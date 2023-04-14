«Эвертон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Фулхэм», который состоится 15 апреля 2023 года
«Эвертон»
«Скаузеры» в чемпионате Англии занимают семнадцатое место. «Синие» являются одним из претендентов на вылет из Премьер-лиги. «Лесников» команда из Ливерпуля опережает только по разнице забитых и пропущенных голов. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с лондонским «Челси» в рамках матча 28-го тура чемпионата. На своём поле «ириски» раскатали ничью с «Тоттенхэмом» в позапрошлом туре.
На прошлых выходных в Манчестере «скаузеры» уступили «МЮ» со счётом 0:2.
«Фулхэм»
«Дачники» из Фулема находятся на десятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. «Белые» проигрывают в пяти футбольных поединках к ряду. В четвертьфинале Кубка Англии «Фулхэм» с разницей в пару голов проиграл «красным дьяволам» из Манчестера. В позапрошлом туре чемпионата «дачники», открыв счёт первыми, уступили в гостях «вишням».
С минимальным счётом «белые» потерпели поражение от «молотобойцев» в прошлом туре Премьер-лиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 2.10
- Ничья – 3.40
- Победит «Фулхэм» – 3.70
- Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 3.80
- Обе забьют — нет – 1.84
- Обе забьют — да – 2.01
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.21
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67
Статистика
- Четыре личных матча из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет
- Из десяти крайних поединков «ириски» проиграли в четырёх
- «Дачники» из десяти последних матчей уступили в пяти.
Прогноз
Если обратить внимание на статистику очных встреч и недавних матчей команд, то ставка на тотал в предстоящей игре кажется наиболее оптимальным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.67 на тотал меньше 2.5 голов за матч.