«Салернитана» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» – «Интер», который состоится 07 апреля 2023 года

«Салернитана»

«Салернитана» давно не проигрывает, но большинство матчей сводится к ничейным результатам. Команда занимает 15 место с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на три пункта. Коллектив ставит перед собой задачу сохранить место в Серии А на следующий сезон и на данный момент ему это удается. В матче с нестабильным в последнее время «Интером» у хозяев определенно будут появляться шансы отличиться, а возможно и набрать баллы.

2 апреля «Салернитана» сыграла вничью со «Специей» (1:1), а 18 марта команда разошлась миром с «Болоньей» (2:2).

«Интер»

«Интер» выглядит очень неуверенно в последних матчах и перед четвертьфиналом Лиги Чемпионов это настораживает болельщиков. «Черно-синие» занимают сейчас четвертое место с 50 баллами и набрал всего три очка в пяти последних турах. Гостям очень важна эта победа, чтобы добавить уверенности в своих силах перед поединками с «Бенфикой». Встреча обещает быть интересным и держать в напряжении зрителей до самого финального свистка.

4 апреля «Интер» спас ничейный результат в матче кубка Италии с «Ювентусом» (1:1), а первого числа уступил «Фиорентине» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 7.1

Ничья – 4.6

Победит «Интер» – 1.45

Статистика

Четыре последних матча «Салернитаны» завершились ничейным результатом

«Интер» выиграл всего три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Салернитана» проиграла четыре последних матча из пяти «Интеру» при одной победе

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. «Интер» часто играет малорезультативные поединки, однако в этот раз мы предполагаем, что зрители увидят минимум три мяча.