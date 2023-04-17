«Рома» -«Фейеноорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» -«Фейеноорд», который состоится 20 апреля 2023 года

«Рома»

Римский клуб сыграл не лучшим образом в первой встрече и не реализовал пенальти, а поэтому будет стараться реабилитироваться уже на своем стадионе. «Рома» занимает высокое третье место в Серии А с набранными 56 баллами и отстает от «Лацио» на пять пунктов. В ответной встрече с лидером чемпионата Нидерландов, подопечным Жозе Моуриньо следует с первых минут оказывать давление на соперника, которое в итоге может привести к результативным ошибкам.

16 апреля «Рома» уверенно переиграла на своем поле «Удинезе» (3:0), а 13 числа уступила на выезде «Фейеноорду» в Лиге Европы (0:1).

«Фейеноорд»

У симпатичного коллектива из Роттердама есть хорошие шансы добыть желанное чемпионство в Нидерландах, которое уже ждут болельщики достаточно давно. «Фейеноорд» лидирует в турнирной таблице с 70 баллами и на восемь пунктов опережает «Аякс». В ответной игре с «Ромой» гостям придется больше обороняться, но за счет сильного центра поля и быстрых флангов они смогут качественно контратаковать.

16 апреля «Фейеноорд» уверенно обыграл на выезде «Камбур» (3:0) в чемпионате, а 13 числа минимально обыграл «Рому» в Лиге Европы (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.85

Ничья – 3.6

Победит «Фейеноорд» – 4.3

Статистика

«Рома» выиграла только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фейеноорд» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Восемь из десяти последних домашних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч будет примерно равным и завершится результативной ничьей без особого обилия голов. Прогнозируем проход «Фейеноорда» в полуфинал Лиги Европы.