«Саутгемптон» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Борнмут», который состоится 27 апреля 2023 года

«Саутгемптон»

«Красно-белые» за шесть матчей до конца сезона занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. У команды остаются теоретические шансы на то, чтобы не вылететь в Чемпионшип. Семь матчей подряд «святые» не выигрывают. На своём поле с разгромным счётом «Саутгемптон» проиграл «горожанам» из Манчестера в матче 30-го тура чемпионата. В сухую, пропустив пару голов, «красно-белые» уступили дома команде «Кристал Пэлас».

В прошлом туре Премьер-лиги ничью раскатали «святые» с «канонирами» в гостях (3:3).

«Борнмут»

«Борнмут» на данный момент занимает пятнадцатое место в чемпионате Англии. Команда выступает с переменным успехом. В Лестере с минимальным счётом «вишни» взяли верх над местными «лисами» в рамках матча 30-го тура Премьер-лиги. В напряжённой борьбе, забив решающий гол в конце футбольного поединка в дополнительное время, «Борнмут» обыграл на выезде команду «Тоттенхэм».

На прошлых выходных дома со счётом 0:4 «чёрно-красные» проиграли «молотобойцам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 2.31

Ничья – 3.45

Победит «Борнмут» – 3.15

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Три крайних личных матча команд закончились следующим исходом: обе забьют – нет

«Святые» из пяти последних матчей проиграли в трёх

За тот же период «вишни» уступили в двух встречах своим оппонентам.

Прогноз

Ничью с «канонирами» в прошлом туре «Саутгемптон» однозначно может записать себе в актив. «Святые» вели в счёте и упустили победу. По-спортивному злые «красно-белые» возьмут свои три очка в будущей игре. Компания Pinnacle предлагает на победу «Саутгемптона» коэффициент 2.31.