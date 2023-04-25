Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Нагельсманн выдвинул условия «Тоттенхэму»

сегодня, 00:59

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм» при определённых условиях, сообщает The Independent.

По информации источника, экс-наставник «Баварии» хочет прийти в клуб летом, а также иметь решающее слово в трансферных сделках. Президент лондонцев Дэниел Леви предпочёл бы, чтобы немец пришёл в команду до конца сезона.

Ранее «шпоры» объявили об отставке Кристиана Стеллини.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПереговоры «Челси» и Почеттино переходят в финальную стадию
Вчера, 22:29
СлухиСтало известно, кто может временно возглавить «Тоттенхэм» вместо Стеллини
Вчера, 15:34
Стеллини: «Моё положение в „Тоттенхэме“ под вопросом? Не могу ответить»
Вчера, 10:25
В «Баварии» недовольны решениями Тухеля в матче с «Майнцем»
23 апреля
СлухиХаби Алонсо может возглавить команду из Англии
23 апреля
Слухи«Бавария» доверяет Тухелю, тренер будет руководить работой над трансферами
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:35
.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:27
Правильно он делает, учиться на своих ошибках, он в Баварии с трансферами практически не решал. Поэтому возможно какие-то игроки его и не устраивали, и конфликты были, так он видит раз он им нужен, тогда и условия ему можно ставить, нужно пользоваться когда дают добро, Нагельсман должен вывести Тоттенхэм на новый уровень, жду прогрессивного результата, но уже наверняка без Кейна, минус основной игрок, лишились главного бомбардира, ну хотя бы кореец останется, что уже немало важно.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:56
Тренер должен говорить с позиции силы.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:01
По хорошему, у Шпор нужно разогнать пол команды и набирать летом новых под нового тренера и самое главное не жадничать...
j3gxy2zn4w9k
j3gxy2zn4w9k
сегодня в 07:47
А что Тоттенхэму собственно терять? Хуже уж точно не будет.
112910415
112910415
сегодня в 07:43
товарищ Леви !
надо прислушаться к товарищу тренеру ! )
swed27
swed27
сегодня в 06:33
Нагельсманн неплохой тренер для бундеслиги. В АПЛ к тренерам другие требовыания
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:31
Всё логично - тренер должен сам участвовать в формировании команды.
Triem
Triem
сегодня в 05:24
Мужик Юлиан! Всё правильно делает!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:20
протон
протон
сегодня в 03:53
Не повезло Баварии что не вовремя связались с Нагелем и еще потеряли кучу денег, а главное потеряли уверенность в своих силах.
протон
протон
сегодня в 01:06
По информации источника, экс-наставник «Баварии» хочет прийти в клуб летом, а также иметь решающее слово при совершении трансферов.
-----------------
Вот и ответ, почему не подписали в Челси. Им нужен был подкаблучник.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:01
Правильно,трансверную политику должен проводить тренер.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 