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«Я лучший футболист в истории». 5 причин, почему Роналду ошибается

вчера, 18:46
Криштиану Роналду

Криштиану в своём репертуаре.

Чувство собственной важности не нужно уверенным в себе людям. Быть высокомерным можно без усилий. Энергию тратят, чтобы оставаться по-настоящему хорошими и добрыми к другим. Вот где большой труд. Понятно, что скромность не украшает, ведь на послушных людях воду возят.

Но поразительно, когда знаменитости не знают золотое правило вовремя закрытого рта. Роналду зря сказал, что он лучший игрок в истории. Криштиану тратит на себя десятки миллионов евро, а лучше бы нанял за копейки пресс-атташе. Роналду вредит своей репутации.

Вокруг никого с правом вето, некому оценить адекватность слов и поступков. Можно сколько угодно транслировать злые мысли через сестер, но от этого время Криштиану вспять не повернет. Он стареет, и в конце карьеры может испортить ее словами.

1 причина. Остальные легенды

Пеле, Марадона и Месси – великие футболисты. Но на этом список не завершается. Дальше много невероятных людей. Кантона далеко от первого места, но какая глыба! Поскольку футбол о голах, то автоматически концентрируются на талантах атаки. Но были защитники, которые часто останавливали легенд нападения, а о них говорят намного реже. Полузащитники изобрели современный футбол под присмотром Кройфа, проводника через реку в будущее. Вот чем Зидан хуже Роналду? Ничем. По каким параметрам Роналдиньо хуже? Вся эта тройка дарила магию, все они лучшие. Роналду не сильнее на голову.

2 причина. Влияние на футбол

Что Роналду подарил футболу глобально? «Реал» без него не способен выиграть Лигу чемпионов? Как видели прошлой весной – может это сделать. До Криштиану тоже побеждали. Пеле дал футболу медийность. Впервые в истории сотни миллионов жителей планеты захотели увидеть, как бегает за мячом худой бразилец. Марадона подарил чистое безумие, перечил правилам и был прав. А вот сами законы хаоса написал Кройф. Йохана можно включать в список самых важных в истории игры. Техника? У Роналду она не лучшая в истории. Португалец выносливый, живет в эпоху, когда футбольных матчей стало больше, следовательно, выше шансы на голевые рекорды. Роналдо и Зидан на рубеже веков изменили футбол не слабее, чем Роналду после них. При поисках «Лучшего в истории» важно учитывать масштаб личности, а не только класс игрока.

3 причина. Нет четких критериев

Если лучшего высчитывать по голам, то вратари больше не футболисты? Яшин из древности сохраняет статус лучшего голкипера в истории через десятилетия после смерти. Буффон тоже великий вратарь. Как можем лишать голкиперов или защитников права на место в истории, делая акцент только на коллекционерах голов? Мальдини это или Беккенбауэр, Барези или Роберто Карлос, все были невероятными. И нет критериев, которые позволяют выбрать одного главного. Конечно, сравнения Месси и Роналду – веселая игра. Но в ее конце все грамотные оценщики признают, что невозможно выбрать, поскольку нет шкалы оценивания. Кто-то включит в тройку лучших Месси, Марадону и Роналду, как сделали в журнале «FourFourTwo». Другие поставят Пеле первым, вторым или третьим.

4 причина. Стиль игры Роналду

Великий атлет и грандиозный эгоист, но видали и более тонкий футбол. Техничный вингер вырос в форварда, который ставит на количество ударов. А еще шикарно играет головой, прыгает не хуже, чем игроки НБА. Но как часто действия Криштиану можно назвать магическими? Его прозвали Пеналду. Со штрафных ударов теперь может забивать только голкиперам низкого уровня, у Месси удары через стенку лучше. Лионель со слаломами и умными пасами по стилю больше похож на G.O.A.T. (лучший всех времен) футбола, чем Роналду. Мировая корона после победы в Кубке Америки тоже говорит в пользу аргентинца. Криштиану может не быть ведущим игроком даже нынешней эпохи.

5 причина. Мания величия

Лучшему не нужно вслух говорить о своем месте, и так понятно. Джордан главный баскетболист всех времен. Али – величайший боксер. Фелпсу в воде не было равных. О’Салливан – величайший, невзирая на поражения, которые в снукере неизбежны. Гретцки не ходит с заявлениями, что лучше всех в хоккее, и так ясно. Может, в этом один из смыслов?

