема будет заключаться в том, что манера игры команды ограничивается подбором игроков, который явно хуже, чем в итальянском гранде. Все сведется к индивидуальному мастерству Кварадоны.

В похожей ситуации сборная Норвегии и Эрлинг Холанд. Правда, позиция и качества элитного страйкера «Ман Сити» чуть больше располагают к тому, что он-таки сможет вытянуть национальную команду на вторую строчку. Эрлинг хорошо читает игровые моменты – его функционал не ограничивается насыщением чужой штрафной. И при этом он абсолютно доминирует в верховых единоборствах.

Еще один козырь норвежцев – помимо Холанда у них есть Мартин Эдегор, ведущий игру «Арсенала». Умные размещения, своевременные насыщения зон – он проделывает огромную работу без мяча и в то же время помогает его продвижению (хотя путь Норвегии в отборе в любом случае начался с поражения).

У шотландцев нет абсолютного топ-исполнителя (Робертсон переживает не лучшие времена с «Ливерпулем») – зато толковых игроков чуть больше. В защите помимо Эндрю способен отработать Киран Тирни – футболист выступает за лондонский «Арсенал», пусть и получает не так много практики. Также в расположении сборной есть Скотт МакТоминэй – опорник какое-то время хорошо смотрелся в МЮ , хотя сейчас засел на скамейке.

Конкурентная группа D

В ней нет абсолютного фаворита – по крайней мере, сборную Хорватии из-за их манеры игры к таким отнести сложно. В целом, по первому туру стало ясно, что даже Уэльс способен навязать конкуренцию бронзовым призерам ЧМ -2022.

И помимо этих двух команд есть еще сборные Турции и Армении. У первых собрался довольно крепкий состав – и, по всей видимости, растет новый талант поколения Арда Гюлер. Подобно Сергею Пиняеву, полузащитник вызывается в сборную уже в 18 лет. Уже сейчас его оценивают в 11 млн евро.

В пользу последних говорит Эдуард Сперцян. Воспитанник «Краснодара» может пойти по стопам Хвичи, но пока находится на другой ступени карьеры – только обосновался в статусе лидера южан.

Швеция или Австрия – вторые после Бельгии

Даже с учетом того, что в составе «красных дьяволов» на недавнем мировом первенстве была ужасная атмосфера. Первый матч бельгийцев под руководством Доменико Тедеско проходил против Швеции – одного из прямых конкурентов. И завершилось противостояние уверенной победой Бельгии – помог хет-трик Ромелу Лукаку.

Эстония и Азербайджан не смогли навязать серьезного соперничества, поэтому финальное распределение мест определится в личных встречах бельгийцев, шведов и еще одной сборной – Австрии. У них есть опытнейший защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, Марсель Забитцер, который пытается закрепиться в основе «Манчестер Юнайтед» и россыпь молодых талантов – Александер Прасс, Патрик Виммер и, конечно, Николас Зайвальд.

Венгрия/Черногория

Пожалуй, впервые сборную Сербии можно считать фаворитом своей группы. У «белых орлов» подрастают отличные исполнители в центре поля, есть молодой и перспективный центрбек Страхинья Павлович – все это подкрепляется более опытными Душаном Тадичем и Сергеем Милинковичем-Савичем. В атаке – крепкие Митрович и Влахович. Такого подбора игроков у сербов не было давно.

Да и состав группы располагает к тому, чтобы бороться за первое место – из всех команд конкурировать с подопечными Драгана Стойковича могут разве что венгры и с натяжкой – черногорцы.

В сборной Венгрии на мировой уровень постепенно выходит Доминик Собослаи – 22-летний хавбек закрепился в основе «Лейпцига» и сейчас имеет в активе 4 мяча и 8 ассистов за 23 матча в Бундеслиге.

Черногорцы же начали с победы над болгарами, но не смогли ничего противопоставить Сербии.

Казахстан – проблема для Дании

У датчан отличный отрезок на международных турнирах. Они регулярно попадают в финальные турниры и периодически заскакивают пошуметь в плей-офф. На прошлом континентальном первенстве прошли Уэльс и Чехию, добравшись до полуфинала – там их остановила Англия. До этого на ЧМ -2018 Дания отобралась в 1/8 – не повезло попасть на сборную Хорватии, будущего финалиста.

Текущая группа располагает к тому, чтобы спокойно отобраться на Евро-2024. Хотя и здесь есть темные лошадки. Одной из первых на такой статус замахнулась сборная Казахстана – команда в поединке с датчанами сенсационно отыгралась с 0:2 и в итоге добыла победу. Хотя стоит отметить, что подбор игроков не позволяет считать казахов реальной угрозой для «алой гвардии». Да и за вторую строчку придется побороться с Финляндией и Словенией. Главный бомбардир «филинов» Теему Пукки все еще в строю. А у словенцев подрастает Беньямин Шешко – игрок «Зальцбурга» феерит в чемпионате Австрии и наверняка последует на повышение.