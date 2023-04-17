«Бавария» -«Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» -«Манчестер Сити», который состоится 19 апреля 2023 года

«Бавария»

Немецкому гранду пришлось очень тяжело в первом матче, где было зафиксировано крупное и закономерное поражение. Теперь «Баварии» необходимо отыгрывать три мяча, что против нынешнего «Манчестер Сити» кажется практически невозможным. Тем не менее, на своем стадионе мюнхенские футболисты выглядят всегда мощно и попробуют уже с первых минут возродить интригу.

15 апреля «Бавария» не смогла обыграть в чемпионате «Хоффенхайм» (1:1), а 11 числа крупно уступила в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» (0:3).

«Манчестер Сити»

«Горожане» пребывают в отличном настроении, ведь им удалось еще больше сократить отставание от «Арсенала» и теперь судьба чемпионства зависит от них самих. В Лиге Чемпионов подопечные Гвардиолы обеспечили себе солидное преимущество перед ответной игрой с «Баварией» и едут завершить начатое в Мюнхен, в котором сам специалист проработал три добротных сезона. Несмотря на разницу в счете, поединок привлекает взгляды миллионов болельщиков по всему миру.

15 апреля «Манчестер Сити» на своем поле без проблем обыграл «Лестер» (3:1), а 11 числа разобрался в Лиге чемпионов с «Баварией» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 2.7

Ничья – 3.75

Победит «Манчестер Сити» – 2.4

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл десять последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла только пять матчей на своем стадионе из десяти последних

«Бавария» проиграла четыре из пяти последних матчей «Манчестер Сити»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Манчестер Сити» не всегда хорошо входит в выездные матчи Лиги чемпионов и здесь вполне может минимально проиграть, но пройти в следующий раунд турнира.