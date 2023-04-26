«Валенсия» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682511762

вчера, 15:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Валенсия» – «Вальядолид», который состоится 27 апреля 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии в турнирной таблице Примеры занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «оранжевых», чтобы оценить шансы команды Рубена Бараха на успех в предстоящей игре с «Пуселой». «Альмерия» на своём поле в один мяч выиграла «Валенсию» в 28-ом туре чемпионата. В сухую, пропустив пару мячей, «летучие мыши» дома проиграли «севильцам».

На прошлых выходных со счётом 2:0 в гостях «оранжевые» обыграли «Эльче».

«Вальядолид»

На четыре строчки выше «Валенсии» находятся в турнирной таблице «бело-фиолетовые» из Вальядолида. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Пуселы» за последнее время. Вничью сыграл «Вальядолид» с «Мальоркой» в домашней игре 28-го тура Ла Лиги (3:3). 15 апреля с разницей в один гол «бело-фиолетовые» обыграли на выезде «Вильярреал». Уже на второй минуте встречи гости открыли счёт в матче.

В прошлом туре чемпионата Испании «Пусела» с минимальным счётом одержала победу над «Жироной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 1.78

Ничья – 3.80

Победит «Вальядолид» – 4.60

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «Валенсия» одержала победу

«Вальядолид» из пяти крайних матчей в двух обыграл своих соперников.

Прогноз

В январе текущего года «Вальядолид» выиграл дома со счётом 1:0 «оранжевых». В предстоящей игре дома «летучие мыши» не без труда, но возьмут реванш у «бело-фиолетовых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Валенсии» коэффициент 1.78.