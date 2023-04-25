«Спартак» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов», который состоится 29 апреля 2023 года
«Спартак»
«Красно-белые» порадовали болельщиков в прошлой игре чемпионата, однако все еще не вернулись на второе место в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает третью позиции и набрал 48 очков, что на один балл меньше, чем у «Ростова». В личной встрече на своем стадионе у «народной» команды будут все шансы поменяться с подопечными Карпина местами, но поражение создаст комфортное преимущество сопернику.
24 апреля «Спартак» одержал на своем поле волевую победу над «Краснодаром» (4:3), а 19 апреля неожиданно проиграл в кубке России «Акрону» из Тольятти (1:2).
«Ростов»
«Ростов» проводит отличный сезон, но добраться до «Зенита» команде Валерия Карпина практически невозможно. Сейчас клуб с юга России занимает второе место с 49 баллами и опережает «Спартак» лишь на один балл. Учитывая выездной статус поединка, гости постараются как минимум добиться ничьей и не пропустить вперед конкурента. Матч имеет статус центрального в туре и будет достаточно напряженным.
23 апреля «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1), а 16 числа на своем поле поделил очки с лидером РПЛ «Зенитом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.68
- Ничья – 4.05
- Победит «Ростов» – 4.7
Статистика
- «Спартак» одержал всего три победы в десяти последних поединках
- «Ростов» не проигрывает уже восемь матчей подряд в основное время
- «Ростов» выиграл у «Спартака» три из пяти последних официальных встречах
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что команды покажут результативный футбол и обе отметятся голами в этом поединке.