Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Валенсия» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:22
«Валенсия» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Валенсия» – «Вальядолид», который состоится 27 апреля 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии в турнирной таблице Примеры занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «оранжевых», чтобы оценить шансы команды Рубена Бараха на успех в предстоящей игре с «Пуселой». «Альмерия» на своём поле в один мяч выиграла «Валенсию» в 28-ом туре чемпионата. В сухую, пропустив пару мячей, «летучие мыши» дома проиграли «севильцам».

На прошлых выходных со счётом 2:0 в гостях «оранжевые» обыграли «Эльче».

«Вальядолид»

На четыре строчки выше «Валенсии» находятся в турнирной таблице «бело-фиолетовые» из Вальядолида. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Пуселы» за последнее время. Вничью сыграл «Вальядолид» с «Мальоркой» в домашней игре 28-го тура Ла Лиги (3:3). 15 апреля с разницей в один гол «бело-фиолетовые» обыграли на выезде «Вильярреал». Уже на второй минуте встречи гости открыли счёт в матче.

В прошлом туре чемпионата Испании «Пусела» с минимальным счётом одержала победу над «Жироной».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валенсия» – 1.78
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Вальядолид» – 4.60
  • Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 2.95
  • Обе забьют — нет – 1.95
  • Обе забьют — да – 1.89
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В одной игре из пяти последних «Валенсия» одержала победу
  • «Вальядолид» из пяти крайних матчей в двух обыграл своих соперников.

Прогноз

В январе текущего года «Вальядолид» выиграл дома со счётом 1:0 «оранжевых». В предстоящей игре дома «летучие мыши» не без труда, но возьмут реванш у «бело-фиолетовых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Валенсии» коэффициент 1.78.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк валенсия
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 