Нагельсманн – в «Тоттенхэме». Вёл переговоры с «Челси», сейчас сконцентрировался на «шпорах»

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вчера, 11:49

«Аристократов» смутили отзывы.

Поиск нового главного тренера для «Тоттенхэма» подходит к концу. Клуб уже какое-то время сосредоточен на переговорах с Юлианом Нагельсманном – бывшим наставником «Баварии». Анализируем подробности потенциального сотрудничества.

Вышли из токсичных союзов

У «шпор» и немецкого менеджера есть что-то общее – обе стороны вышли из токсичных трудовых отношений. Лондонцы долгое время терпели выходки Антонио Конте – предыдущего наставника команды. Итальянский специалист в привычной манере начал с намеков на недостаточное усиление. В открытую фазу конфликт перетек весной – тогда Конте после упущенной победы над «Саутгемптоном» прошелся по своим подопечным:

Лучше сейчас углубиться в проблему, потому что она заключается в том, что мы не команда. Мы – 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать партнерам, не вкладывает душу в работу. Если вы хотите быть конкурентоспособными, биться за победу, важнее всего страсть, огонь в глазах, в сердце. Их нужно демонстрировать в каждом моменте. Если сравнивать с прошлым сезоном, то мы должны были стать сильнее, но в этом аспекте лишь сдали.

В своем пламенном монологе Конте успел задеть и владельца клуба Дэниэла Леви, сказав, что ответственность за неудачи «Тоттенхэма» с трофеями лежит не только на тренерах. Чуть ранее «шпоры» вылетели из ЛЧ , уступив «Милану» в 1/8 финала – и так Антонио поставил точку на периоде карьеры в лондонском клубе.

Позже без работы остался Юлиан Нагельсманн. Результатами команды такой шаг «Баварии» не объяснить – мюнхенцы продолжали бороться за победу в ЛЧ , в Бундеслиге лишь ненадолго откатились на второе место, не испытывали системных проблем. Спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич, говоря о причинах отставки Юлиана, ограничился размытой формулировкой:

Нагельсманн — очень хороший тренер. Однако в команде были проблемы с дисциплиной.

И для Нагельсманна, и для «Тоттенхэма» начало 2023 года было не лучшим.

Смотрел в сторону «Челси»

«Аристократы» включились в борьбу за Нагельсманна одновременно с «Тоттенхэмом» — при этом «синие» на тот момент еще не распрощались с Грэмом Поттером. Учитывая то, что говорили о позициях Грэма в «Челси», сценарий с приходом Юлиана казался маловероятным.

Но в начале апреля рулевой «аристократов» все же остался без работы – и немецкого менеджера пригласили на переговоры, представители тренера интересовались долгосрочными перспективами «Челси». К слову, переговоры быстро зашли в тупик.

Юлиан искал проект с прочным фундаментом, но не нашел этого в английском гранде. «Аристократы» получили смешанные отзывы о специалисте от экспертов – их смутило, что Нагельсманна описали как «слишком похожего на Тухеля». Боссы клуба отдают приоритет менеджерам, интерес которых не ограничивался бы происходящим на поле и тренировочных площадках, а сам тренер пожелал сконцентрироваться на своих прямых обязанностях.

После неудачного исхода собеседования 35-летний немец сконцентрировался на переговорах с «Тоттенхэмом».

Стоит ждать не раньше лета

Факторов, которые мешают назначению сейчас, достаточно. Во-первых, самому Юлиану это ни к чему – до окончания сезона не будет никаких сборов и времени на внедрение новых идей. Игрокам еще потребуется время, чтобы привыкнуть к новой формации – а изменения скорее лишь сильнее ударят по турнирному положению команды.

Во-вторых, тяжелое положение самого «Тоттенхэма» — коллектив замыкает первую пятерку. И его позиции крайне хрупки. Чуть ниже – боевитая «Астон Вилла» и «Ливерпуль», «Брайтон» с двумя матчами в запасе. Все имеют достаточно сил и амбиций сместить «шпор» с пятой строчки. И зачем Нагельсманну приходить в клуб сейчас, портить свой послужной список дополнительными поражениями без возможности повлиять на игру команды?

В-третьих, трансферное окно откроется только летом. И уже тогда получится приобрести игроков, которые подходят под принципы немецкого менеджера.

Да и для самих лондонцев быстрое назначение погоды не сделает. Серьезных задач на остаток сезона у клуба нет – нужно просто дотерпеть до лета. С этим справится и Райан Мэйсон.

Гибкость в выборе схемы ускорит адаптацию

Нагельсманн не из тех тренеров, которые используют одну схему с незначительными изменениями на протяжении всего сезона. В текущей кампании основной была расстановка «4-2-3-1», но в предыдущей мюнхенцы часто располагались в схеме с тремя центральными.

В случае перехода в «Тоттенхэм» Юлиану предстоит выбор. Как «шпоры» играют в 2 центральных защитника, мы успели посмотреть в матче с «Ньюкаслом» — тогда Стеллини (экс-и.о. главного тренера «Тоттенхэма») использовал расстановку «4-3-3» — и получилось не очень. Перишич не успел накрыть Мерфи при первом голе, Ромеро и Порро не согласовали собственные действия и легко пропустили Жоэлинтона забивать второй.

Формируются 2 сценария, от которых Нагельсманн может оттолкнуться на начальном этапе. Первый – сохранить расстановку с 3 центральными защитниками, чтобы не возникло необходимости начинать все с нуля. У игроков сразу появится прочное основание – латералям не придется переучиваться снова. И отталкиваясь от этого, можно приступить к изменению игровой концепции.

Второй – все-таки вернуть в обиход «4-2-3-1». Путь более сложный – в такой расстановке лондонцы не играли с сезона 2020/21. И большой вопрос – будет ли такой шаг эффективен.