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«Салернитана» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:24
«Салернитана» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» – «Интер», который состоится 07 апреля 2023 года

«Салернитана»

«Салернитана» давно не проигрывает, но большинство матчей сводится к ничейным результатам. Команда занимает 15 место с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на три пункта. Коллектив ставит перед собой задачу сохранить место в Серии А на следующий сезон и на данный момент ему это удается. В матче с нестабильным в последнее время «Интером» у хозяев определенно будут появляться шансы отличиться, а возможно и набрать баллы.

2 апреля «Салернитана» сыграла вничью со «Специей» (1:1), а 18 марта команда разошлась миром с «Болоньей» (2:2).

«Интер»

«Интер» выглядит очень неуверенно в последних матчах и перед четвертьфиналом Лиги Чемпионов это настораживает болельщиков. «Черно-синие» занимают сейчас четвертое место с 50 баллами и набрал всего три очка в пяти последних турах. Гостям очень важна эта победа, чтобы добавить уверенности в своих силах перед поединками с «Бенфикой». Встреча обещает быть интересным и держать в напряжении зрителей до самого финального свистка.

4 апреля «Интер» спас ничейный результат в матче кубка Италии с «Ювентусом» (1:1), а первого числа уступил «Фиорентине» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Салернитана» – 7.1
  • Ничья – 4.6
  • Победит «Интер» – 1.45

Статистика

  • Четыре последних матча «Салернитаны» завершились ничейным результатом
  • «Интер» выиграл всего три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Салернитана» проиграла четыре последних матча из пяти «Интеру» при одной победе
  • Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. «Интер» часто играет малорезультативные поединки, однако в этот раз мы предполагаем, что зрители увидят минимум три мяча.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:16
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 10:41
Букмекеры естественно выставляют Интер большим фаворитом данной встрече. Но, если гости тут и победят, то скорее это будет победа трудовая с разницей буквально в один гол, что-то типа 1:0 и не более того. Вот собственно и можно тут присмотреться к варианту ставки на плюсовую фору хозяев. Свой выбор остановлю на варианте ставки: Фора(+1,5) на Салернитана.
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