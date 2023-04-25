Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Рома» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:45
«Рома» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Милан», который состоится 29 апреля 2023 года

«Рома»

Римский клуб из-за поражения в прошлом туре уступил место в турнирной таблице «Милану», правда проигрывает ему только по дополнительным характеристикам. В личной встрече на своем поле у римского клуба будет отличная возможность оторваться от прямого конкурента на расстояние одной победы. Матч определенно будет интересным, ведь в нем встретятся полуфиналисты Лиги Европы и Лиги Чемпионов соответственно.

24 апреля «Рома» проиграла на выезде «Аталанте» (1:3), а 20 числа обыграла в дополнительное время «Фейеноорд» в Лиге Европы (4:1).

«Милан»

«Красно-черные» пребывают в отличном настроении, ведь имеют большие шансы финишировать в четверке Серии А, а также побороться за выход в долгожданный финал Лиги Чемпионов. Подопечные Пиоли максимально мотивированы и на предстоящий поединок, исход которого существенно может повлиять на распределение мест в первой четверке Серии А. Предполагаем, что центральный матч тура не оставит зрителей равнодушными от просмотра.

23 апреля «Милан» на своем поле оказался сильнее «Лечче» (2:0), а 18 числа сумел удержать ничью в Лиге чемпионов с «Наполи» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 2.75
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Милан» – 2.8

Статистика

  • «Рома» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» выиграл только два из десяти последних матчей на выезде
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Рома» не может обыграть «Милан» на протяжении шести последних матчей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что матч будет достаточно результативный, а команды смогут обменяться забитыми мячами.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:38
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 21:29
Дело еще в том, что не смотря на ответственный статус дерби 2-х столиц, Рома и Милан просто обожают колошматить друг дружку в атаке во многих последних личных свиданиях. Например, рандеву "волков" и "красно-черных" под вывеской первого круга теперешнего чемпионата завершилось зрелищным и результативным паритетом 2:2. А вообще, ТБ 1.5 оформляется уже в аж 12-ти матчах кряду с участием Рима и Милана. Считаю, что и на этот раз подобная устоявшаяся годами голевая тенденция вряд ли изменится.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 