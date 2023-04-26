«Локомотив» — «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки», который состоится 30 апреля 2023 года

«Локомотив»

«Локомотив» преобразился в лучшую сторону после зимнего перерыва и резко исправил ситуацию в чемпионате России. Сейчас «железнодорожники» занимают десятое место с 29 баллами и опережают зону вылета на семь пунктов и вряд ли туда вернутся. В домашней игре с «Химками», которые борются за выживание, болельщики ждут от хозяев исключительно победного результата.

23 апреля «Локомотив» спас ничейный результат с ЦСКА (1:1) на выезде, а 16 числа на выезде разгромил «Оренбург» (4:1).

«Химки»

Подмосковный клуб набирает очки в двух последних турах, но этого мало, чтобы спасти сезон и покинуть зону вылета. «Химки» располагаются на 15 месте с 17 баллами и на один балл отстают от «Факела», который идет в зоне стыковых матчей плей-офф за место в РПЛ . В выездной игре с «Локомотивом» гостям некуда отступать и необходимо пытаться отнять баллы у более сильного и уверенного соперника.

23 апреля «Химки» обыграли на своем поле «Торпедо» (4:2), а 15 числа сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.45

Ничья – 4.9

Победит «Химки» – 6.5

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Локомотив» выиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах

«Локомотив» выиграл четыре последних встречи с «Химками»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. На данный момент «железнодорожники» выглядят сильнее «Химок» и на своем поле смогут добиться победы.