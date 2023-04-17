«Бавария» -«Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» -«Манчестер Сити», который состоится 19 апреля 2023 года
«Бавария»
Немецкому гранду пришлось очень тяжело в первом матче, где было зафиксировано крупное и закономерное поражение. Теперь «Баварии» необходимо отыгрывать три мяча, что против нынешнего «Манчестер Сити» кажется практически невозможным. Тем не менее, на своем стадионе мюнхенские футболисты выглядят всегда мощно и попробуют уже с первых минут возродить интригу.
15 апреля «Бавария» не смогла обыграть в чемпионате «Хоффенхайм» (1:1), а 11 числа крупно уступила в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» (0:3).
«Манчестер Сити»
«Горожане» пребывают в отличном настроении, ведь им удалось еще больше сократить отставание от «Арсенала» и теперь судьба чемпионства зависит от них самих. В Лиге Чемпионов подопечные Гвардиолы обеспечили себе солидное преимущество перед ответной игрой с «Баварией» и едут завершить начатое в Мюнхен, в котором сам специалист проработал три добротных сезона. Несмотря на разницу в счете, поединок привлекает взгляды миллионов болельщиков по всему миру.
15 апреля «Манчестер Сити» на своем поле без проблем обыграл «Лестер» (3:1), а 11 числа разобрался в Лиге чемпионов с «Баварией» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 2.7
- Ничья – 3.75
- Победит «Манчестер Сити» – 2.4
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл десять последних матчей во всех турнирах
- «Бавария» выиграла только пять матчей на своем стадионе из десяти последних
- «Бавария» проиграла четыре из пяти последних матчей «Манчестер Сити»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Манчестер Сити» не всегда хорошо входит в выездные матчи Лиги чемпионов и здесь вполне может минимально проиграть, но пройти в следующий раунд турнира.