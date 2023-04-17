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«Рома» -«Фейеноорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:26
«Рома» -«Фейеноорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» -«Фейеноорд», который состоится 20 апреля 2023 года

«Рома»

Римский клуб сыграл не лучшим образом в первой встрече и не реализовал пенальти, а поэтому будет стараться реабилитироваться уже на своем стадионе. «Рома» занимает высокое третье место в Серии А с набранными 56 баллами и отстает от «Лацио» на пять пунктов. В ответной встрече с лидером чемпионата Нидерландов, подопечным Жозе Моуриньо следует с первых минут оказывать давление на соперника, которое в итоге может привести к результативным ошибкам.

16 апреля «Рома» уверенно переиграла на своем поле «Удинезе» (3:0), а 13 числа уступила на выезде «Фейеноорду» в Лиге Европы (0:1).

«Фейеноорд»

У симпатичного коллектива из Роттердама есть хорошие шансы добыть желанное чемпионство в Нидерландах, которое уже ждут болельщики достаточно давно. «Фейеноорд» лидирует в турнирной таблице с 70 баллами и на восемь пунктов опережает «Аякс». В ответной игре с «Ромой» гостям придется больше обороняться, но за счет сильного центра поля и быстрых флангов они смогут качественно контратаковать.

16 апреля «Фейеноорд» уверенно обыграл на выезде «Камбур» (3:0) в чемпионате, а 13 числа минимально обыграл «Рому» в Лиге Европы (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.85
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Фейеноорд» – 4.3

Статистика

  • «Рома» выиграла только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Фейеноорд» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних домашних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч будет примерно равным и завершится результативной ничьей без особого обилия голов. Прогнозируем проход «Фейеноорда» в полуфинал Лиги Европы.

Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 15:51
Напомню, что именно Рома и Фейеноорд вышли бороться с друг с другом в финальном матче другого еврокубка - Лиги Конференций, в прошлом году. И тогда римляне победили представителя Нидерландов с итогом 1:0. По всей видимости, будет совсем странно, если в данном поединке хозяева полного и бушующего стадиона не сумеют хотя бы однажды отличиться в нападении!
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