В ЛЧ – жара. «Милан» к полуфиналу ближе, чем «Наполи» — но Спаллетти продолжит победную поступь

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сегодня, 12:53

Определить фаворита очень сложно.

Полезно узнать о «Наполи»

- Доминировать в Серии А на протяжении всего сезона неаполитанцам пока тяжело. Подопечные Лучано Спаллетти стали чаще терять очки, но по сравнению с предыдущим чемпионатом этот отрезок начался намного позже – и проявляется менее ярко. В начале января, после паузы на ЧМ -2022, «Наполи» уступил «Интеру». Затем 2 месяца без поражений – и в марте коллектив проиграл «Лацио». Дальше – чаще. Уже в апреле неаполитанцы оказались слабее «Милана» — притом «россонери» забили 4 безответных мяча, что перед противостоянием команд в ЛЧ выглядело угрожающе. В главном еврокубке – снова сильнее «Милан». И через 3 дня очки у лидера чемпионата отбирает «Верона». Говорить о тотальном спаде нельзя – команды, обыгравшие «Наполи» находились в отличной форме. «Интер» вскоре после победы взобрался на 2-е место. «Лацио» с отрывом занимает вторую строчку сейчас. А «Милан» просто показал, что их рано списывать со счетов.

- К слову, есть вероятность того, что спад итальянского гранда продолжится. «Милан» даже в гостях может доставить неаполитанцам большие проблемы в ответной встрече – плотный календарь наверняка окажет на это влияние. После четвертьфиналов ЛЧ у «Наполи» 5 дней на восстановление – и 23 апреля команда Спаллетти отправится в Турин к «Ювентусу». «Бьянконери» тоже представляют для неаполитанцев серьезную угрозу – с начала февраля они выдали ударный отрезок и притормозили лишь недавно. Сказывается тот факт, что помимо Серии А, туринцы играют в Кубке Италии и Лиге Европы. В любом случае, отрезок не из простых.

- Быстро вернулся в строй главный бомбардир «Наполи» и всей Серии А Виктор Осимхен – нигериец пропустил 3 матча, в том числе первый поединок с «Миланом» в ЛЧ . Оба раза, когда нападающий не играл против «Милана», «россонери» добывали победу. Так что теперь шансы неаполитанцев увеличиваются. Спаллетти уже подтвердил, что страйкер команды выйдет на ответную игру:

Он выйдет в стартовом составе. У Осимхена есть физическая сила и скорость, ему можно отдать мяч, а он сумеет сохранить его, сыграть головой или изменить темп, у него много различных вариантов.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-3-3): Мерет – Руй, Ррахмани, Эстигор, Ди Лоренцо – Элмас, Лоботка, Зелиньски – Кварацхелия, Осимхен, Лозано.

Полезно узнать о «Милане»

- У «россонери» была крайне тяжелая зима. Пока основной голкипер команды восстанавливался от травмы, миланцы потеряли вторую строчку, упустили Суперкубок и на протяжении 5 встреч чемпионата (плюс 2 матча – по одному в Суперкубке и Кубке Италии) не одерживали победу. После поражения от «Интера» «Милан» оказался на шестой строчке – хуже расклада для действующего чемпиона не придумаешь. Несмотря на возвращение Мика и улучшения результатов, подопечные Стефано Пиоли лишь незначительно улучшили свои позиции – на данный момент идут на 4-м месте, опережая «Интер» лишь на 2 балла.

- К слову, шансы на медали у «Милана» еще есть. Это «Лацио» сильно оторвался от остальных команд – а вот догнать «Рому» вполне реально. Отставание составляет 3 очка, при этом римляне в топ-3 в основном за счет побед над командами ниже классом – а сразу после ответного поединка с «Фейеноордом» в ЛЕ им предстоят встречи с «Аталантой», «Миланом», после «Монцы» — с «Интером». Напряженный календарь конкурента играет «дьяволам» в плюс.

- У «Милана» практически нет кадровых проблем. В лазарете – только Ибрагимович (хотя он скорее начинает актерскую карьеру). С Меньяном коллектив в последних четырех матчах пропустил лишь раз. Проблема разве что в непостоянстве – после разгромных 4:0 с «Наполи» миланцы забили 2 мяча в трех встречах.

- В то же время команда Пиоли сделала необходимый шаг к победе над неаполитанцами. «Милан» — команда, ориентированная на контратаки. Они не играют ярко, предпочитая прагматичность. Поэтому в первом поединке ЛЧ нужно было просто не проиграть и добыть минимальную победу в своей манере. Так и получилось – в Неаполь «россонери» едут при преимуществе в 1 мяч.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Меньян – Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия – Тонали, Крунич – Леау, Беннасер, Диас – Жиру.

Полезно узнать о противостоянии

- Почему-то именно в домашних стенах «Наполи» играть с «Миланом» тяжелее всего – в последний раз на своем поле команда одерживала верх в 2018 году. С того момента соперники трижды встречались в Неаполе – и на этом отрезке у «россонери» 3 победы. Недавняя – самая крупная.

- От команд точно стоит ждать забитых мячей – за последние 20 встреч лишь две заканчивались при нулях на табло. Сначала в сезоне-2017/18, затем – в чемпионате-2018/19.

- Пока у «Наполи» негативный опыт противостояний с «Миланом» в текущей кампании – два поражения (оба – в апреле) при одной победе в сентябре.

Прогноз Soccer.ru: следить за успехом «Наполи» при Спаллетти крайне интересно, и хочется получить от этой команды максимум – не только чемпионства в Серии А, но и продвижения к финалу Лиги чемпионов. При этом к ответному матчу коллектив подходит в позиции догоняющих, что заставит их раскрываться и оставлять свободные зоны для соперника. Тяжело предсказать исход – на бумаге при описанном сценарии преимущество на стороне «Милана». Но у Спаллетти богатый опыт игр с «россонери» — и менеджер способен подобрать ключи к оппоненту. Поставим на победу неаполитанцев.