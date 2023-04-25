«Рома» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Милан», который состоится 29 апреля 2023 года
«Рома»
Римский клуб из-за поражения в прошлом туре уступил место в турнирной таблице «Милану», правда проигрывает ему только по дополнительным характеристикам. В личной встрече на своем поле у римского клуба будет отличная возможность оторваться от прямого конкурента на расстояние одной победы. Матч определенно будет интересным, ведь в нем встретятся полуфиналисты Лиги Европы и Лиги Чемпионов соответственно.
24 апреля «Рома» проиграла на выезде «Аталанте» (1:3), а 20 числа обыграла в дополнительное время «Фейеноорд» в Лиге Европы (4:1).
«Милан»
«Красно-черные» пребывают в отличном настроении, ведь имеют большие шансы финишировать в четверке Серии А, а также побороться за выход в долгожданный финал Лиги Чемпионов. Подопечные Пиоли максимально мотивированы и на предстоящий поединок, исход которого существенно может повлиять на распределение мест в первой четверке Серии А. Предполагаем, что центральный матч тура не оставит зрителей равнодушными от просмотра.
23 апреля «Милан» на своем поле оказался сильнее «Лечче» (2:0), а 18 числа сумел удержать ничью в Лиге чемпионов с «Наполи» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 2.75
- Ничья – 3.05
- Победит «Милан» – 2.8
Статистика
- «Рома» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл только два из десяти последних матчей на выезде
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Рома» не может обыграть «Милан» на протяжении шести последних матчей
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что матч будет достаточно результативный, а команды смогут обменяться забитыми мячами.