«Я лучший футболист в истории». 5 причин, почему Роналду ошибается

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вчера, 18:46

Криштиану в своём репертуаре.

Чувство собственной важности не нужно уверенным в себе людям. Быть высокомерным можно без усилий. Энергию тратят, чтобы оставаться по-настоящему хорошими и добрыми к другим. Вот где большой труд. Понятно, что скромность не украшает, ведь на послушных людях воду возят.

Но поразительно, когда знаменитости не знают золотое правило вовремя закрытого рта. Роналду зря сказал, что он лучший игрок в истории. Криштиану тратит на себя десятки миллионов евро, а лучше бы нанял за копейки пресс-атташе. Роналду вредит своей репутации.

Вокруг никого с правом вето, некому оценить адекватность слов и поступков. Можно сколько угодно транслировать злые мысли через сестер, но от этого время Криштиану вспять не повернет. Он стареет, и в конце карьеры может испортить ее словами.

1 причина. Остальные легенды

Пеле, Марадона и Месси – великие футболисты. Но на этом список не завершается. Дальше много невероятных людей. Кантона далеко от первого места, но какая глыба! Поскольку футбол о голах, то автоматически концентрируются на талантах атаки. Но были защитники, которые часто останавливали легенд нападения, а о них говорят намного реже. Полузащитники изобрели современный футбол под присмотром Кройфа, проводника через реку в будущее. Вот чем Зидан хуже Роналду? Ничем. По каким параметрам Роналдиньо хуже? Вся эта тройка дарила магию, все они лучшие. Роналду не сильнее на голову.

2 причина. Влияние на футбол

Что Роналду подарил футболу глобально? «Реал» без него не способен выиграть Лигу чемпионов? Как видели прошлой весной – может это сделать. До Криштиану тоже побеждали. Пеле дал футболу медийность. Впервые в истории сотни миллионов жителей планеты захотели увидеть, как бегает за мячом худой бразилец. Марадона подарил чистое безумие, перечил правилам и был прав. А вот сами законы хаоса написал Кройф. Йохана можно включать в список самых важных в истории игры. Техника? У Роналду она не лучшая в истории. Португалец выносливый, живет в эпоху, когда футбольных матчей стало больше, следовательно, выше шансы на голевые рекорды. Роналдо и Зидан на рубеже веков изменили футбол не слабее, чем Роналду после них. При поисках «Лучшего в истории» важно учитывать масштаб личности, а не только класс игрока.

3 причина. Нет четких критериев

Если лучшего высчитывать по голам, то вратари больше не футболисты? Яшин из древности сохраняет статус лучшего голкипера в истории через десятилетия после смерти. Буффон тоже великий вратарь. Как можем лишать голкиперов или защитников права на место в истории, делая акцент только на коллекционерах голов? Мальдини это или Беккенбауэр, Барези или Роберто Карлос, все были невероятными. И нет критериев, которые позволяют выбрать одного главного. Конечно, сравнения Месси и Роналду – веселая игра. Но в ее конце все грамотные оценщики признают, что невозможно выбрать, поскольку нет шкалы оценивания. Кто-то включит в тройку лучших Месси, Марадону и Роналду, как сделали в журнале «FourFourTwo». Другие поставят Пеле первым, вторым или третьим.

4 причина. Стиль игры Роналду

Великий атлет и грандиозный эгоист, но видали и более тонкий футбол. Техничный вингер вырос в форварда, который ставит на количество ударов. А еще шикарно играет головой, прыгает не хуже, чем игроки НБА . Но как часто действия Криштиану можно назвать магическими? Его прозвали Пеналду. Со штрафных ударов теперь может забивать только голкиперам низкого уровня, у Месси удары через стенку лучше. Лионель со слаломами и умными пасами по стилю больше похож на G.O.A.T. (лучший всех времен) футбола, чем Роналду. Мировая корона после победы в Кубке Америки тоже говорит в пользу аргентинца. Криштиану может не быть ведущим игроком даже нынешней эпохи.

5 причина. Мания величия

Лучшему не нужно вслух говорить о своем месте, и так понятно. Джордан главный баскетболист всех времен. Али – величайший боксер. Фелпсу в воде не было равных. О’Салливан – величайший, невзирая на поражения, которые в снукере неизбежны. Гретцки не ходит с заявлениями, что лучше всех в хоккее, и так ясно. Может, в этом один из смыслов?

Месси стал ближе к статусу, когда сказал, что никогда себя так не назовет, ведь ему это неинтересно. Дайте Кубок мира и шоколадку, отстаньте. Когда Марадону спрашивали, кто лучший игрок в истории, то вспомнил Ди Стефано. А когда Диего спросили, кто лучший игрок в истории аргентинского футбола, то назвал Томаса Карловича, малоизвестного в мире хавбека.

Тот случай, когда мысли Марадоны трезвее мыслей Роналду, хотя второй зарекся пить, потеряв отца и увидев, куда катился старший брат из-за алкоголя. В поисках величайшего нельзя выходить на самого себя. Пеле имел право на старте 70-х сделать подобное заявление. Но как только Месси и Роналду оказались стабильнее в новом веке, бразилец это право потерял.

На вершине футбола четыре кресла. Одно из них принадлежит Роналду. Но могут добавить новые. Футбол настолько хорош, что подарил нескольких королей. Близким надо присматривать за Роналду. Не хочется, чтобы упустили момент, когда самолюбование начнет вредить химически, на уровне гормонов и психического состояния. Любить себя полезно, но без перебора.

Криштиану стоило отругать сестру еще за сравнение с распятым Иисусом. И очень жаль, что некому одернуть Роналду после подобных заявлений. Сила футболиста из Португалии очевидна, но хвастовство выдает его слабости и неуверенность в себе.