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Бензема повторил рекорды Саморано и Пушкаша. Дешам поплатится за конфликт с Каримом

вчера, 13:35
Карим Бензема

Легендарное достижение француза.

Карим сделал хет-трик на «Камп Ноу»

До вчерашнего вечера в истории Эль Класико один игрок «Реала» забивал три мяча на «Камп ноу». 27 января 1963 года, шестьдесят лет тому назад, Пушкаш помог разгромить «Барселону» на выезде 5:1. Но в том сезоне каталонцы выступали в чемпионате слабее, чем сейчас, финишировали шестыми. Рауль, Роналду, Ди Стефано, Бутрагеньо и Уго Санчес не забивали три мяча на «сине-гранатовой» арене.

У лучшего снайпера в истории «Реала» — Криштиану Роналду, нет хет-трика в Эль Класико даже в Мадриде. Бензема добился редкого успеха. После домашнего поражения в первом полуфинале Кубка Испании «Реал» устраивала лишь выездная победа. Карим забил трижды, проучили Хави после серии успехов. Хет-трик в ворота «Барселоны» делал только Саморано, но на «Сантьяго Бернабеу» в 1995-м.

Бензема теперь в пятерке самых успешных снайперов в истории Эль Класико со стороны «Реала». У него 15 голов, как у Рауля. Больше только у Роналду, Ди Стефано (у обоих по 18), и у Уго Санчеса – 17. Карим соавтор многих голов Криштиану против каталонцев. Имеет полное право гордиться легендарной компанией. И улучшит свою статистику, если продлит контракт.

Дешам точно допустил роковую ошибку

Жиру – великолепный форвард. Коло – талантливый малый. Бензема с другой футбольной планеты. Его класс намного выше, что доказывает карьера в «Реале». Делил время в центре с Роналду, как Жиру делит с Мбаппе в сборной Франции. Но Бензема банально сильнее, чем другие центральные форварды Франции. Карим должен был сыграть в России.

Дубль во втором тайме матча чемпионата Европы со сборной Швейцарии позволял Дешаму контролировать игру. А после мяча Погба именно тренер виновен, что Франция расслабилась, пропустила в концовке дважды. Пошли в овертайм, проиграли в серии пенальти. В Катаре Бензема должен был выходить на ворота Мартинеса в концовке.

Дешам злится, когда говорят о его предвзятости к игрокам с арабскими корнями. Подал в суд на ведущего, который назвал тренера «манипулятором» и «лжецом». Дидье скрывал новый конфликт с Бензема. Дешам заявлял, что Карима нет в плей-офф ЧМ-2022 из-за травмы. Француз восстановился, но отказался выступать за сборную, раз наставник остался у руля.

Пост не мешает Бензема забивать голы

Мусульмане с улыбкой смотрят на коллег по вере с социальными сетями, где полураздетые женщины. А за кулисами внебрачные дети и разгульная жизнь миллионера с чартерами для проституток в прошлом. Вот Мане – сын имама, точно религиозный. А Погба и Бензема демонстрируют фотографии в белых одеждах и запивают финики молоком, забывая о большинстве ограничений.

В футболе развернулась широкая дискуссия, стоит ли специально прерывать матчи, чтобы игроки прервали пост? Англичане это разрешили, итальянцы и французы – нет. Футбол – светский вид спорта, но запрет на снятые майки после голов объясняли в ФИФА как раз тем, что шейхам не нравится. Все переплелось в мире глобализма. Но смешно жалеть футболистов из-за поста.

Полдня без еды не убивают их форму. Углеводы важны, конечно. Хаверцу врач запретил глупую диету и приказал вернуться к сладкому, ведь так конкретно его организму лучше. Однако Бензема и многие другие игроки спокойно выдают сильные матчи. Пост в Рамадан это фактически вариант интервального голодания. Такая система используется многими атлетами.

Она одобрена физиологами и диетологами. Важно быть здоровым, чтобы стать еще и сильным по такой методике. Делать паузы между приемами пищи надо после консультации с врачами. Есть вопрос по употреблению воды, но без еды справляются. Во время Рамадана к Бензема наоборот вернулась потерянная после травм легкость. Игрок сделал два хет-трика подряд.

Карим и Роберт сражаются за «Пичичи»

Месси и Роналду извратили современных болельщиков. Люди переоценивают спады игроков. На самом деле аномальной была стабильность Лионеля и Криштиану в молодости. А вот паузы Бензема без голов и сногсшибательной игры как раз вписываются в историю о великолепном игроке, который все давно доказал, но не устал забивать. Карим дерзкий мужчина, у него есть гонор и характер.