Месси стал ближе к статусу, когда сказал, что никогда себя так не назовет, ведь ему это неинтересно. Дайте Кубок мира и шоколадку, отстаньте. Когда Марадону спрашивали, кто лучший игрок в истории, то вспомнил Ди Стефано. А когда Диего спросили, кто лучший игрок в истории аргентинского футбола, то назвал Томаса Карловича, малоизвестного в мире хавбека.

Тот случай, когда мысли Марадоны трезвее мыслей Роналду, хотя второй зарекся пить, потеряв отца и увидев, куда катился старший брат из-за алкоголя. В поисках величайшего нельзя выходить на самого себя. Пеле имел право на старте 70-х сделать подобное заявление. Но как только Месси и Роналду оказались стабильнее в новом веке, бразилец это право потерял.

На вершине футбола четыре кресла. Одно из них принадлежит Роналду. Но могут добавить новые. Футбол настолько хорош, что подарил нескольких королей. Близким надо присматривать за Роналду. Не хочется, чтобы упустили момент, когда самолюбование начнет вредить химически, на уровне гормонов и психического состояния. Любить себя полезно, но без перебора.

Криштиану стоило отругать сестру еще за сравнение с распятым Иисусом. И очень жаль, что некому одернуть Роналду после подобных заявлений. Сила футболиста из Португалии очевидна, но хвастовство выдает его слабости и неуверенность в себе.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:27
После того как Багров назвал шварца гениальным тренером- я перестал его уважать. И эту статью, даже не читал.
wnrz7fd6tuqf
wnrz7fd6tuqf
сегодня в 09:23
Месси величайший, Роналду на 2 месте в истории. 5 лиги чемпионов, где он был важным игроком и лучшим бомбардиром. Лучший бомбардир в истории лч, в истории сборных, в истории Реала. У Месси 4 лч, но в 2006 он даже был не в старте. Это как Вальехо, который имеет 2 или 3 лч. И если вдруг чудом, что маловероятно с таким тренером, Португалия возьмет чм с кришем в составе, то в один ряд с Месси встанет
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:32
Самооценка завышенная у него!!!! Самолюбивый!
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 23:49
Ну что скажешь - Нарцисс. Вот если бы сказал: "Я лучший футболист в истории, игравший в Саудовской Аравии".
Сергей Сергеев 2
Сергей Сергеев 2
вчера в 21:55
Месси поставил рядом с пеле. Ну и не адекват... отписываюсь
KTS16
KTS16
вчера в 21:51
Месси первый
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:47, ред.
Статья такая себе, аргументы -не аргументы, на счет медийности Пеле , так то у Роналду самок большое количество подписчиков в инсте и вклад в медийность футбола среди женского пола наверное самый большой

А так есть право так считать у каждого футболиста, это его личное мнение, как и у нас , и аргументы есть, он не обладал какими то врождёнными навыками магии в футболе, но провел всю карьеру очень стабильно, без больших травм, упорными тренировками, отличной физической подготовкой и отношением к профессии спортсмена, благодаря чему не обладая даже четвертью таланта условного Роналдиньо, добился больших успехов, чем другие футболисты, ему до сих пор принадлежат рекорды голов за сборную, в лч и многие другие, если это так легко сделать, то я думаю многие бы это сделали, но нет, и с ним мог бы поспорить в этом плане лишь Златан Ибрагимович, много голов, невероятное эго, харизма, отличный спортсмен, но он к сожалению слишком много травм получал

А феномен Роналду это терпение и труд все перетрут, слепи себя сам , развил отличные атлетические способности и натренировал навыки, правильно питался и был образцом здорового образа жизни, этого качества не хватает большинству великих более одарённых футболистов и лучше будет такой кумир, нежели кокаиновый марадонна, пухляш зубастик, ленивый роналдиньо , куряга кройф и тд ибо это спорт
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 21:35
Понятно, что часто сам себя хвалит... Но один факт останется в истории и даже на этом сайте множество раз писали - "эпоха Месси и Роналду" её так и запомнят! Кто что не говорил, не эпоха Месси и Модрича, не эпоха Месси и Роббена и т. д... А как он шикарно прокинул Пике на бешеной скорости и забил-это шик, многое запомнят... Да и вообще не понимаю, когда пишут о недостатке техники у него...
Elliada
Elliada ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 21:21
Без Роналду Португалия в 1/4 ЧМ попала. С ним всегда в 1/8 вылетали.

