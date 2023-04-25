«Рома» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Милан», который состоится 29 апреля 2023 года

«Рома»

Римский клуб из-за поражения в прошлом туре уступил место в турнирной таблице «Милану», правда проигрывает ему только по дополнительным характеристикам. В личной встрече на своем поле у римского клуба будет отличная возможность оторваться от прямого конкурента на расстояние одной победы. Матч определенно будет интересным, ведь в нем встретятся полуфиналисты Лиги Европы и Лиги Чемпионов соответственно.

24 апреля «Рома» проиграла на выезде «Аталанте» (1:3), а 20 числа обыграла в дополнительное время «Фейеноорд» в Лиге Европы (4:1).

«Милан»

«Красно-черные» пребывают в отличном настроении, ведь имеют большие шансы финишировать в четверке Серии А, а также побороться за выход в долгожданный финал Лиги Чемпионов. Подопечные Пиоли максимально мотивированы и на предстоящий поединок, исход которого существенно может повлиять на распределение мест в первой четверке Серии А. Предполагаем, что центральный матч тура не оставит зрителей равнодушными от просмотра.

23 апреля «Милан» на своем поле оказался сильнее «Лечче» (2:0), а 18 числа сумел удержать ничью в Лиге чемпионов с «Наполи» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.75

Ничья – 3.05

Победит «Милан» – 2.8

Статистика

«Рома» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл только два из десяти последних матчей на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Рома» не может обыграть «Милан» на протяжении шести последних матчей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что матч будет достаточно результативный, а команды смогут обменяться забитыми мячами.