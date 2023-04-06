Бензема повторил рекорды Саморано и Пушкаша. Дешам поплатится за конфликт с Каримом

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вчера, 13:35

Легендарное достижение француза.

Карим сделал хет-трик на «Камп Ноу»

До вчерашнего вечера в истории Эль Класико один игрок «Реала» забивал три мяча на «Камп ноу». 27 января 1963 года, шестьдесят лет тому назад, Пушкаш помог разгромить «Барселону» на выезде 5:1. Но в том сезоне каталонцы выступали в чемпионате слабее, чем сейчас, финишировали шестыми. Рауль, Роналду, Ди Стефано, Бутрагеньо и Уго Санчес не забивали три мяча на «сине-гранатовой» арене.

У лучшего снайпера в истории «Реала» — Криштиану Роналду, нет хет-трика в Эль Класико даже в Мадриде. Бензема добился редкого успеха. После домашнего поражения в первом полуфинале Кубка Испании «Реал» устраивала лишь выездная победа. Карим забил трижды, проучили Хави после серии успехов. Хет-трик в ворота «Барселоны» делал только Саморано, но на «Сантьяго Бернабеу» в 1995-м.

Бензема теперь в пятерке самых успешных снайперов в истории Эль Класико со стороны «Реала». У него 15 голов, как у Рауля. Больше только у Роналду, Ди Стефано (у обоих по 18), и у Уго Санчеса – 17. Карим соавтор многих голов Криштиану против каталонцев. Имеет полное право гордиться легендарной компанией. И улучшит свою статистику, если продлит контракт.

Дешам точно допустил роковую ошибку

Жиру – великолепный форвард. Коло – талантливый малый. Бензема с другой футбольной планеты. Его класс намного выше, что доказывает карьера в «Реале». Делил время в центре с Роналду, как Жиру делит с Мбаппе в сборной Франции. Но Бензема банально сильнее, чем другие центральные форварды Франции. Карим должен был сыграть в России.

Дубль во втором тайме матча чемпионата Европы со сборной Швейцарии позволял Дешаму контролировать игру. А после мяча Погба именно тренер виновен, что Франция расслабилась, пропустила в концовке дважды. Пошли в овертайм, проиграли в серии пенальти. В Катаре Бензема должен был выходить на ворота Мартинеса в концовке.

Дешам злится, когда говорят о его предвзятости к игрокам с арабскими корнями. Подал в суд на ведущего, который назвал тренера «манипулятором» и «лжецом». Дидье скрывал новый конфликт с Бензема. Дешам заявлял, что Карима нет в плей-офф ЧМ -2022 из-за травмы. Француз восстановился, но отказался выступать за сборную, раз наставник остался у руля.

Пост не мешает Бензема забивать голы

Мусульмане с улыбкой смотрят на коллег по вере с социальными сетями, где полураздетые женщины. А за кулисами внебрачные дети и разгульная жизнь миллионера с чартерами для проституток в прошлом. Вот Мане – сын имама, точно религиозный. А Погба и Бензема демонстрируют фотографии в белых одеждах и запивают финики молоком, забывая о большинстве ограничений.

В футболе развернулась широкая дискуссия, стоит ли специально прерывать матчи, чтобы игроки прервали пост? Англичане это разрешили, итальянцы и французы – нет. Футбол – светский вид спорта, но запрет на снятые майки после голов объясняли в ФИФА как раз тем, что шейхам не нравится. Все переплелось в мире глобализма. Но смешно жалеть футболистов из-за поста.

Полдня без еды не убивают их форму. Углеводы важны, конечно. Хаверцу врач запретил глупую диету и приказал вернуться к сладкому, ведь так конкретно его организму лучше. Однако Бензема и многие другие игроки спокойно выдают сильные матчи. Пост в Рамадан это фактически вариант интервального голодания. Такая система используется многими атлетами.

Она одобрена физиологами и диетологами. Важно быть здоровым, чтобы стать еще и сильным по такой методике. Делать паузы между приемами пищи надо после консультации с врачами. Есть вопрос по употреблению воды, но без еды справляются. Во время Рамадана к Бензема наоборот вернулась потерянная после травм легкость. Игрок сделал два хет-трика подряд.

Карим и Роберт сражаются за «Пичичи»

Месси и Роналду извратили современных болельщиков. Люди переоценивают спады игроков. На самом деле аномальной была стабильность Лионеля и Криштиану в молодости. А вот паузы Бензема без голов и сногсшибательной игры как раз вписываются в историю о великолепном игроке, который все давно доказал, но не устал забивать. Карим дерзкий мужчина, у него есть гонор и характер.

Этим похож на Левандовского. Француз плохо отреагировал на награду от ФИФА лучшему игроку года в руках Месси. Раньше Карим часто доказывал, что помогает «Реалу», даже если забивает Роналду. Бензема не согласится, если Лионелю отдадут следующий «Золотой мяч». Особенно если Анчелотти снова покажет класс в решающих матчах Лиги чемпионов.

«Реал» попал в передрягу со сложной сеткой в Лиге чемпионов, но год назад вышли победителями в похожей ситуации. Соперники грозные, но и Бензема не случайный пассажир поезда для фаворитов. Карим пережил травму, сыграл на 400 минут в Примере меньше, чем Левандовски, но забил 14 мячей против 17 у поляка. Именно они в гонке за трофей имени Пичичи.

«Реал» и «Барселона» не ставят рекорды результативности в этом сезоне. Испанские гранды забили меньше, чем многие другие фавориты. Даже «Монако» Головина забил пока больше. Но у испанцев есть матчи в запасе, будут новые шансы себя показать. «Реал» в Ла Лиге немного потерял мотивацию, сильно отстав от «Барселоны». Бросят все силы на Лигу чемпионов.

А вот хет-трик Бензема отправил «Реал» в первый за девять лет финал Кубка Испании. Причем сыграют против «Осасуны», будут фаворитами решающего матча, в котором снова ждем сильную игру Камавинги слева, Модрича в центре, а Бензема на острие. «Реал» остается собой. Пришла весна – идут за трофеями.