«Осасуна» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Осасуна» – «Реал Сосьедад», который состоится 28 апреля 2023 года

«Осасуна»

«Красные» в чемпионате Испании на данный момент занимают восьмое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «королевскими», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Осасуны». С разницей в один мяч подопечные Ягобы Аррасате проиграли в гостях «Райо Вальекано» в матче 29-го тура Примеры. Дома «красные» одержали победу над «Бетисом» в позапрошлом туре (3:2).

25 апреля на выезде с минимальным счётом «Осасуна» взяла верх над «Кадисом».

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» в турнирной таблице Ла Лиги находятся на четыре строчки выше «Осасуны». Освежим в памяти несколько матчей «королевских» за последнее время. В гостях в сухую, пропустив пару голов от соперника, «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «басков». На своём поле в матче 30-го тура «бело-голубые» одержали победу над «пчёлами» из Мадрида. Победный гол в матче забили гости, случайно отправив мяч в сетку собственных ворот.

«Нулёвку» раскатал «Реал Сосьедад» с «Бетисом» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 3.35

Ничья – 3.20

Победит «Реал Сосьедад» – 2.33

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.08

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.55

Статистика

Четыре крайних очных встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

В трёх матчах из пяти последних «Осасуна» взяла верх над своими оппонентами

За аналогичный период «Реал Сосьедад» выиграл в двух встречах.

Прогноз

В четырёх последних личных матчах команд «Осасуна» не забила ни одного гола «Реал Сосьедаду». В предстоящей игре хозяева распечатают ворота «бело-голубых», но для победы этого будет недостаточно. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.20.