Четыре камбэка и задача Холанда. Лига чемпионов в ожидании полуфиналистов

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сегодня, 21:50

Четырем клубам нужны реванши.

Холанд пугает «Баварию»

Эрлинг забивал немецкому чемпиону еще до переезда в «Манчестер Сити». Также отличился в первом матче четвертьфиналов. Тухель не может обыграть «Хоффенхайм». Не справился с «Фрайбургом» в Кубке Германии. «Бавария» обыграла «Боруссию» Д, поэтому пока не уступила первое место в Бундеслиге. Но если продолжат драться между собой, как в случае с нападением Мане на Сане – Садио разбил Лерою губу, то провалом в Манчестере не ограничатся. «Баварии» повезло, что пропустили лишь три мяча, ведь моментов у ворот Зоммера создали больше. У одного Холанда набралось пять ударов. Забьет ли Эрлинг в Мюнхене? Одна из интриг недели Лиги чемпионов.

Хвича дождался Виктора

Без Осимхена в Милане лидер Серии А проиграл. Но повезло, что уступили в один мяч. Теперь достаточно победы с такой же разницей, чтобы пойти в дополнительное время. Хотя вряд ли Спаллетти поставит на размеренный футбол, выгодный Пиоли. У Сильвио на поле есть Тонали с пасом, Леау и Диас со скоростью. На левом фланге Эрнандес, а на острие золотой медалист ЧМ -2018 Жиру. «Милан» опаснее, чем могло показаться «Наполи» до двух последних поражений от этой команды. С другой стороны, в Неаполе трибуны будут гнать вперед хозяев. Хвича получит поддержку Осимхена. От качества работы этой связки зависит будущее Спаллетти в идеальном доселе для него сезоне в Лиге чемпионов.

«Бенфике» нечего терять

Для себя «орлы» точно назвали несправедливым результат матча в Лиссабоне. Можно согласиться. Без обидного пенальти в конце матча за «Интер» говорил бы один мяч. Любопытный факт: Индзаги выиграл лишь 2 из последних 10 поединков во всех турнирах. Это меньше, чем побед у «Челси» (три штуки на таком же отрезке). У миланского клуба странный кризис. Зато сильный состав. Ачерби, Бастони, Барелла, Брозович, Мхитяран и Джеко – известные мастера. Не обошелся второй по хронологии миланский клуб без своего чемпиона мира, пускай Лаутаро не в лучшей форме. Зато на замену может выйти Лукаку. Его сложно назвать великим форвардом, но результативным нападающим Ромелу точно является. Вот только «Бенфике» нечего терять. А поскольку у них тоже интересная группа атаки – Рамуш, Рафа и Мариу, то ждем поединок, где определяющим может стать первый мяч. Если забьют португальцы, то вернут интригу. А если пропустят, то «Интер» будет отбиваться до конца, защищая путевку в полуфинал.

Лэмпард вспоминает былое

До матча против «Реала» Фрэнк настраивал свою команду на отчаянный рывок в Лондоне, напоминая прошлое лондонского клуба в Лиге чемпионов. Им доводилось проходить соперников, которые являлись фаворитами. Вот только во времена Рамиреса и Торреса «Челси» был в лучшей форме, чем сейчас. По именам, если напомнить о расходах на состав, это по-прежнему сильная команда. По игре «Челси» невероятно плох, чем «Реал» воспользовался в Мадриде. Красной нитью из матча в матч переходит разговор о реваншах. «Бенфика» может поставить на кризис «Интера». «Наполи» хочет снова поверить в привычные скорости, которые не показали «Милану» в последних проигранных матчах. Для «Баварии» домашняя победа над «Манчестер Сити» — дело чести, даже если не пойдут дальше по разнице мячей. Но что предложить «Челси» после 2:0 в Мадриде? Только отчаянность, чтобы первый гол заставил оборону Куртуа нервничать. «Реал» многие обыгрывали, но в решающих матчах сделать это сложнее.

Вырос риск разочарований

Есть четыре победителя первых матчей. Все четверо могут сыграть в полуфиналах, «Реал» против «Манчестер Сити», а «Милан» против «Интера». Лишь одна из побед на прошлой неделе минимальная по разнице. С другой стороны, а разве оборона «Реала» идеальная? Разве «Интер» собирает победу за победой, а не проигрывает «Монце»? «Милан» не без греха, далеко от «Наполи» на дистанции в Серии А. Огорчает, что Ким и Ангисса пропустят ответный поединок, всегда хочется видеть лучших футболистов в основе в решающих матчах Лиги чемпионов. Но у «россонери» есть для вдохновения опыт первого матча. Остальные пары тоже стали менее загадочными, чем были. Даже если увидим минимальные поражения Гвардиолы и Индзаги, даже если Лэмпард сыграет вничью с «Реалом», то в трех матчах может не оказаться предметной интриги. А вот в Неаполе все интереснее. Именно этот поединок кажется главным по сумме интриг, хотя может получиться не самым ярким по сюжету.

Лига чемпионов умеет удивить

Любимый турнир редко подводит. Бывают скучные поединки в плей-офф. Но мощная игра «Манчестер Сити» против «Баварии» уже стала сюрпризом. Казалось, что немцы отработают сильнее. Уверенность «Милана», который давал «Наполи» играть отрезками, но в итоге простил соперника – могли выиграть крупнее, тоже не была самым вероятным маршрутом для итальянского танго. «Реал» предсказуемо обыграл «Челси». Но тот же «Интер» легко мог уступить в Лиссабоне, «орлы» надеются поймать «змей». Когда Бастони в роли диспетчера, то до идеала далеко. В этом и прелесть.

«Манчестер Сити» — вспомните февральские ничьи, не всегда действует с запасом. Но если даже убрать подопечных Гвардиолы в сторону как некий эталон на середину апреля, то остается семь команд с амбициями. «Баварии» по счету сложнее всего. Но «Челси», «Бенфика» и «Наполи» не имеют права сдаваться. Особенно с учетом, что один полуфинал точно будет менее представительным, чем другой. В начале осени не ждали «Интер», «Бенфику», «Наполи» или «Милан» в полуфинале. А они близки к мечте, так что на крыльях плей-офф уже принесены сюрпризы. А если зрителям повезет во вторник и среду, то и камбэки не облетят стороной.