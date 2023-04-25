Нагельсманн – в «Тоттенхэме». Вёл переговоры с «Челси», сейчас сконцентрировался на «шпорах»

«Аристократов» смутили отзывы.
Поиск нового главного тренера для «Тоттенхэма» подходит к концу. Клуб уже какое-то время сосредоточен на переговорах с Юлианом Нагельсманном – бывшим наставником «Баварии». Анализируем подробности потенциального сотрудничества.
Вышли из токсичных союзов
У «шпор» и немецкого менеджера есть что-то общее – обе стороны вышли из токсичных трудовых отношений. Лондонцы долгое время терпели выходки Антонио Конте – предыдущего наставника команды. Итальянский специалист в привычной манере начал с намеков на недостаточное усиление. В открытую фазу конфликт перетек весной – тогда Конте после упущенной победы над «Саутгемптоном» прошелся по своим подопечным:
Лучше сейчас углубиться в проблему, потому что она заключается в том, что мы не команда. Мы – 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать партнерам, не вкладывает душу в работу.
Если вы хотите быть конкурентоспособными, биться за победу, важнее всего страсть, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать в каждом моменте. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали.
В своем пламенном монологе Конте успел задеть и владельца клуба Дэниэла Леви, сказав, что ответственность за неудачи «Тоттенхэма» с трофеями лежит не только на тренерах. Чуть ранее «шпоры» вылетели из ЛЧ, уступив «Милану» в 1/8 финала – и так Антонио поставил точку на периоде карьеры в лондонском клубе.
Позже без работы остался Юлиан Нагельсманн. Результатами команды такой шаг «Баварии» не объяснить – мюнхенцы продолжали бороться за победу в ЛЧ, в Бундеслиге лишь ненадолго откатились на второе место, не испытывали системных проблем. Спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич, говоря о причинах отставки Юлиана, ограничился размытой формулировкой:
Нагельсманн — очень хороший тренер. Однако в команде были проблемы с дисциплиной.
И для Нагельсманна, и для «Тоттенхэма» начало 2023 года было не лучшим.
Смотрел в сторону «Челси»
«Аристократы» включились в борьбу за Нагельсманна одновременно с «Тоттенхэмом» — при этом «синие» на тот момент еще не распрощались с Грэмом Поттером. Учитывая то, что говорили о позициях Грэма в «Челси», сценарий с приходом Юлиана казался маловероятным.
Но в начале апреля рулевой «аристократов» все же остался без работы – и немецкого менеджера пригласили на переговоры, представители тренера интересовались долгосрочными перспективами «Челси». К слову, переговоры быстро зашли в тупик.
Юлиан искал проект с прочным фундаментом, но не нашел этого в английском гранде. «Аристократы» получили смешанные отзывы о специалисте от экспертов – их смутило, что Нагельсманна описали как «слишком похожего на Тухеля». Боссы клуба отдают приоритет менеджерам, интерес которых не ограничивался бы происходящим на поле и тренировочных площадках, а сам тренер пожелал сконцентрироваться на своих прямых обязанностях.
После неудачного исхода собеседования 35-летний немец сконцентрировался на переговорах с «Тоттенхэмом».
Стоит ждать не раньше лета
Факторов, которые мешают назначению сейчас, достаточно. Во-первых, самому Юлиану это ни к чему – до окончания сезона не будет никаких сборов и времени на внедрение новых идей. Игрокам еще потребуется время, чтобы привыкнуть к новой формации – а изменения скорее лишь сильнее ударят по турнирному положению команды.
Во-вторых, тяжелое положение самого «Тоттенхэма» — коллектив замыкает первую пятерку. И его позиции крайне хрупки. Чуть ниже – боевитая «Астон Вилла» и «Ливерпуль», «Брайтон» с двумя матчами в запасе. Все имеют достаточно сил и амбиций сместить «шпор» с пятой строчки. И зачем Нагельсманну приходить в клуб сейчас, портить свой послужной список дополнительными поражениями без возможности повлиять на игру команды?
