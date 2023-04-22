«Майнц» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» – «Бавария», который состоится 22 апреля 2023 года

«Майнц»

«Карнавальники» в Бундеслиге на текущий момент находятся на восьмом месте. Ознакомимся с недавними футбольными поединками «красно-белых», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «баварцами». Девять матчей подряд «Майнц» не уступает своим оппонентам. На выезде «карнавальники» в сухую, поразив трижды ворота соперника, обыграли команду «РБ Лейпциг». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с «бременцами».

На прошлых выходных в Кёльне «карнавальники» сыграли вничью с местными «козлами» (1:1).

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» в чемпионате Германии занимает первую строчку турнирной таблицы. «Баварцы» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «небесно-голубым» из Манчестера. У подопечных Томаса Тухеля теперь есть возможность сосредоточиться на матчах внутреннего чемпионата. В позапрошлом туре Бундеслиги с минимальным счётом «Звезда юга» на выезде одержала победу над «Фрайбургом».

В прошлом туре чемпионата Германии «баварцы» разошлись миром с «деревенскими» из Хоффенхайма (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 5.40

Ничья – 4.60

Победит «Бавария» – 1.57

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 2.34

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.21

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.67

Статистика

Десять очных матчей подряд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

В одном матче «карнавальники» потерпели поражение в десяти последних поединках

Из десяти крайних матчей в трёх «баварцы» проиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 3.5 голов за матч коэффициент 2.21. С большой долей вероятности мы в предстоящем матче увидим не меньше четырёх голов.