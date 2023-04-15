В еврокубках лучше, чем дома. Нелогичные триумфы

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сегодня, 09:27

Команды, которые домашние неудачи компенсируют еврокубковыми победами.

Кажется странным, что турнир, в самом названии которого есть слово «чемпион», может выиграть не лучшая команда своей страны. Но футбол бы стал правильнее и оскудел в то же время, останься там только обладатели титула. Немало случаев, когда не просто не чемпион, а очень посредственно выступающая в своей лиге команда становилась победителем еврокубка.

Участие «Челси» в этом розыгрыше ЛЧ как раз напомнило о самых вопиющих историях. «Синие» играют в четвертьфинале Лиги чемпионов, но занимают 11-е место в чемпионате Англии. Давайте в хронологическом порядке вспомним таких победителей еврокубков, которые в том же сезоне проваливались на внутренней арене.

Будут тут и триумфаторы главного еврокубка, и победители второго по значимости – Кубка УЕФА и Лиги Европы. Понятно, что во втором по статусу турнире чемпионов нет, поэтому и требования к «провальности» более суровые: финиш в районе середины таблицы и ниже в чемпионате. К слову, в нынешнем сезоне в Лиге Европы неплохо себя чувствует специалист по этому соревнованию «Севилья», которая в первом четвертьфинале сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), а в Ла Лиге идет лишь 13-й.

«Реал» (1955/56)

Уже первый год розыгрыша Кубка европейских чемпионов подходит по нашим критериям. В чемпионате бомбардир «Реала» Альфредо Ди Стефано лидировал с 24 голами в гонке снайперов, но клуб занял третье место, уступив 10 очков победителю «Атлетику» и девять – «Барселоне». А в финале КЕЧ на «Парк де Пренс» «Реал» сумел вырвать победу у «Реймса» со счетом 4:3.

«Айнтрахт» Ф (1979/80)

Интересно, что в том сезоне франкфуртский «Айнтрахт» в полуфинале Кубка УЕФА выбил «Баварию», а в финале победил гладбахскую «Боруссию». Но в чемпионате Германии он финишировал лишь на девятом месте. Отставание от чемпионской «Баварии» составило 18 очков. Победа в Кубке УЕФА позволила «Айнтрахту» вернуться в еврокубки на следующий сезон.

«Тоттенхэм» (1983/84)

Успех «Тоттенхэма» в Кубке УЕФА совпал с весьма посредственным сезоном в чемпионате Англии. «Шпоры» отстали от выигравшего лигу «Ливерпуля» на 19 очков и финишировали только на восьмом месте. Чтобы обеспечить участие в еврокубках, нужно было выигрывать Кубок УЕФА . И «шпоры» это сделали. В финале они встречались с «Андерлехтом». Судьбу противостояния в пользу «Тоттенхэма» решила серия пенальти.

«Интер» (1993/94)

Один из самых удивительных случаев. «Интер» никогда не вылетал из Серии А, но был к этому крайне близок в сезоне-1993/94, когда закончил чемпионат в одном балле от зоны вылета. Но катастрофическое выступление в Италии не помешало оказаться успешными в Европе. В финале Кубка УЕФА «Интер» смог дважды обыграть со счетом 1:0 «Зальцбург» и взять трофей.

«Шальке» (1996/97)

Этот сезон в Бундеслиге для «Шальке» оказался весьма серым. В чемпионате команда финишировала только на 12-м месте, уступив «Баварии» 28 баллов. Но 1997 год остался в истории гельзенкирхенцев, потому что тогда удалось взять Кубок УЕФА . Судьба трофея решалась в серии пенальти с «Интером», в которой немецкий клуб оказался успешнее.

«Реал» (1997/98)

В том чемпионате доминировала «Барселона», которая выиграла титул с 11-очковым отрывом от «Реала». Лучший бомбардир «сливочных» Фернандо Морьентес забил всего 12 голов, а в конце сезона главный тренер команды Юпп Хайнкес был уволен. Хотя ему удалось привести «Реал» к победе в главном еврокубке впервые с 1966 года. В финале турнира мадридцы выиграли со счетом 1:0 у «Ювентуса».

«Реал» (1999/00)

Этот список уже демонстрирует, что «Реал» привык реабилитироваться за неудачи на внутренней арене успехами в еврокубках. В 2000 году в Ла Лиге мадридцы финишировали очень низко – на пятом месте. Но боль удалось унять очередной победой в Европе. Причем поход за трофеем у команды Висенте Дель Боске получился ярким. В четвертьфинале и полуфинале соответственно «Реал» выбил прошлогодних финалистов — «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». А в первом испанском финале была разгромлена «Валенсия» — 3:0.

«Ливерпуль» (2004/05)

Эту победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, пожалуй, помнят все. «Красные» проигрывали в финале «Милану» со счетом 0:3, но довели дело до серии пенальти и выиграли ее. Еще больше драматизма этому трофею придало весьма серое выступление команды Рафаэля Бенитеса в Английской Премьер-Лиге. Там мерсисайдцы финишировали только пятыми, пропустив вперед «Эвертон» и набрав поровну очков с «Болтоном». Занятно, что в полуфинале той Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбил «Челси», который в том же чемпионате опередил «красных» на 37 очков.

«Милан» (2006/07)

У «Милана» Карло Анчелотти в том сезоне была впечатляющая команда, но в Италии она заметно буксовала. В Серии А «россонери» финишировали с 36-очковым отставанием от взявшего титул «Интера». Но в Европе удалось не просто выиграть Лигу чемпионов, а отомстить тому самому «Ливерпулю» в финале – 2:1. Так что вряд ли кто-то сильно переживал по поводу невнятного выступления на внутренней арене.

«Челси» (2011/12)

В Премьер-Лиге сезон-2011/12 стал для «Челси» худшим за десятилетие. Команда финишировала в 25 очках позади выигравшего турнир «Манчестер Юнайтед» и заняла только шестое место. Компенсировать неудачи получилось благодаря Лиге чемпионов, где под руководством нового временного тренера Роберто Ди Маттео «синие» совершили внушительный прорыв.

В 1/8 финала получилось отыграться против «Наполи», в четвертьфинале – пройти «Бенфику». Неожиданно лондонцы в полуфинале смогли одолеть «Барселону» Хосепа Гвардиолы. В финальном поединке «Бавария» доминировала над «Челси», но англичане смогли перевести игру в дополнительное время и серию пенальти, где им улыбнулась удача.

«Айнтрахт» Ф (2021/22)

Был и совсем недавний пример из Лиги Европы. Там в прошлом сезоне блистательный прорыв устроил франкфуртский «Айнтрахт». При этом на чемпионат Германии сил у этой команды не осталось, и она финишировала в Бундеслиге лишь 11-й. Но смогла выступить в нынешней кампании в Лиге чемпионов. Добиться этого удалось благодаря победе в Лиге Европы, где в финале в серии пенальти немцы одолели «Рейнджерс».