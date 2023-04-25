«Лечче» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Удинезе», который состоится 28 апреля 2023 года

«Лечче»

«Лечче» набрал всего один балл в пяти последних турах чемпионата Италии и рискует вновь оказаться в низшем дивизионе. Перед стартом очередного тура коллектив имеет в активе 28 баллов и только на два пункта опережает зону вылета. В домашней встрече с «Удинезе» хозяевам любой ценой необходимо набирать очки и по возможности обезопасить себя от вылета как можно раньше.

23 апреля «Лечче» проиграл на выезде «Милану» (0:2), а 16 числа на своем поле разошелся миром с «Сампдорией» (1:1).

«Удинезе»

«Удинезе» показывает средние результаты, но уверенно держится в середине турнирной таблицы и ни на что серьезное уже не претендует. Команда располагается на девятом месте с 42 баллами от зоны еврокубков их отделяет 12 баллов. В выездной встрече с «Лечче» команда постарается найти ошибки соперник и использовать их в свою пользу. Матч обещает быть интересным и держать интригу до финального свистка.

23 апреля «Удинезе» крупно обыграл «Кремонезе» на своем поле (3:0), а ранее с тем же счетом уступил «Роме» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 2.45

Ничья – 3.15

Победит «Удинезе» – 3

Статистика

«Лечче» проиграл семь из десяти последних матчей в чемпионате Италии

Пять последних матчей «Удинезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Удинезе» выиграл три из пяти последних поединков с «Лечче»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что матч будет результативным, ведь хозяевам очень нужна победа и они пойдут вперед большими силами.