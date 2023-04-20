В «Манчестер Юнайтед» эпидемия травм. Но тен Хаг настраивается на кубковый требл

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сегодня, 16:55

На кону еще два трофея, но остались без трети состава.

К матчу в ЛЕ не готовы двенадцать человек

У Фернандеша дисквалификация. У ван де Бека, Мартинеса, Варана, Хитона, МакТоминэя, Гарначо и Джонса травмы. Далеко не все из твердой основы, но вне игры стартовая связка центральных защитников. Магуайр может вместе с Линделефом выдать один крутой матч. Но если вылетят от «Севильи» — тринадцатой команды Ла Лиги, которая выигрывает лишь каждый третий матч, то никто не поймет.

Соперник знаменит победами именно в Лиге Европы, но МЮ тоже специалист по этому турниру. Выигрывали с Моуриньо у «Аякса», уступали Эмери и «Вильярреалу» в финале два года назад с Сульшером. Но тогда у норвежца не было полного лазарета, как у тен Хага. Эрик не уверен, что могут сыграть весь матч Шоу, Эриксен, Забитцер, Маласиа и Рэшфорд, хотя они в заявке.

Степень готовности каждого оценят перед матчем. Кого-то поставят на ноги, как Шоу и Забитцера. Но проблемы у 12 игроков перед решающим матчем сезона это катастрофа. Повезло еще, что вернулся Эриксен. Датчанин опять привыкает к основе и может заменить в Испании главного диспетчера команды Фернандеша. Далота определят налево, Фред и Каземиро сыграют в центре.

МЮ повезло, что набрали игроков с запасом, поэтому часть потерь компенсируют. Но безумием станет заявление, что «красные дьяволы» лучше без Бруну, Варана и Лисандро. Потери защитников могут сказаться первыми, ведь «Севилья» это аутсайдер, который отыгрался в гостях с 2:0. При этом испанцы проводят ужасный сезон. Выгнали Сампаоли и назначили Мендилибара. Слабо провели первый тайм в Манчестере.

Но в конце Маласиа и Магуайр, которых не должно было быть в оптимальной основе МЮ , забивали в свои ворота. Де Хеа точно нервничает накануне матча против очередных испанцев в Лиге Европы. Его команда – фаворит, новый сезон успешнее предыдущего. Но потерь слишком много, чтобы совсем не переживать.

Кубок Англии помешает выиграть Гвардиола

Требл Микки-Мауса (Кубки Лиги, Англии и УЕФА ) выиграть непросто, ведь на пути маячит Гвардиола. Сульшер умел огорчать соседей, зеркальные схемы работали против тактики «Манчестер Сити», фавориту было сложно. В результате у норвежца 10 дерби, 4 победы, 1 ничья и 5 поражения в дерби. Тен Хаг пока собрал одну победу и одно поражение, но теперь на кону может быть трофей, что влияет на восприятие матча со стороны команды Гвардиолы. Хосеп видит, что можно собрать новые трофеи, пока соседей не одарили трансферами новые владельцы.

Впереди полуфиналы Кубка Англии. В субботу «Манчестер Сити» дома примет «Шеффилд Юнайтед», и вряд ли уступит. В воскресенье «Брайтон» сыграет против МЮ . Помним победу Поттера на «Олд Траффорд». Сейчас у «чаек» другой наставник, но тоже интересный. Де Дзебри мечтает о финале Кубка Англии в первом сезоне в АПЛ . Для «Брайтона» матч важный. «Манчестер Юнайтед» может устать в Севилье, и это плюс для хозяев будущего полуфинала

Но даже если Де Хеа окажется в финале древнего кубка, то соседи будут фаворитами. Холанд, Де Брюйне и вся команда Гвардиолы в порядке. Извлекли уроки после январского поражения от Бруну и Рэшфорда. Тогда владели мячом, отдали в два с половиной раза больше передач, работали намного точнее, но нанесли один удар в створ ворот, когда забил Грилиш. Сейчас «Манчестер Сити» работает быстрее, сама «Бавария» не сумела их ни разу обыграть. Тен Хаг будет аутсайдером матча, пускай его команда теперь реже в паническом режиме, как в день поражения 3:6 прошлой осенью.

МЮ остается главным фаворитом Лиги Европы

«Севилья» дома проигрывала многим. Ничья на «Олд Траффорд» не решила всех проблем испанцев. А эпидемия травм МЮ не значит, что у тен Хага не осталось мощных козырей, вроде Каземиро, Эриксена или Шоу. С составом «Манчестер Юнайтед» нельзя уступать «Севилье», пусть на острие твоя надежда на Марсьяля, которого испанцы после аренды не выкупили. Зато у Антони появилась мотивация огорчить клуб из Андалусии.

МЮ играл в полуфинале Лиги Европы против этого соперника менее трех лет тому назад. Тогда плей-офф состоял из одного матча из-за пандемии, и Магуайр сделал все, чтобы «Севилья» прошла в финал. Тен Хаг после глупой ничьей в Англии должен привезти своих подопечных в чувство. Достаточно одного великолепного матча от марокканского голкипера Буну, чтобы сегодня у Санчо, Антони и Марсьяля – тройку форвардов объединяет нестабильность, возникли проблемы с реализацией моментов, созданных Эриксеном.

Между «Акроном» и «Спартаком» разница больше, чем между «Севильей» и МЮ , невзирая на плохую форму испанцев. Англичане проиграли в гостях «Ньюкаслу» в важном матче. Игру с «Челси» перенесли из-за кубкового полуфинала, но впереди у тен Хага сложнейший календарь – Де Дзебри, «шпоры», давний знакомый Эмери и снова «Брайтон», но в АПЛ . Пусть «Юнайтед» в тройке, даже «Астон Вилла» не завершила борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

А вот в Лиге Европы, если сегодня не вылетят, может поджидать «Ювентус». Аллегри в первом матче обыграл «Спортинг». Во втором полуфинале сыграют на выбор Моуриньо или «Фейеноорд», Хаби Алонсо или бельгийский «Юнион». В этой четверке аутсайдер будущего финала, если там окажутся Аллегри или тен Хаг. Но Эрику не стоит забывать, как сыграл в поллуфинале Лиги чемпионов. Казалось, что «Аякс» идет дальше. А затем третий гол Моуры отправил «шпоры» к «Ливерпулю».