Тен Хаг – без ЛЕ, но с Кубком Англии. «Сити» сконцентрируется на ЛЧ, «Брайтон» — тёмная лошадка

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сегодня, 19:35

Близится развязка Кубка.

Завтра команды разыграют путевки в финал Кубка Англии – за бортом уже остался «Фулхэм», еще раньше выбыли «Тоттенхэм», «Челси» и действующий обладатель трофея – «Ливерпуль». В борьбе остаются «Ман Сити», МЮ , «Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед».

У «Сити» — самый напряженный сезон

С соперником по полуфиналу Кубка страны «Сити» повезло больше, чем их «красным» соседям. И даже так подопечные Пепа Гвардиолы большее предпочтение отдают другим турнирам.

«Горожане» продолжают претендовать на победу в Лиге чемпионов и АПЛ , но эти турниры складываются для них намного тяжелее, чем обычно. Особенно это видно по главному еврокубку. «Небесно-голубым» досталась часть сетки, в которой собрались все последние победители турнира. В 1/4 финала потребовалось искать ключ к «Баварии» — мюнхенцы хоть и недавно сменили главного тренера, но оставались грозным соперником. Дальше предстояло сыграть с победителем пары «Реал» — «Челси».

В итоге Пеп стал чаще использовать контратаки – это позволило добыть преимущество перед «баварцами» в первом матче и довести противостояние до победы. Теперь надо играть со «сливочными» — а ведь именно мадридцы оставили «Сити» без финала в прошлом году.

В АПЛ на пути к чемпионству больше нет «Ливерпуля» — зато есть «Арсенал». И «канониры» еще с осени удерживают лидерство в таблице – отрыв иногда доходил до 8 очков. Конечно, у команды Гвардиолы намного больше опыта в чемпионской борьбе – это главный аргумент в конкуренции с лондонцами. И в двух предыдущих турах «пушкари» сыграли вничью. В активе «небесно-голубых» — две победы. Разрыв между командами составляет 4 очка, при этом у «Сити» матч в запасе. Только вот затяжная погоня изматывает. И когда к двум настолько напряженным турнирам добавляется третий, сохранить ход везде становится невозможно. Больше верится в то, что Гвардиола сконцентрируется на ЛЧ (из-за важности победы) и АПЛ (появился реальный шанс обойти «Арсенал»).

«Брайтон» нельзя недооценивать

Роберто Де Дзерби позволил боссам «чаек» быстро забыть о потере Грэма Поттера, хотя изначально казалось, что за уходом коуча в «Челси» «Брайтон» ждет провал.

Итальянский менеджер быстро обосновался в новой команде – и «чайки» оказались в числе борцов за топ-5. Сначала они конкурировали с «Фулхэмом» Марку Силвы – те отклеились из-за более слабого состава. «Дачников» сменила преобразившаяся при Эмери «Астон Вилла», добавился «Ливерпуль», неподалеку идет «Брентфорд». А подопечные Де Дзерби допускают минимум потерь, смело играя во владение.

На весеннем отрезке «Брайтон» сыграл с «Брентфордом», «Челси» и «Тоттенхэмом» — проиграл только последним. Голы равномерно распределяются среди нескольких исполнителей – поэтому потеря Леандро Троссарда несильно ударила по команде. У «чаек» по-прежнему есть Соломон Марч, Дэнни Уэлбек, Каору Митома и Алексис МакАллистер – незаметный герой из Аргентины.

На «Брайтон» вышел «Манчестер Юнайтед» — и вполне можно сказать, что манкунианцам не повезло со жребием. «Чайки» уже обыгрывали «красных дьяволов» и могут сделать это снова за счет четкой структуры игры.

МЮ нужен второй трофей

Хотя «Юнайтед» не отдадут путевку в финал настолько просто. Сложно представить, насколько сейчас злы манкунианцы — в вылете из Лиги Европы от «Севильи» им некого винить, кроме самих себя. Соперник явно уступал в классе, весь сезон для испанского коллектива складывается крайне скверно.

И они умудрились сначала сыграть вничью, а потом разгромить гранд чемпионата Англии. И помогли «красно-белым» в этом сразу несколько игроков МЮ . Один из них – капитан клуба Харри Магуайр. В прошлом матче центральный защитник забил автогол, позволив испанцам увезти ничью. На этот раз после паса на него забили 3-й мяч. Невольно задаешься вопросом – зачем нужен капитан, который по делу проиграл конкуренцию, сел на скамейку, а на поле становится участником эпизодов с нелепыми голами в собственные ворота?

К слову, на этот раз большая часть вины не на Харри – абсолютно непонятно решение Де Хеа отдать мяч центрбеку, которого прессингуют сразу 3 игрока соперника. При этом неподалеку без опеки был Ван-Биссака.

После такого провала мотивация «Юнайтед» просто зашкаливает. Магуайр вряд ли вновь появится на поле с «Брайтоном» — шансы на финал у «красных дьяволов» велики. К тому же это последний трофей, за который могут побороться манкунианцы. В АПЛ «Сити» и «Арсенал» оторвались слишком далеко.

Победители Кубка сменяются чаще, чем в АПЛ

Кубок Англии – крайне интересный турнир. Здесь собраны все те же команды, что в АПЛ – поэтому и уровень сопротивления сопоставим. При этом ежегодно сменяется обладатель Кубка. Годом ранее им был «Ливерпуль» — в новом розыгрыше мерсисайдцы вылетели еще в четвертом раунде. «Челси», прошлогодний финалист, — в третьем. Еще раньше в финале Кубка «Челси» проиграл «Лестеру» — теперь «лисы» едва не дотянули до четвертьфиналов.