В-третьих, трансферное окно откроется только летом. И уже тогда получится приобрести игроков, которые подходят под принципы немецкого менеджера.
Да и для самих лондонцев быстрое назначение погоды не сделает. Серьезных задач на остаток сезона у клуба нет – нужно просто дотерпеть до лета. С этим справится и Райан Мэйсон.
Гибкость в выборе схемы ускорит адаптацию
Нагельсманн не из тех тренеров, которые используют одну схему с незначительными изменениями на протяжении всего сезона. В текущей кампании основной была расстановка «4-2-3-1», но в предыдущей мюнхенцы часто располагались в схеме с тремя центральными.
В случае перехода в «Тоттенхэм» Юлиану предстоит выбор. Как «шпоры» играют в 2 центральных защитника, мы успели посмотреть в матче с «Ньюкаслом» — тогда Стеллини (экс-и.о. главного тренера «Тоттенхэма») использовал расстановку «4-3-3» — и получилось не очень. Перишич не успел накрыть Мерфи при первом голе, Ромеро и Порро не согласовали собственные действия и легко пропустили Жоэлинтона забивать второй.
Формируются 2 сценария, от которых Нагельсманн может оттолкнуться на начальном этапе. Первый – сохранить расстановку с 3 центральными защитниками, чтобы не возникло необходимости начинать все с нуля. У игроков сразу появится прочное основание – латералям не придется переучиваться снова. И отталкиваясь от этого, можно приступить к изменению игровой концепции.
Второй – все-таки вернуть в обиход «4-2-3-1». Путь более сложный – в такой расстановке лондонцы не играли с сезона 2020/21. И большой вопрос – будет ли такой шаг эффективен.
Что должно твориться в Челси, чтобы Нагельсманн предпочел ему Тоттенхэм..
На первый взгляд все просто: Челси сейчас на 11 месте, но от будущего топ тренера явно требуют МИНИМУМ места в лч(топ-4), а скорее всего и кубки какие-то. От тренера ТТХ вряд ли что-то требуют кроме как не вылетать из зоны еврокубков, с чем справляется любой тренер ТТХ в последнее время.
Другими словами, Наггельсман не уверен в себе и есть риск, что не подняв Челси в топ-4 развеет свою "ауру" топ тренера....
НО, может быть все не так топорно ... может быть он отказывается от Челси не из-за того что так нарциссически печется о своей "ауре" топ тренера, а потому что он профессионал своего дела и оценивает риски для своего профессионального развития. Что пока в Челси происходит цирк, выбирать Челси - это пустая трата времени, т.е. невозможность реализовать свои планы ввиду независящих от него причин, связанных с плохой организацией внутри клуба. Когда вы говорите о "ауре" вы как бы заявляете что Наггельсман на самом деле не является таковым, что он как-то этому образу не соответствует
Что должно твориться в Челси, чтобы Нагельсманн предпочел ему Тоттенхэм..
На первый взгляд все просто: Челси сейчас на 11 месте, но от будущего топ тренера явно требуют МИНИМУМ места в лч(топ-4), а скорее всего и кубки какие-то. От тренера ТТХ вряд ли что-то требуют кроме как не вылетать из зоны еврокубков, с чем справляется любой тренер ТТХ в последнее время.
Другими словами, Наггельсман не уверен в себе и есть риск, что не подняв Челси в топ-4 развеет свою "ауру" топ тренера....
НО, может быть все не так топорно ... может быть он отказывается от Челси не из-за того что так нарциссически печется о своей "ауре" топ тренера, а потому что он профессионал своего дела и оценивает риски для своего профессионального развития. Что пока в Челси происходит цирк, выбирать Челси - это пустая трата времени, т.е. невозможность реализовать свои планы ввиду независящих от него причин, связанных с плохой организацией внутри клуба. Когда вы говорите о "ауре" вы как бы заявляете что Наггельсман на самом деле не является таковым, что он как-то этому образу не соответствует
Нагельсман пока ассоциируется с амбициозным перспективным тренером которому только предстоит перейти в категорию Топов, правда с Ттх этого добиться будет сложно, он тоже тут сталкнеться с теми же проблемами что и все тренеры до него Почет, Моур, Конте требовали усилений, не получили столько возможно сколько бы хотели, плюс он поработал уже в Баварии это уже приличный уровень, если бы его брали после того как он тренировал Лейпциг, то можно было бы назвать его новым Почеттино. Возможно он не будет требоватьмного и сразу, а сможет работать с тем что есть и будет делать действительно точечные трансферы как Хау в Ньюкасле.
