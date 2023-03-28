Сербия рвётся на свой первый Евро. Они фавориты группы с потенциалом команды плей-офф

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сегодня, 15:11

Резво стартовали в квалификации.

Когда мы в последний раз видели, чтобы сборная Сербии являлась фаворитом своей группы в отборочном турнире международных соревнований? «Белые орлы» только в последние годы обретают вес и начинают всерьез претендовать даже на выход в плей-офф чемпионатов мира и Европы. И в текущем отборе Евро-2024 вполне способны выйти с первого места.

Начали с побед над Литвой и Черногорией

В обеих встречах подопечные Драгана Стойковича обладали ощутимым территориальным преимуществом. При этом команда не перекатывала мяч только на своей половине поля. В поединке с Литвой сербы владели мячом преимущественно на полуфлангах у центрального круга – это происходило за счет активных краев в тройке центральных защитников. И Павлович, и Еракович играли большую роль в начальной фазе атаки, располагались на одном уровне с центрхавами Лукичем и Груичем. За счет такой активности и высокой линии расположения защитников сербы чаще доставляли мяч в штрафную и чаще били из ее пределов.

Что касается матча с Черногорией, здесь акцент переместился на фланг Милинковича-Савича и Младеновича. Периодически в ту же зону смещался Душан Тадич, образуя численное преимущество. Старт для атак закладывался Миленковичем на противоположной бровке. Это было связано с ротацией. Еракович, Лукич и Влахович сели на скамейку – вместо них вышли Миленкович, Илич и Милинкович-Савич. Сергей хорош в продвижении мяча, поэтому и наблюдался перекос в сторону левого фланга.

По итогам двух туров сербы – на первом месте в группе. На их счету 6 очков, а впереди – поединок с Болгарией.

Элемент везения

Само собой, соперники по группе уступают сербам в классе. В распоряжении Драгана Стойковича намного больше игроков, которые способны сделать разницу. Помимо Литвы и Черногории «белым орлам» предстоит сыграть со сборной Болгарии – со всеми этими соперниками сложно потерять очки (и пока этого получается избежать). Единственная команда, которая может навязать Сербии серьезное сопротивление, — это Венгрия.

В распоряжении Марко Росси тоже есть многообещающие футболисты, хотя основная их масса – из группы обороны. Центральные защитники Аттила Салаи и Вилли Орбан высоко котируются – пусть первый и выступает в чемпионате Турции. Вилли регулярно получает игровую практику в «Лейпциге» и считается одни из самых недооцененных защитников Бундеслиги.

На левом фланге собрались латераль Милош Керкез и Роберт Шаллаи. 19-летний защитник быстро адаптировался в голландском АЗ , уверенно продвигает мяч (больше 80% точных передач) и хорош в отборе (1,5 за матч – 7-й показатель в команде), еще пара лет – и за него наверняка будут бороться клубы из топ-чемпионатов.

Но главный талант Венгрии – это атакующий хавбек Доминик Собослои. Футболист «Лейпцига» пользуется спросом среди европейских грандов – уже этим летом в борьбу за него готовы вступить «Челси», «Ньюкасл» и «Атлетико». Прямо сейчас 23-летний полузащитник – в топ-5 ассистентов Бундеслиги и четвертый в лиге по количеству ключевых передач.

Но все это сконцентрировано в одной сборной, а у других команд почти нет рычагов давления для успешной конкуренции с Сербией.

У команды сильный и сбалансированный состав

Подбор игроков у сербов даже перспективнее, чем у Венгрии. На минувшем ЧМ -2022 раскрылся талант молодого центрального защитника Страхиньи Павловича. 21-летний футболист «Зальцбурга» обладает внушительными габаритами (рост 1,94 метра), поэтому успешно ведет борьбу в своей штрафной. И в то же время он любит играть с мячом – за счет этого у сербов есть высокая линия центральных при построении атак, а Павлович может самостоятельно протащить мяч на чужую половину.

Помимо Страхиньи в тройке могут выходить Гудель и Миленкович, а с недавних пор в сборную стал вызываться Страхинья Еракович – талантливый воспитанник «Црвены Звезды».

В центре поля есть качественная конкуренция между Груичем, Иличем и Лукичем (все играют в европейских клубах). И это не учитывая Сергея Милинковича-Савича, который с Душаном Тадичем играет под нападающим. Вариативности в выборе игроков под форвардом добавил Душан Влахович – в последнее время он стал появляться на позиции Сергея.

Драгану Стойковичу есть из кого выбрать – причем на всех позициях.

Первый чемпионат Европы для Сербии

Если, конечно, они туда пробьются – загадывать в любом случае рано. Вплоть до Евро-2004 национальная команда выступала как сборная Сербии и Черногории – и лишь на континентальное первенство 2008 года отбиралась как отдельный коллектив. И с тех пор ни разу не преодолела квалификацию. Что интересно – показатель даже хуже, чем в истории выступлений на чемпионате мира – на финальном турнире мундиаля «белые орлы» побывали трижды.

На ЧМ -2022 у сербов были реальные шансы выйти в плей-офф – но этому сильно помешала ничья с Камеруном (хотя по итогам двух третей игры Сербия вела в счете). Да и сломить надежную Швейцарию в ключевом поединке не удалось.

Предстоящий чемпионат Европы – шанс для сербов выйти на качественно новый уровень. Во-первых, наконец отобраться в финальный турнир – у команды есть такая возможность. А дальше все будет зависеть от результатов жеребьевки. В любом случае подопечные Стойковича уже обладают необходимым запасом мощности, чтобы бороться за плей-офф.