Реал до его прихода был самым титулованным клубом ЛЧ и выиграл с теми же игроками, но без Роналду, еще одну ЛЧ. В то время, как Роналду без Реала дальше 1/8 финала ЛЧ не проходил. Просто Реал такая команда. Из 4-х выигранных ЛЧ в составе Реала Роналду тащил только в одной, в 2017. В остальные годы Рамос и Бэйл тащили, а Роналду набивал статистику на ранней стадии.
95scppx6p524
95scppx6p524
вчера в 21:15
К сожалению, интервью не конёк Роналду.
Если бы удалось избежать некоторых ошибок, звучало бы гораздо убедительнее:
1.Пропущено слово "самый" (самый лучший).
2."Футболист" - пенальтист. Ошибок в одном слове больше, чем бутылок у кромки поля.
3.Пропущено слово "арабского" (арабского футбола).
PS: ждём символическую сборную мира по версии Роналду:
Роналду-Роналду-Роналду-Роналду-Роналду-Роналду-Роналду-Роналду-Роналду-Роналду-Роналду
Agamaga........
Agamaga........ ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 21:03
Во многом тащили Рамос и Бэйл.
Agamaga........
Agamaga........ ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 21:02
Он даже не лучший игрок своего времени, и это понимает любой адекватный человек из мира футбола.
Никто из тренеров и игроков не называет его "лучшим в истории", потому что это бред полный!
Gelious
Gelious
вчера в 21:00, ред.
2 причина. Влияние на футбол

Холанд о Роналду: «Хочу встретиться и рассказать, что стал футболистом из-за него

Мбаппе о Роналду: "Роналду является моим кумиром"

Браво, автор
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:59
Есть все 10 причин, почему он сильно ошибается.
Интересно, что он чувствовал, когда Месси выиграл ЧМ?
И не просто выиграл у бровки, не подарили партнёры, а сам принёс его сборной и был важным игроком всего турнира!
Настоящий боец и лидер своей сборной!
Понимает, что Месси больше его преспел, выиграл больше титулов, как со сборной, так и на клубном уровне.
Будет и дальше бутылки пинать от злости, что его слова о "лучшем в мире" никто не признает кроме своих сестёр и фанатов.
andrewheat
andrewheat ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:59
Без Роналду Португалия должна была несколько раз становиться чемпионом мира и Европы, а "Реал" должен был выигрывать межгалактическую лигу. С ним же вынужден довольствоваться всего несколькими Кубками чемпионов.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:54
Убеждён, что если переместить во времени Пеле или Кройфа в нынешнее время, то они проиграли бы по уровню игры не только Месси с Роналду, но и игрокам попроще, вроде Азара или Салаха. А вот если выросли бы в наше время, тут неизвестно Криштиану стоил бы как нога Пеле или как шнурок на его бутсе - сравнивать футболистов разных времён - бесполезное занятие.

С другой стороны, в наше время много футболистов, игру которых смотреть куда приятнее, чем футбол португальца: Де Брёйне, Мбаппе, Модрич, Салах, Хвича, Неймар с Месси - это далеко не полный список. Криштиану большое уважение за трудолюбие. Он понимал, что технически менее одарён, чем Месси, и максимально нивелировал это упорными тренировками. За это ему почёт, но технически всё же Роналду уступает многим, тем более, во всей истории футбола.
andrewheat
andrewheat
вчера в 20:45, ред.
Сенсация! Роналду разоблачён одной-единственной статьёй на соккере! Все аргументы неотразимы и объективны! Точка в вопросе его величия поставлена окончательно! Если вы считали иначе, прочтите и узрейте свою неправоту!
andrewheat
andrewheat
вчера в 20:37
Да, в прошлом году "Реал" взял ЛЧ без Роналду. Но когда Криштиану был в составе, во многом тащил именно он. И сколько времени "сливочным" понадобилось на перестройку?
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:29
Ок
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:23
У меня всё логично. Не веришь, загугли. Отвечать не нужно, потому что нечем возразить. Просто стрелки начнешь переводить и всё
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:09, ред.
Лучше, худше! Кому есть до этого дело? Сейчас Холланд и Мбаппе в разы лучше чем эти два Нарцисса. Как по мне из поколения Месси и Роналду лучшим был Кака, но это ведь не значит что Кака лучший в истории, у каждого человека может быть свой кумир которого он считает лучшим, потому что лучшего определить невозможно. Так что угомоните свои гормоны и не пишите бредовые статьи насчёт того что, кто-то что-то сказал!
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:04
Меня удивляет, как вам удается из раза в раз выдавать что-то настолько нелогичное и не по теме? Ну вот как на подобное отвечать в принципе? Тут можно вот целую статью написать по тому, как это нелогично и не связано ни с чем.
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:02
ФИФА признала Месси одним из трех величайших игроков в истории. Даже был пост о Месси, как о величайшем игроке в истории. Но потом фанаты Роналду начали плакать и пришлось удалить. "Зубастик" Роналдо включил Месси в топ 5 величайших игроков в истории, но Роналду там места не нашлось.