Сегодня в ттх действительно меньше проблем, чем у челси, потому что те уволили двух тренеров по середине сезона, куча не понятных игроков, и команда на сегодня далека от еврокубков, плюс поганый менеджмент и руководство не держащее слово. Шпоры тоже не идеальны, но чуть получше дела чем у соседей есть игроки какой никаокй состав и требования тут другие будут.
Немец тренируя Лейпциг проходил Тоттенхэм выходя в полуфинал ЛЧ, уступив лишь ПСЖ, а уже с Баварией он их прошел, сегодня с Нагелем поступили как с Тухелем в ПСЖ уволив на ровном месте, без шанса что-то исправить, может и МС прошли бы, но это палка от двух концах, может да, а может и нет, уже этого не узнаем.
PS Сейчас Райан Мейсон опять будет ИО, ну так почему ему не дать шанс стать главным он всех знает, футболист из системы шпор, потому что Леви уже однажды так поступил не обдумав когда Моур ушел, Мейсон до конца остался, смогли не упасть в итоге ниже тогда еще Арсенала, но выбрали летом Санту которого быстро уволили сменив на Конте, в итоге итальянец ушел и Мейсон опять ИО, от чего ушли к тому пришли, Леви тоже надо пожать руку. Так что надо тоже подумать, а стоит ли немца приглашать, может на этот раз не рисковать и не выкидывать деньги на неустойки, и оставить человека из системы, а вдруг пойдет. Об этом я говорил два года назад.
Нагельсман пока ассоциируется с амбициозным перспективным тренером которому только предстоит перейти в категорию Топов, правда с Ттх этого добиться будет сложно, он тоже тут сталкнеться с теми же проблемами что и все тренеры до него Почет, Моур, Конте требовали усилений, не получили столько возможно сколько бы хотели, плюс он поработал уже в Баварии это уже приличный уровень, если бы его брали после того как он тренировал Лейпциг, то можно было бы назвать его новым Почеттино. Возможно он не будет требоватьмного и сразу, а сможет работать с тем что есть и будет делать действительно точечные трансферы как Хау в Ньюкасле.
Сегодня в ттх действительно меньше проблем, чем у челси, потому что те уволили двух тренеров по середине сезона, куча не понятных игроков, и команда на сегодня далека от еврокубков, плюс поганый менеджмент и руководство не держащее слово. Шпоры тоже не идеальны, но чуть получше дела чем у соседей есть игроки какой никаокй состав и требования тут другие будут.
Немец тренируя Лейпциг проходил Тоттенхэм выходя в полуфинал ЛЧ, уступив лишь ПСЖ, а уже с Баварией он их прошел, сегодня с Нагелем поступили как с Тухелем в ПСЖ уволив на ровном месте, без шанса что-то исправить, может и МС прошли бы, но это палка от двух концах, может да, а может и нет, уже этого не узнаем.
PS Сейчас Райан Мейсон опять будет ИО, ну так почему ему не дать шанс стать главным он всех знает, футболист из системы шпор, потому что Леви уже однажды так поступил не обдумав когда Моур ушел, Мейсон до конца остался, смогли не упасть в итоге ниже тогда еще Арсенала, но выбрали летом Санту которого быстро уволили сменив на Конте, в итоге итальянец ушел и Мейсон опять ИО, от чего ушли к тому пришли, Леви тоже надо пожать руку. Так что надо тоже подумать, а стоит ли немца приглашать, может на этот раз не рисковать и не выкидывать деньги на неустойки, и оставить человека из системы, а вдруг пойдет. Об этом я говорил два года назад.