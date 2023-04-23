В «Баварии» недовольны решениями Тухеля в матче с «Майнцем»

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вчера, 17:12

«Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3) в матче 29-го тура Бундеслиги.

Руководство мюнхенского клуба недовольно выбором состава на игру со стороны и ротацией.

Пока «Бавария» не рассматривает вариант с увольнением немецкого специалиста, но со следующего сезона боссы мюнхенцев будут пристально следить за его работой.