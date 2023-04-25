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«Спартак» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:03
«Спартак» — «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов», который состоится 29 апреля 2023 года

«Спартак»

«Красно-белые» порадовали болельщиков в прошлой игре чемпионата, однако все еще не вернулись на второе место в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает третью позиции и набрал 48 очков, что на один балл меньше, чем у «Ростова». В личной встрече на своем стадионе у «народной» команды будут все шансы поменяться с подопечными Карпина местами, но поражение создаст комфортное преимущество сопернику.

24 апреля «Спартак» одержал на своем поле волевую победу над «Краснодаром» (4:3), а 19 апреля неожиданно проиграл в кубке России «Акрону» из Тольятти (1:2).

«Ростов»

«Ростов» проводит отличный сезон, но добраться до «Зенита» команде Валерия Карпина практически невозможно. Сейчас клуб с юга России занимает второе место с 49 баллами и опережает «Спартак» лишь на один балл. Учитывая выездной статус поединка, гости постараются как минимум добиться ничьей и не пропустить вперед конкурента. Матч имеет статус центрального в туре и будет достаточно напряженным.

23 апреля «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1), а 16 числа на своем поле поделил очки с лидером РПЛ «Зенитом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спартак» – 1.68
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Ростов» – 4.7

Статистика

  • «Спартак» одержал всего три победы в десяти последних поединках
  • «Ростов» не проигрывает уже восемь матчей подряд в основное время
  • «Ростов» выиграл у «Спартака» три из пяти последних официальных встречах
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что команды покажут результативный футбол и обе отметятся голами в этом поединке.

Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:00
ОЗ довольно просто здесь напрашивается. Команды с атакующим забралом и имеют проблемы в защите, что мы видели по последним матчам, особенно у Спартака. В первом круге дома Ростов без Фан Айди обыграл москвичей 4-2 в ярком поединке, да и вообще по ОЗ в чемпионате у команд проблем нет - ставка заходит 4 матча кряду. Учитывая то, насколько команды лучше атакуют чем обороняются, высокий статус поединка и игровые кондиции обмен голами это логичный выбор на поединок.
Гость
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