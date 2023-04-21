«Зенит» оставит Йокановича без работы. «Динамо» предстоит тяжёлый выезд в Санкт-Петербург

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вчера, 22:37

Нет предпосылок для сенсации.

Полезно узнать о «Зените»

- Петербуржцы продолжают периодически допускать осечки, чуть оживляя интригу в чемпионате. На этот раз командой, которая огорчила «сине-бело-голубых», стал «Ростов» — 0:0. Чтобы понять, насколько удивителен такой результат, достаточно заглянуть в список травмированных игроков южан. В матче не принимал участие лучший бомбардир ростовчан Дмитрий Полоз, а также один из главных диспетчеров команды Даниил Уткин. Профильный правый защитник Александр Сильянов играл на левом фланге – в лазерете остаются оба левых защитника клуба: Евгений Чернов и Николай Поярков. И все равно подопечные Сергея Семака не смогли вскрыть оборону соперника – не помогла даже высокая позиция Вячеслава Караваева при развитии атаки.

- Плотность таких ошибок в весенней части сезона возросла. До зимней паузы «Зенит» в чемпионате лишь сыграл вничью с «Химками», «Ахматом» и «Факелом» — и позднее проиграл грозненцам в домашних стенах. После перерыва уже за 6 туров есть поражение от ЦСКА и ничья с «Ростовом».

- Хотя такие потери еще не носят фатальный характер – «Зенит» опережает «Ростов» в таблице на 9 очков. «Спартак» отстает от лидера чемпионата на 10 баллов.

- Интересно следить за развитием ситуации на острие атаки петербуржцев. У Семака есть выбор между двумя форвардами. Первый – Иван Сергеев, который прошлой зимой перешел из «Крыльев Советов» и быстро интегрировался в основную обойму. Во многом благодаря ему уход Дзюбы несильно ударил по результативности. И есть Матео Кассьерра – колумбиец феерил за «Сочи», но после перехода в «Зенит» перестал забивать. На счету Матео 1 гол в 20 матчах, в активе Ивана – 8 мячей за 19 встреч. И все равно наставник «сине-бело-голубых» отдает предпочтение легионеру. Конечно, чемпионату от этого только плюс – динамика в таблице может ожить хоть чуть-чуть. Но случись у тренерского штаба разговор с Сергеевым об игровом времени – и у специалистов не будет объяснений, почему форвард, который даже при меньшей практике забивает чаще, продолжает сидеть на скамейке.

- Впервые во второй части чемпионата вне стартового состава оказался полузащитник Далер Кузяев. Какое-то время хавбек выходил вместо Клаудиньо, затем заменял Вильмара Барриоса. Но на «Ростов» Семак выпустил привычное трио центрхавов Клаудиньо-Барриос-Вендел. Травм нет, поэтому Далер, вероятнее всего, станет чаще сидеть на скамейке.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Сантос, Ренан, Чистяков, Караваев – Клаудиньо, Барриос, Вендел – Мостовой, Сергеев, Малком.

Полезно узнать о «Динамо»

- Говорить о потенциальной отставке Славиши Йокановича стали реже, но такая вероятность по-прежнему есть. Команда хоть и набирает очки, но делает это всегда на тоненького. В дерби со «Спартаком» очевидное преимущество было на стороне «красно-белых». До этого «бело-голубые» потерпели поражение от «Сочи» (0:2) и вылетели из Кубка России от «Акрона». Даже в недавней встрече с «Пари Нижним Новгородом» москвичи были вынуждены отыгрываться – спасли голы Гладышева, Фомина и Смолова.

- Столичный коллектив все еще идет в топ-5, но позиции давно пошатнулись – на его место уже заглядывал «Ахмат». При этом грозненцы находятся в более качественной форме, чем их конкурент. Параллельно борьбу за пятерку ведет «Краснодар» — «быки» при Ивиче стали чаще добиваться результата, а потому отстают от «Динамо» всего на 1 балл. 2-3 тура – и к этой группе добавится «Локомотив», набравший ход с приходом Михаила Галактионова.

- Матиас Норманн по-прежнему не может закрепиться в стартовом составе – его дублер Александр Кутицкий выходит через раз. Сейчас все больше уверенности в том, что выкупать норвежца у «Ростова» «бело-голубые» не станут – правда, в таком случае все равно возникнет необходимость искать добротного опорника. Даже если в клубе решат довериться Кутицкому, сменщик молодому футболисту в любом случае понадобится.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Шунин – Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса – Захарян, Норманн, Фомин – Нгамале, Смолов, Макаров.

Полезно узнать о противостоянии

- Именно «Динамо» недавно выбило «Зенит» из Кубка России. В мартовском противостоянии столичная команда смотрелась ничуть не хуже – и могла одерживать победу в основное время, но второй гол «бело-голубых» был отменен. Подопечные Йокановича дожали хозяев в серии пенальти – правда, вылетели следом, уступив «Акрону».

- Эта победа в Санкт-Петербурге для «Динамо» — первая с 2014 года. Тогда соперники выдали результативный матч. К слову, тогда за беспорядки во время поединка «сине-бело-голубым» присудили техническое поражение.

- В последних 20 матчах очевидное преимущество на стороне «Зенита»: 13 побед против трех. Еще 3 встречи завершились вничью

Прогноз Soccer.ru: Петербуржцы играют дома, к тому же не в духе после ничьей в Ростове-на-Дону. Плюс понимают статус предстоящего матча. Такие противостояния подопечные Сергея Семака не проигрывают – даже если «бело-голубые» проявят характер, его одного не хватит для победы. Учитывая все это, спрогнозируем уверенную победу «Зенита». А там и до отставки Йокановича недалеко.