О Роналду, как о величайшем, говорят только его фанаты и он сам. Другие иного мнения.
Elliada
Elliada
вчера в 19:56
Есть 3 критерия величия игрока (по степени важности):

1. Игра. В первую очередь, судят по игре. Марадона и Роналдиньо недолго были на вершине, но их игру будут помнить и восхищаться всегда. А что из игры Роналду можно вспомнить? Его прыжки? На ЧМ марокканец в матче с Португалией прыгнул выше Роналду. У Роналду нет ни дриблинга, ни хорошего паса. Чисто замыкатель и пенальтист.

2. Трофеи (важно качество, а не количество). У Роналду нет главного трофея - ЧМ. Пеле, Марадона, Роналдо, Буффон и другие стали великими благодаря ЧМ, хотя ни разу не выигрывали ЛЧ. Он даже не смог забить в плей-офф ЧМ. О каком величии можно говорить?
Выиграл Евро благодаря партнерам. И то благодаря новому правилу ФИФА, позволяющему выйти в плей-офф с 3-го места. К тому же, на том Евро Португалия установила антирекорд - выиграли всего 1 игру в основное время. Также важно помнить, что Евро может выиграть любая сборная. Например, Греция или Италия, которая на ЧМ не смогла пробиться. ЛН вообще товарищеский турнир и не цениться.

На одних победах в ЛЧ великим не стать. Половина Реала с 5-ю ЛЧ. И что? Может, Тони Крооса признать величайшим? Был человек с 6-ю победами в ЛЧ и кто о нем помнит??

3. Индивидуальные показатели (индивидуальные награды, голы и ассисты.) Как замыкатель и пенальтист, тут он преуспел.

Итог: из этих трех критериев у Роналду только индивидуальные показатели и, частично, трофеи. На величайшего этих достижений мало. Моё мнение: Роналду великий бомбардир, но не великий футболист.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:55
Мысли пьющего Марадоны трезвее мыслей Роналду... Хе.. Остальное уже не интересно .. Браво, авторы!!.. Вам Оскар за этот теперь уже мэм!!...👏👏👏👍👍👍😄..
Gelious
Gelious ответ 6277xhjvmm33 (раскрыть)
вчера в 19:44
А вы не знали, что его уже миллион и один раз ловили на непоследовательности с Роналду и Месси?

Автор даже не может сделать вид, что якобы беспристрастен. Просто вода

Но больше всего я поржал с довода про то, что, мол, вот Месси неинтересно себя считать лучшим. О да. Скромнейший парень. Творит дичь адовую, а потом пиарзики заминают. Сначала будет рассказывать, как уважает тренеров, а потом на поле отчитывать может. И ведь ведутся же. Роналду тоже не идеальный. Но хоть искренний.

И когда автор то, что Месси в силу возраста и роста не может играть в штрафной, сказал, что это гениальный стиль пасов.

В общем, хотел сначала по пунктам разобрать. Но это, если честно, просто вода. Это несерьезно. Фанатики скушают. Но на них всем пофиг
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:43
Про лучшего в истории не может быть споров. Лучшего в истории даже его "хейтеры" должны со временем признавать таковым. Например, перед ЧМ-22 даже бразильцы желали, чтобы Месси завоевал наконец-то титул. Хотя это конечно не говорит, что он лучший, но показывает пример как Великого игрока ценят даже его ярые противники. Бесспорно Роналду один из лучших игроков в истории, но лучший - пока, что только по мнению фанатов и его самого.
Elliada
Elliada ответ 6277xhjvmm33 (раскрыть)
вчера в 19:39
Ди Стефано 5 раз подряд выигрывал ЛЧ. И что? У Кройфа 3 победы подряд в ЛЧ. И что? Недавно была статья, где показана статистика, что Роналду забил больше голов карликовым странам и странам ниже топ 50 рейтинга ФИФА. Со сборной выиграл 2 трофея и ни разу не был лучшим игроком, лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом. Человек чисто пассажир.
37 Димон 37
37 Димон 37 ответ gexjhjrsz4rn (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:35
А сколько знамениты матчей было против Баварии, или как пепа и Серёжа Рамос умирали
memphis
memphis
вчера в 19:30
Автор, моё почтение!
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