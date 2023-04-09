«Хаддерсфилд» – «Блэкберн Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1681056490

вчера, 19:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Хаддерсфилд» – «Блэкберн Роверс», который состоится 10 апреля 2023 года

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» занимают двадцатое место в Чемпион Лиге. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «бело-синих». Три игры подряд «Хаддерсфилд» выигрывает своих оппонентов. В гостях с минимальным счётом «терьеры» неожиданно обыграли «Миллуол». «Львы» владели мячом 71% времени и создали раза в два больше опасных моментов, но не смогли воплотить в забитые голы своё преимущество. С разницей в пару мячей дома «бело-синие» взяли верх над «Мидлсбро».

В прошлом туре чемпионата в Уотфорде со счётом 3:2 «Хаддерсфилд» одержал победу над местными «шершнями».

«Блэкберн Роверс»

«Бродяги» в Чемпионшипе на данный момент находятся на шестой строчке турнирной таблицы. В трёх матчах к ряду «риверсайдцы» уступают своим соперникам. «Клинкам» из Шеффилда с разницей в один гол «бродяги» проиграли в четвертьфинале Кубка Англии. 1 апреля с минимальным счётом «Бирмингем» на своём поле обыграл «Блэкберн». Опасных атак «риверсайдцы» создали значительно больше и владели тотальным преимуществом в контроле мяча.

Дома со счётом 0:2 «бродяги» уступили «канарейкам» из Норвича.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» – 2.85

Ничья – 3.30

Победит «Блэкберн Роверс» – 2.55

Победит «Блэкберн Роверс» с форой -1.5 – 1.86

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Две крайних очных встречи команд завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В трёх поединках из пяти последних «терьеры» выиграли

За последнее время только в одном матче из пяти «риверсайдцы» одержали победу.

Прогноз

В последнее время «Хаддерсфилд» демонстрирует неплохую игру. И в двух крайних личных матчах показал себя как неудобный соперник для «бродяг». Вряд ли «риверсайдцы» проиграют «терьерам», но и хозяева не уступят. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.30.