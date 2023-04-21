«Факел» — «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» -«Оренбург», который состоится 22 апреля 2023 года

«Факел»

Команда из Воронежа очень хочет остаться в РПЛ по окончанию сезона, но чтобы достичь эту цель следует проделать еще очень много работы. «Факел» на данный момент имеет в активе 18 баллов и занимает 14 место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за право остаться. В игре с «Оренбургом» хозяевам важно победить, чтобы набрать три балла и укрепить веру в собственные силы перед финальным рывком в сезоне.

16 апреля «Факел» поделил очки с «Ахматом» (1:1), а восьмого числа уступил на выезде московскому «Торпедо» (0:2).

«Оренбург»

«Оренбург» в последних турах показывает крайне неоднозначные результаты и сложно предугадать каждый следующий матч команды. Перед стартом очередного поединка клуб из одноименного города занимает восьмое место с 33 баллами и чувствует себя в безопасности относительно зоны вылета. Предстоящий матч обещает быть интересным, ведь хозяевам очки нужны больше, и они вынуждены будут открываться, а более сыгранный соперник постарается наказать их за ошибки.

16 апреля «Оренбург» крупно проиграл на своем поле «Локомотиву» (1:4), а 10 числа сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), ведя в два мяча по ходу поединка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 2.35

Ничья – 3.65

Победит «Оренбург» – 2.9

Статистика

«Факел» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» забивал в восьми из десяти последних матчах на выезде

«Факел» выиграл у «Оренбурга» три из пяти последних матчей при двух поражениях

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют -нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. В большинстве последних личных встреч между командами, одна из них уходила без забитых мячей. Предполагаем, что такой исход случится и в этот раз.