«Салернитана» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» – «Интер», который состоится 07 апреля 2023 года
«Салернитана»
«Салернитана» давно не проигрывает, но большинство матчей сводится к ничейным результатам. Команда занимает 15 место с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на три пункта. Коллектив ставит перед собой задачу сохранить место в Серии А на следующий сезон и на данный момент ему это удается. В матче с нестабильным в последнее время «Интером» у хозяев определенно будут появляться шансы отличиться, а возможно и набрать баллы.
2 апреля «Салернитана» сыграла вничью со «Специей» (1:1), а 18 марта команда разошлась миром с «Болоньей» (2:2).
«Интер»
«Интер» выглядит очень неуверенно в последних матчах и перед четвертьфиналом Лиги Чемпионов это настораживает болельщиков. «Черно-синие» занимают сейчас четвертое место с 50 баллами и набрал всего три очка в пяти последних турах. Гостям очень важна эта победа, чтобы добавить уверенности в своих силах перед поединками с «Бенфикой». Встреча обещает быть интересным и держать в напряжении зрителей до самого финального свистка.
4 апреля «Интер» спас ничейный результат в матче кубка Италии с «Ювентусом» (1:1), а первого числа уступил «Фиорентине» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Салернитана» – 7.1
- Ничья – 4.6
- Победит «Интер» – 1.45
Статистика
- Четыре последних матча «Салернитаны» завершились ничейным результатом
- «Интер» выиграл всего три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Салернитана» проиграла четыре последних матча из пяти «Интеру» при одной победе
- Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. «Интер» часто играет малорезультативные поединки, однако в этот раз мы предполагаем, что зрители увидят минимум три мяча.