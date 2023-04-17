«Челси» – «Реал» Мадрид : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» – «Реал» Мадрид, который состоится 18 апреля 2023 года

«Челси»

После смены тренера в «Челси» в игре команды существенно ничего не поменялось и в такой ситуации сложно рассуждать о победе в Лиге чемпионов. Результат первого матча также не добавляет оптимизма болельщикам «синих», но поддержать команду они все равно придут. Английский клуб может пройти мадридский «Реал» только за счет внезапных действий и использовании ошибок соперника, если тот позволит себе их допускать.

15 апреля «Челси» проиграл на своем поле «Брайтону» (1:2), а 12 числа на выезде уступил «Реалу» в Лиге чемпионов (0:2).

«Реал»

Нынешний сезон нельзя назвать полностью провальным для «королевского» клуба, но и успешным он не стал. «Реал» практически проиграл чемпионство в Испании и реабилитироваться может в кубке страны и конечно в Лиге Чемпионов, где у коллектива большие шансы сыграть в полуфинале. В матче с «Челси» испанцы смогут получить много пространства на футбольном поле и постараться использовать свои 1-2 момента у ворот соперника.

15 апреля «Реал» Мадрид обыграл на выезде «Кадис» (2:0), а 12 числа на своем поле оказался сильнее «Челси» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 2.85

Ничья – 3.55

Победит «Реал» – 2.35

Статистика

«Челси» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл семь матчей из десяти последних на выезде

«Реал» Мадрид и «Челси» обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. «Сливочные» выглядят гораздо сильнее и стабильнее нынешнего «Челси», а поэтому с большой вероятностью могут одержать победу и во второй встрече.