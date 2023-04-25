Нагельсманн выдвинул условия «Тоттенхэму»

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сегодня, 00:59

Немецкий специалист готов возглавить «Тоттенхэм» при определённых условиях, сообщает The Independent.

По информации источника, экс-наставник «Баварии» хочет прийти в клуб летом, а также иметь решающее слово в трансферных сделках. Президент лондонцев предпочёл бы, чтобы немец пришёл в команду до конца сезона.

Ранее «шпоры» объявили об отставке Кристиана Стеллини.