Этим похож на Левандовского. Француз плохо отреагировал на награду от ФИФА лучшему игроку года в руках Месси. Раньше Карим часто доказывал, что помогает «Реалу», даже если забивает Роналду. Бензема не согласится, если Лионелю отдадут следующий «Золотой мяч». Особенно если Анчелотти снова покажет класс в решающих матчах Лиги чемпионов.

«Реал» попал в передрягу со сложной сеткой в Лиге чемпионов, но год назад вышли победителями в похожей ситуации. Соперники грозные, но и Бензема не случайный пассажир поезда для фаворитов. Карим пережил травму, сыграл на 400 минут в Примере меньше, чем Левандовски, но забил 14 мячей против 17 у поляка. Именно они в гонке за трофей имени Пичичи.

«Реал» и «Барселона» не ставят рекорды результативности в этом сезоне. Испанские гранды забили меньше, чем многие другие фавориты. Даже «Монако» Головина забил пока больше. Но у испанцев есть матчи в запасе, будут новые шансы себя показать. «Реал» в Ла Лиге немного потерял мотивацию, сильно отстав от «Барселоны». Бросят все силы на Лигу чемпионов.

А вот хет-трик Бензема отправил «Реал» в первый за девять лет финал Кубка Испании. Причем сыграют против «Осасуны», будут фаворитами решающего матча, в котором снова ждем сильную игру Камавинги слева, Модрича в центре, а Бензема на острие. «Реал» остается собой. Пришла весна – идут за трофеями.

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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Мантефильный (раскрыть)
сегодня в 01:39
С алжирцем в составе она даже до 1/2 ЕВРО не добралась.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:28, ред.
Будь плохим форвардом Карим , Перес давно бы от него избавился. Со временем Роналду тренера в Реале меняются а Бенза никто не трогает. В него верят и он это доказывает на поле. После ухода КР он раскрылся по полной и все это видят. Сумасшедшие игры в ЛЧ и заслуженный ЗМ в прошлом году тому доказательство. Ну и в нынешнем
сезоне он не плох. Многим молодым стоит поучится у него. Он один из лучших форвардов в мире здесь и сейчас
Мантефильный
Мантефильный ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 21:23
С таким составом она должна была выигрывать всё минимум 3 раза подряд, как Реал ЛЧ! А не финалами довольствоваться
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Найманчик (раскрыть)
вчера в 19:38
Франция бесславно вылетела с алжирцем от Швейцарии, это и есть показатель. А без него одни финалы.
Elliada
Elliada ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 17:49
Но выиграл Лигу Наций с Бензема
Squirrel96
Squirrel96 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:45
Спасибо, исправлено
Найманчик
Найманчик ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 17:03
Вот именно, Франций нехватило маленькой дольки Бензема что бы выйграть ЧМ и ЧЕ. Если бы Дешам без личных неприящней давал играть Бензема то можно уверенно предполодить что Франия стала бы ЧМ два раза и выйграла бы евро
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Мантефильный (раскрыть)
вчера в 16:08
АХАХАХАХА

Дешам выиграл со сборной ЧМ и ещё был в финалах ЕВРО и ЧМ. И всё это без алжирца-шантажиста. А когда он был в составе, Франция с треском вылетела на ЧЕ от Швейцарии.

АХАХАХАХА
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:44
Бензема раскрылся почти сразу как ушёл балласт из Реала... Талант всегда раскрывается, когда никто не мешает или помогает... Геша был не способен ни на то, ни на другое...
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 15:34
Жаль, что Бензема пропустил ЧМ.
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 15:08
С Дешамом Франции ничего не светит... Весь на забабонах каких-то, нет понятия всё для победы...
Elliada
Elliada
вчера в 14:25
Вообще-то, у Роналду 18 голов в Эль-Классико, а не 20.

Сравнивать Бензему и Левандовского вообще нельзя. Поляк просто набиватель статистики на слабых командах. Он шел в Барселону потому что думал, что в Испании легче выиграть ЗМ, но все важные встречи этого сезона он провалил. За голы Эльче и Бетису ЗМ не дадут. Барселона ошиблась, подписав его.

Бензема пока далек от ЗМ. Чемпионат и Суперкубок Испании проиграны, за Кубок Испании ЗМ не дадут. Вся надежда на ЛЧ, но там придется показать что-нибудь сверхъестественное, чтобы хотя бы в тройку номинантов попасть.
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:09
Вернулся Карим из прошлого сезона,я уверен что он будет просто уничтожать сейчас в лч!
Следующая жертва Челси
Gelious
Gelious
вчера в 13:46
Очень правильно автор подметил. Это Роналду с Месси просто аномально стабильными были в молодости. Роналду дольше держался просто из-за отношения к своему телу. А ситуация с Бензема и остальными - это и есть норма.
Гость
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