«Лацио» — «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» -«Торино», который состоится 22 апреля 2023 года

«Лацио»

Римский клуб радует своих болельщиков в последние месяцы и даже после возвращения «Ювентусу» 15 штрафных очков, «Лацио» удерживает второе место. В активе команды 61 балл, что на три пункта больше, чем у «зебр». В поединке с нестабильным «Торино», хозяева являются большими фаворитами и постараются доказать это на футбольном поле, став еще на шаг ближе к квалификации в Лигу Чемпионов.

14 апреля «Лацио» на выезде крупно обыграл «Специю» (3:0), а восьмого числа на своем поле одолел «Ювентус» (2:1).

«Торино»

В начале сезона «Торино» заявлял о намерении побороться за места в еврокубках, но не смог стабильно выглядеть в течение всего года. Сейчас коллектив занимает только 11 место с 39 баллами и на один пункт отстает от ближайшего конкурента. В выездном матче с «Лацио» гостям наверняка придется большую часть времени уделить обороне, но и у ворот римлян шансы определенно будут появляться.

16 апреля «Торино» поделил очки в матче с «Салернитаной» (1:1), а восьмого числа на своем стадионе минимально проиграл «Роме» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.82

Ничья – 3.35

Победит «Торино» – 5.1

Статистика

«Торино» не может победить уже четыре матча подряд в чемпионате Италии

«Лацио» выиграл шесть из десяти последних домашних встреч во всех турнирах

Четыре последних встречи между клубами завершились ничейным результатом

«Лацио» выиграл только один матч из пяти последних с «Торино» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. «Лацио» имеет не самую лучшую статистику с «Торино» в последних встречах, и здесь у хозяев также могут возникнуть проблемы. Прогнозируем, что клубы поделят очки.