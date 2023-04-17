«Юнион Сент-Жиллуаз» -«Байер» : прогноз и ставки

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сегодня, 18:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» -«Байер», который состоится 20 апреля 2023 года

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Бельгийский клуб уже может занести себе в актив нынешний сезон, но и сейчас имеет шансы на выход в полуфинал, ведь выстоял ничейный результат в первом матче Германии. Таким образом на своем стадионе «Юнион Сент-Жиллуаз» необязательно большими силами идти вперед. В чемпионате команда занимает второе место с 72 баллами и отстает от лидера «Генка» всего на два пункта. Матч с «Байером» будет очень сложным, и чтобы пройти в полуфинал хозяевам потребуется максимальная самоотдача и немного везения.

16 апреля «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл «Серен Юнайтед» (2:0) в чемпионате, а 13 числа сыграл вничью с «Байером» (1:1) в Лиге Европы.

«Байер»

Клуб из Леверкузена выглядел лучше в первом матче, но ему не хватило времени дожать соперника на своем поле. Для подопечных Хаби Алонсо ничего страшного не произошло и коллектив постарается доказать свою силу уже на выезде. В Бундеслиге «Байер» вышел уже на шестое место с 44 баллами, но отстает от ближайшего соперника не шесть пунктов, что отыграть будет непросто.

16 апреля «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» на выезде (0:0), а 13 числа разошелся миром с «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 3.45

Ничья – 3.55

Победит «Байер» – 2.08

Статистика

«Байер» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл девять из десяти последних поединков на своем стадионе

Четыре из семи последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей бельгийского клуба завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команда из Леверкузена имеет больше опыта в еврокубках и более классных исполнителей в составе, поэтому предполагаем, что гости смогут пройти в полуфинал и добиться победы в основное время.