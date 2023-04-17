Рецепт чемпионства «Арсенала» прост. «Канонирам» нельзя быть собой

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сегодня, 16:10

Снова вели в два мяча и не выиграли…

Шокированные лица фанатов «канониров» после второго гола «Вест Хэма» напоминают, как выглядели болельщики «Арсенала» после гола Фирмино. Обидно терять очки вот так глупо. С «Ливерпулем» на «Энфилд Роуд» второй мяч забили на 28-й минуте. В дерби с «молотобойцами» справились за десять минут. Стартовый натиск работает, «Арсенал» хорош. Но дальше начинаются проблемы. Остаются козыри, но заметнее недостатки. Будет ли Артета чемпионом Англии? Главный вопрос в АПЛ весной.

За чемпионство. Прогресс команды

Сейчас «канониры» первые, набрали 74 очка в 31 матче. Забили 74 мяча, пропустили лишь 31 раз. Год назад на таком отрезке сезона Артета шел пятым, и не подвинул «Тоттенхэм» в итоге. Набрали тогда 57 пунктов, забивали значительно реже, разница на 26 мячей. Пропускали чаще. Прогресс очевиден. Как и обновление основы, ведь Салиба и Зинченко важны в защите. Уайт оказался правильным правым беком, помогает Сака. Появился Жезус в атаке, что тоже важно. Заиграли, уступили лишь в трех матчах, причем поражение от «Эвертона» явно лишнее. Как и последние ничьи. Семь пунктов можно было не терять.

Против титула. Усталость команды

Не хватает на концовки матчей. Причем если «Ливерпуль» сам включился и сыграл неплохо, то «Вест Хэм» мог забить дважды, но драматично уступить в дерби. Сака не реализовал пенальти. «Арсенал» устал. Когда Зинченко получил травму паха и не смог сыграть с «Вест Хэмом», то стало хуже. Александру не хватило свежести, чтобы поймать всех игроков «Ливерпуля» на фланге, но для первого места вовсе не обязательно быть идеальным. Достаточно перезагрузиться в ближайшее время. Но дадут ли соперники «Арсеналу» необходимое время?

За чемпионство. Талант тренера

Артету отвлекает интерес бывшего клуба, но вряд ли настолько сильно, чтобы за семь матчей до конца сезона бросить цель всей новой карьеры – выиграть значимый титул с «Арсеналом». Микель хорош, грамотно подобрал футболистов вместе с Эду. Не считая проблемы в центре нападения, где в идеале стоило найти в запас своего Жиру, чтобы подменил Жезуса лучше, чем Нкетиа, набрали интересный состав. Тактика работает, плавные переходы от схемы к схеме в разных фазах игры четкие. В обороне порой чудят, но для сэйвов придумали Рамсдейла. «Арсенал» — симпатичная тренерская команда, где все понимают общую цель. У Артеты есть шанс вернуться к победам.

Против титула. Сила «Манчестер Сити»

«Горожане» хороши, ведь Гвардиола годами работает с одной командой. Учил Артету многим фокусам, начиная с перехода Зинченко в центр, и заканчивая работой без ярко выраженного нападающего. Но теперь у «Манчестер Сити» появился дикий Холанд. Викинг, любящий молоко и морковку, уничтожает защитные порядки. И если бы дело было только в Эрлинге. На его счету 41 % голов команды в чемпионате. «Манчестер Сити» перешел на игру с четверкой центральных оборонцев по амплуа. Де Брюйне, Бернарду и Гюндоган – мастера своего дела. Грилиш почувствовал вкус побед. Поскольку впереди очный матч в Манчестере, а еще у Гвардиолы игра в запасе, «Арсенал» больше не чувствует себя в безопасности. Отрыв растаял.

За чемпионство. Стиль футбола

«Арсенал» не играет как неудачник. Держатся наравне с «Манчестер Сити» по ударам. Много владеют мячом, у «Челси» и «Ливерпуля» так не получается, не говоря об МЮ . У «Арсенала» подход, как у «Брайтона» и «Манчестер Сити». Играют с мячом часто и точно. Убаюкивают, расшатывают чужую защиту. Поскольку есть Сака, Эдегор, Мартинелли и Джака, то создают много комбинаций с выходами на удары. В структуре голевых атак выделяются позиционные — 53 мяча после давления первым номером. Но на стандартах «Арсенал» тоже силен, чаще так отличались лишь «Брентфорд» и «Тоттенхэм», но разница в один-два мяча. Возможно, «канонирам» пора искать пенальти? По голам с «точек» сильно отстали от «Манчестер Сити». Но «Арсенал» играет как лидер, и это важно. Впрочем, как и соперники.

Против титула. Сложный календарь

У «Манчестер Сити» непростое расписание, особенно с учетом Лиги чемпионов. Пройдут «Баварию» — светят матчи против «Реала». Силы заберет точно. Уже через полторы недели в Манчестере сыграют между собой лидеры АПЛ . А до этого «Арсеналу» важно обыграть «Саутгемптон». Отрезок после встречи с Гвардиолой тоже проблемный. «Челси», «Ньюкасл» и «Брайтон» — организованные и сложные соперники. И финиш против «Ноттингем Форест», который борется за выживание, и «Вулверхэмптона», напомнившего себе об успехах, не станет для лидера простым. «Арсенал», скорее всего, еще потеряет очки. Тогда будут зависеть от результатов «Манчестер Сити», чего Артете не хотелось бы.

Мнение читателей. Оцените вероятность чемпионства «Арсенала»

«Канониры» в традиционном состоянии последнего десятилетия похож на «Тоттенхэм». Они даже Лигу Европы ни разу не выиграли, хотя кто только этот кубок не забирал. Пора морально вернуться на двадцать лет назад. Тогда подопечные Венгера почувствовали себя неуязвимой бандой. Только теперь задача сложнее, ведь непобедимый «Арсенал» часто собирал ничьи. А когда рядом Холанд, то мировые — это смерть трофейной надежды. Артета не проиграл, но отдает преимущество. Пора собраться и не нужно драматизировать. У «Манчестер Сити» возможны осечки, особенно на фоне нагрузок в Лиге чемпионов. У «Арсенала» впереди историческая весна.