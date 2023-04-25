«Спартак» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов», который состоится 29 апреля 2023 года

«Спартак»

«Красно-белые» порадовали болельщиков в прошлой игре чемпионата, однако все еще не вернулись на второе место в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает третью позиции и набрал 48 очков, что на один балл меньше, чем у «Ростова». В личной встрече на своем стадионе у «народной» команды будут все шансы поменяться с подопечными Карпина местами, но поражение создаст комфортное преимущество сопернику.

24 апреля «Спартак» одержал на своем поле волевую победу над «Краснодаром» (4:3), а 19 апреля неожиданно проиграл в кубке России «Акрону» из Тольятти (1:2).

«Ростов»

«Ростов» проводит отличный сезон, но добраться до «Зенита» команде Валерия Карпина практически невозможно. Сейчас клуб с юга России занимает второе место с 49 баллами и опережает «Спартак» лишь на один балл. Учитывая выездной статус поединка, гости постараются как минимум добиться ничьей и не пропустить вперед конкурента. Матч имеет статус центрального в туре и будет достаточно напряженным.

23 апреля «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1), а 16 числа на своем поле поделил очки с лидером РПЛ «Зенитом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.68

Ничья – 4.05

Победит «Ростов» – 4.7

Статистика

«Спартак» одержал всего три победы в десяти последних поединках

«Ростов» не проигрывает уже восемь матчей подряд в основное время

«Ростов» выиграл у «Спартака» три из пяти последних официальных встречах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что команды покажут результативный футбол и обе отметятся голами в этом поединке.