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В «Баварии» недовольны решениями Тухеля в матче с «Майнцем»

вчера, 17:12
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3) в матче 29-го тура Бундеслиги.

Руководство мюнхенского клуба недовольно выбором состава на игру со стороны Томаса Тухеля и ротацией.

Пока «Бавария» не рассматривает вариант с увольнением немецкого специалиста, но со следующего сезона боссы мюнхенцев будут пристально следить за его работой.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:57
Походу руководство так свои горящие задддницы спасает, Тухель по факту последний человек которого стоит критиковать, с другой стороны либо Нагель выжимал из этой команды 200%, либо команда сливает уже Тухеля, либо Тухель так кардинально начал все перестраивать, другого объяснения как успешная играющая команда может раздолбатьььься в вдребезги за месяц у меня нету. А если по игрокам но на выход бы
Упамекано - второй Боатенг, сводный брат Магуаира
Горецка - после каждой травмы играющий все хуже и хуже
Гнабри, Мане - делающие одолжение своим появлением на поле, абсолютно невидимы на поле
Ну и оптом шлак в лице Саров, Блиндов, Гравербергов, Мазрауи
В придачу бы еще Хасана, но походу отделаются кем то из пары Хайнер-Кан и мошенник Хасан опять спасет свой заддд
Capral
Capral
вчера в 21:15
Новое сообщение- решение по Кану будет принято в мае.
НикСта63
НикСта63
вчера в 19:47
Никакого расслабления не было, команда физически не готова. Это видно со времени после ЧМ. Кто виноват? Вполне вероятно, что и Нагельсманн. Но сейчас, это руководство Баварии, которое его уволило.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:36
Уже ясно, что Тухель не тянет.
112910415
112910415
вчера в 18:47
а не позвать ли Нагельсмана, пока не поздно ?! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
Бавария пригласила Тухеля....
Теперь недовольна его решениями....
Если Бавария сама знает какие решения правильные а какие неправильные - то зачем приглашали Тухеля???
swed27
swed27
вчера в 17:59
Зачем уволили нагельсмана? При нём было всё не так уж и плохо
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
И это всё чем они недовольны в работе Томаса Тухеля ...?)
adekvat
adekvat
вчера в 17:36
Что то мне подсказывает что уволят его уже в этом сезоне.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:20
Такие вот дела.... с одной стороны, неожиданное поражение Баварии, особенно оно становится неожиданным в контексте ощущений, что долгое время контролировали мюнхенцы игру. С другой стороны, Майнц чуть прибавил, гости где-то "поплыли", где-то расслабились и буквально за 15 минут потеряли всё, что было заработано за первый час игры. Стоит отдельно отметить, что какие-то совсем уж простые ошибки допускала Бавария в обороне, что собственно и стало основной причиной поражения.

Короче говоря, весело в Бундеслиге, а ещё веселее что Боруссия со второго раза сумела воспользоваться осечкой соперника и взгромоздилась на вершину таблицы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:18
Они должны были любым составом выносить Майнц, тут дело не в составе!
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