«Ахмат» — ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА , который состоится 29 апреля 2023 года

«Ахмат»

Благодаря серии матчей в РПЛ без поражений «Ахмат» заслуженно вышел на пятое место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 40 очков и отстает от нынешнего соперника на пять баллов. Чтобы претендовать на более высокие места, коллективу из Грозного необходимо обязательно побеждать ЦСКА на своем поле, что сделать будет непросто. Матч будет интересным и интригующим, ведь в случае победы хозяева сократят свой отрыв от «армейцев» до минимума.

23 апреля «Ахмат» минимально обыграл на своем поле «Сочи», а 16 числа поделил очки на выезде с «Факелом» (1:1).

ЦСКА

Московский клуб редко проигрывает в последнее время и кажется, что Владимиру Федотову удалось поставить игру, которую он хотел еще в середине сезона, но не все получалось. ЦСКА занимает четвертое место с 45 баллами и отстает от «Спартака» на три пункта, поэтому имеет шансы достать принципиального соперника до конца сезона. В потере очков с «Ахматом» не будет трагедии, но гости постараются найти и использовать свои возможности.

23 апреля ЦСКА не смог обыграть в большинстве «Локомотив» (1:1), а 19 апреля в кубке России сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 3.45

Ничья – 3.4

Победит ЦСКА – 2.12

Статистика

«Ахмат» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

ЦСКА уступил лишь в одном поединке из десяти последних во всех турнирах

уступил лишь в одном поединке из десяти последних во всех турнирах ЦСКА выиграл три из пяти последних встречи у «Ахмата» при одном поражении

выиграл три из пяти последних встречи у «Ахмата» при одном поражении Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Обе команды показывают хорошие результаты на данном отрезке сезона и вряд ли захотят сильно рисковать на футбольном поле. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.