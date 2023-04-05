Судьи запутались с правилом игры рукой. Создана специальная комиссия

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вчера, 23:11

Разбираться будет Звонимир Бобан.

Похожие эпизоды трактуются по-разному

Народ из IFAB – Международного совета футбольных организаций, где сидят представители четырех британских ассоциаций и люди из ФИФА , попал под огонь справедливой критики после ряда спорных решений. Они не раз придумывали глупые поправки, игнорируя важные вещи. Игра рукой – один из самых спорных моментов в футболе. В IFAB много раз за последние годы меняли трактовки. Но так и не проложили законный путь к полному пониманию касаний мяча и верхний конечностей футболистов.

Сейчас запретной частью руки считают все, что ниже уровня нижней границы подмышечной впадины. Сама формулировка звучит странно, каждый арбитр будет по-своему оценивать «нижнюю границу подмышечной впадины». Пытались сформулировать правила, когда игра рукой является нарушением правил, но выбрали размытые формулировки:

- Нарушением является намеренное касание мяча кистью руки или рукой, например, при перемещении руки по направлению к мячу.

- Судья должен дать свисток, если забит гол непосредственно кистью руки или рукой.

- Нужно остановить игру, если было касание мяча кистью руки или рукой, которое делает тело неестественно больше.

Речь об эпизодах, когда движение руки не вызвано движением всего тела или другой специфической ситуацией. Вот где начинаются пляски с бубнами, словно на дворе второе столетие нашей эры, а не двадцать первый век. Что значит «эпизоды, где движение руки вызвано движением всего тела»? И зачем оставлять формулировку «специфическая ситуация» без детальных объяснений? Закон, чтобы он работал, должен быть четким и понятным. Игру рукой внятно не вписали в правила футбола.

В УЕФА созывают специальную комиссию

Глава УЕФА Чеферин далеко не всегда на светлой стороне в футболе. Но его мнение о трактовках игры рукой разделят многие фанаты:

Я не понимаю этот раздел правил. Я вообще его не понимаю. В конце апреля мы сформируем специальную группу во главе со Звонимиром Бобаном. Хотим, чтобы в нее вошли все лучшие тренеры и бывшие футболисты.

Правила гласят, что игра рукой фиксируется, если футболист расширяет поверхность своего тела. Но что ему делать? Как уменьшиться, если падаете или подпрыгнули? Руки там, где они есть, их нельзя постоянно прижимать к телу.

Новоизбранный глава УЕФА в этом случае прав. Трактовки «естественного положения руки» отличаются от арбитра к арбитру. Дошло до того, что даже понятную рекомендацию не считать игрой рукой попадание мяча, если на конечность опирались на земле, иногда игнорируют. Одни судьи ставят пенальти после прострелов и рикошетов от рук, а другие указывают на «точки».

Пора внести ясность в правило игры рукой, чтобы не было судейских скандалов на самом высоком уровне в будущем. В лондонском дерби «Челси» и «Вест Хэма» недавно был эпизод, когда Соучек сыграл как вратарь, но арбитры не указали на «точку». А вот на ЧМ -2022 португальцам дали пенальти против Уругвая, хотя Хименес пытался опереться на руку, что разрешено правилами. Очевидная игра рукой – не пенальти, естественное положение – пенальти. Понимайте, как хотите.

Арбитры не успевают за изменениями законов

Даже арбитры. Бывают случаи, когда известные эксперты дают оценки тем или иным действиям рефери, например, в РПЛ или АПЛ . Но говорят о законе прошлого, ведь упустили одну из многих современных рекомендаций. А фанаты потом злятся на арбитров, ведь не все смотрят футбол каждый день. Кто-то оценивает лишь центральные матчи или игры любимой команды,

Зритель может не знать все нюансы правил, но должен получать за свои деньги правосудие на поле. Футболисты зачастую правила не читали. Знают их по пересказам опытных коллег или тренеров, что тоже влияет. Размытых трактовок слишком много. Ярким актуальным примером может стать случай Митровича. Сербского форварда «Фулхэма» дисквалифицировали.

Отстранили на 8 матчей, хотя проступок не был ужасным и мерзким. Митрович заслужил дисквалификацию на меньше игр. Его толчок судьи мало отличался от поведения Фернандеша с помощником арбитра против «Ливерпуля». Португальца не наказали, а сербу испортили концовку сезона. Причем эпизоды с агрессией простые, а трактовки игры рукой сложнее.

Остались правила, которые нужно осовременить

В IFAB не дошли до понимания, что когда есть фол на вторую желтую карточку, то надо смотреть повтор при необходимости. Удаление сильно влияет на ход матча, а хулиганы не получают карточки, поскольку VAR нельзя вмешиваться. Возможно, когда-то футбол получит четкие правила. А пока работает с рекомендациями, которыми можно вертеть. Причем заметно желание оставить такие лазейки.

Например, есть важное уточнение, что мяч должен пройти определенное расстояние до контакта с рукой. Рикошет с сантиметров не считается. Но что значит «определенное расстояние»? Метр, два, четыре? Судьям АПЛ объясняли, что рука фиксируется, если кисть или вся конечность четко поднята выше плеча. Но если верховая борьба, то на одной из фаз полета руки всегда выше уровня плеча.

Явное отклонение руки в сторону при падении тоже возможно, но не всегда это движение подчеркивает сознательное желание отбить мяч рукой. Хорошо, что теперь не отменяют голы после случайного попадания мяча в руку в атаке, если эпизод случился не сразу перед решающим ударом. Но «язык тела» и «биомеханика рук» это не законы футбола, а словоблудие, которое запутывает.