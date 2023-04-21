«Краснодар» и отставка Абаскаля, «Зенит» мстит «Динамо», московское дерби. Детали 24-го тура РПЛ

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сегодня, 16:51

Будет много топ-матчей.

«Химки» – «Торпедо»

- Противостояние аутсайдеров Премьер-Лиги. Причем оба коллектива успели сменить главных тренеров. «Автозаводцы» сделали ставку на иностранного специалиста – Пепа, но не Гвардиолу. «Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым.

- Тот факт, что Талалаев теперь возглавляет подмосковный клуб, добавляет интереса к соперничеству – совсем недавно наставник работал как раз с «Торпедо». Но в конце концов покинул «черно-белых».

- В плане статистики преимущество – на стороне москвичей. 2 победы в последних 5 играх, тогда как у химчан – ни одной с ноября.

- В прошлый раз команды встречались, когда «Химки» тренировал еще Сергей Юран, а во главе «Торпедо» стоял Александр Бородюк – 3 очка набрали «красно-чёрные».

«Факел» – «Оренбург»

- В Воронеже сыграют коллективы, сильной стороной которых являются домашние матчи.

- «Факел» недавно поспособствовал отставке Курбана Бердыева из «Сочи» — наконец одержал победу, которая позволила оторваться от преследователей из зоны прямого вылета. После двух поражений воронежцы сыграли вничью с «Ахматом».

- Оренбуржцы вопреки прогнозам не проваливают весеннюю часть чемпионата – большинство поединков на своём поле они провели осенью, весной оставались преимущественно гостевые встречи, с которыми у южноуральцев проблемы. Но в последних 5 турах «Оренбург» потерпел лишь 1 поражение, при этом обыграв «Сочи» и «Спартак», поделив очки с «Ростовом».

«Зенит» – «Динамо»

- Повторение недавнего матча Кубка России, в котором «бело-голубые» выбили «Зенит» в серии пенальти. Но теперь такой сценарий кажется маловероятным.

- На момент встречи с «Зенитом» москвичи были в лучшей форме. Сейчас игра у них явно не ладится, есть большие проблемы в обороне, совсем поник Арсен Захарян. Да, подопечные Славиши Йокановича набирают очки и идут в топ-5 – но делают это за счет характера, тогда как в содержательной части ничего не получается.

- Да и «Зенит» встряхнулся после вялого рестарта. Петербуржцы поняли, что играть вполноги они не могут – наказывают и «Динамо», и ЦСКА . К тому же неделей ранее «сине-бело-голубые» потеряли очки с «Ростовом» — куда уж дальше откладывать чемпионство?

«Урал» – «Ростов»

- От феномена «Ростова» становится совсем забавно – как при таких проблемах с травмированными южане умудряются держать вторую строчку и сохранять отрыв от «Спартака»? Сейчас в лазарете вратарь Медведев, защитники Чернов и Поярков, центрхав Уткин и форвард Полоз. И даже так ростовчане отбирают очки у «Зенита».

- С созданием моментов у «Урала» проблем нет, о системном кризисе речи не идет – но «шмели» все чаще теряют очки. Играя с ЦСКА в РПЛ , уральцы не давали «армейцам» никакого преимущества – результат определил класс игроков и пенальти.

«Пари НН» – «Крылья Советов»

- Четвертая попытка Юрана завести нижегородцев – три предыдущие не увенчались успехом. Серия поражений «Пари НН» достигла 6 матчей, причем одно из них – техническое, от «Торпедо». В итоге коллектив на пару с «Факелом» обследует зону стыков. И может остаться там, если ничего не изменится. У Юрана осталось лишь 7 туров.

- И самарцев может постичь похожая судьба – нужно еще поискать команды, которым настолько же не везет в финальной трети. «Крылья» с трудом переиграли «Сочи», до этого поделили очки с «Оренбургом», уступили «Ахмату». Подопечным Игоря Осинькина надо обыгрывать «Пари НН», поскольку именно их место они могут занять в зоне стыков.

«Ахмат» – «Сочи»

- Соперников разделяют 6 очков – и у южан есть шанс сократить отставание, приблизившись к топ-5. Но после отставки Бердыева сочинцам остается только доигрывать сезон. Нет никакой четкой стратегии, выбирать ее, скорее всего, будут летом. Вопрос в том, стоило ли увольнять перспективного тренера Гаранина, чтобы в итоге не добиться никакого прогресса.

- Грозненцы остаются в борьбе за первую пятерку – ранее они уже обошли «Динамо», но на прошлой неделе потеряли очки с «Факелом», а «бело-голубые» додавили «Пари НН». За 5-ю строчку конкурируют сразу 4 команды: «Динамо», «Краснодар», «Ахмат», «Оренбург».

ЦСКА – «Локомотив»

- Столичное дерби пополняет копилку топ-матчей этих выходных. Если в первой части чемпионата встречались 2 коллектива в состоянии спада – и намного сильнее он был у «Локо», — то теперь соперники готовы показать футбол высокого уровня.

- «Армейцы» с начала марта идут без поражений. На этом отрезке они сделали главное – добыли победу над «Зенитом». «Красно-синие» уже вплотную приблизились к «Спартаку» и вот-вот запрыгнут в топ-3.

- «Локомотив» пожертвовал Кубком, чтобы сконцентрироваться на чемпионате – за 6 матчей в РПЛ только одно поражение. От «Зенита». «Железнодорожники» обошли «Урал» и «Крылья», забравшись в топ-10 – и есть достаточно времени, чтобы вклиниться в борьбу за первую пятерку.

«Спартак» – «Краснодар»

- Поединок с «Краснодаром» — последняя возможность для «Спартака» удержаться на третьей строчке. Впервые за длительный перерыв на москвичей снова свалился негативный фон, в котором они обитали постоянно. Вылет из Кубка от команды Первой лиги, нервная победа над «Торпедо», ничья с «Динамо», поражение от «Урала» — пора волноваться за Гильермо Абаскаля. Тренер показал свой класс, ему просто не хватает опыта – главное, чтобы это понимали боссы клуба.

- «Быки» поразительно хороши при Владимире Ивиче – 1 поражение в последних 10 матчах. Южане быстро включились в погоню за «Динамо» и «Ахматом», теперь наравне с ними борются за пятерку. Обыграв «Спартак», они могут сократить отставание и отомстить за летний разгром – кругом плюсы.