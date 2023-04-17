«Юнион Сент-Жиллуаз» -«Байер» : прогноз и ставки

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» -«Байер», который состоится 20 апреля 2023 года
«Юнион Сент-Жиллуаз»
Бельгийский клуб уже может занести себе в актив нынешний сезон, но и сейчас имеет шансы на выход в полуфинал, ведь выстоял ничейный результат в первом матче Германии. Таким образом на своем стадионе «Юнион Сент-Жиллуаз» необязательно большими силами идти вперед. В чемпионате команда занимает второе место с 72 баллами и отстает от лидера «Генка» всего на два пункта. Матч с «Байером» будет очень сложным, и чтобы пройти в полуфинал хозяевам потребуется максимальная самоотдача и немного везения.
16 апреля «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл «Серен Юнайтед» (2:0) в чемпионате, а 13 числа сыграл вничью с «Байером» (1:1) в Лиге Европы.
«Байер»
Клуб из Леверкузена выглядел лучше в первом матче, но ему не хватило времени дожать соперника на своем поле. Для подопечных Хаби Алонсо ничего страшного не произошло и коллектив постарается доказать свою силу уже на выезде. В Бундеслиге «Байер» вышел уже на шестое место с 44 баллами, но отстает от ближайшего соперника не шесть пунктов, что отыграть будет непросто.
16 апреля «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» на выезде (0:0), а 13 числа разошелся миром с «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 3.45
- Ничья – 3.55
- Победит «Байер» – 2.08
Статистика
- «Байер» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл девять из десяти последних поединков на своем стадионе
- Четыре из семи последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять последних матчей бельгийского клуба завершились вариантом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Команда из Леверкузена имеет больше опыта в еврокубках и более классных исполнителей в составе, поэтому предполагаем, что гости смогут пройти в полуфинал и добиться победы в основное время.