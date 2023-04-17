«Рома» -«Фейеноорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Рома» -«Фейеноорд», который состоится 20 апреля 2023 года
«Рома»
Римский клуб сыграл не лучшим образом в первой встрече и не реализовал пенальти, а поэтому будет стараться реабилитироваться уже на своем стадионе. «Рома» занимает высокое третье место в Серии А с набранными 56 баллами и отстает от «Лацио» на пять пунктов. В ответной встрече с лидером чемпионата Нидерландов, подопечным Жозе Моуриньо следует с первых минут оказывать давление на соперника, которое в итоге может привести к результативным ошибкам.
16 апреля «Рома» уверенно переиграла на своем поле «Удинезе» (3:0), а 13 числа уступила на выезде «Фейеноорду» в Лиге Европы (0:1).
«Фейеноорд»
У симпатичного коллектива из Роттердама есть хорошие шансы добыть желанное чемпионство в Нидерландах, которое уже ждут болельщики достаточно давно. «Фейеноорд» лидирует в турнирной таблице с 70 баллами и на восемь пунктов опережает «Аякс». В ответной игре с «Ромой» гостям придется больше обороняться, но за счет сильного центра поля и быстрых флангов они смогут качественно контратаковать.
16 апреля «Фейеноорд» уверенно обыграл на выезде «Камбур» (3:0) в чемпионате, а 13 числа минимально обыграл «Рому» в Лиге Европы (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.85
- Ничья – 3.6
- Победит «Фейеноорд» – 4.3
Статистика
- «Рома» выиграла только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фейеноорд» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Восемь из десяти последних домашних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч будет примерно равным и завершится результативной ничьей без особого обилия голов. Прогнозируем проход «Фейеноорда» в полуфинал Лиги Европы.