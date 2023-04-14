«Эвертон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Фулхэм», который состоится 15 апреля 2023 года

«Эвертон»

«Скаузеры» в чемпионате Англии занимают семнадцатое место. «Синие» являются одним из претендентов на вылет из Премьер-лиги. «Лесников» команда из Ливерпуля опережает только по разнице забитых и пропущенных голов. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с лондонским «Челси» в рамках матча 28-го тура чемпионата. На своём поле «ириски» раскатали ничью с «Тоттенхэмом» в позапрошлом туре.

На прошлых выходных в Манчестере «скаузеры» уступили « МЮ » со счётом 0:2.

«Фулхэм»

«Дачники» из Фулема находятся на десятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. «Белые» проигрывают в пяти футбольных поединках к ряду. В четвертьфинале Кубка Англии «Фулхэм» с разницей в пару голов проиграл «красным дьяволам» из Манчестера. В позапрошлом туре чемпионата «дачники», открыв счёт первыми, уступили в гостях «вишням».

С минимальным счётом «белые» потерпели поражение от «молотобойцев» в прошлом туре Премьер-лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.10

Ничья – 3.40

Победит «Фулхэм» – 3.70

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 2.01

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.21

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

Четыре личных матча из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Из десяти крайних поединков «ириски» проиграли в четырёх

«Дачники» из десяти последних матчей уступили в пяти.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику очных встреч и недавних матчей команд, то ставка на тотал в предстоящей игре кажется наиболее оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.67 на тотал меньше 2.5 голов за матч.