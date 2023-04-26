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ЮКД – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:21
ЮКД – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Богемианс», который состоится 28 апреля 2023 года

ЮКД

«Студенты» в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на последней строчке. Из одиннадцати матчей текущего сезона только в одной игре «колледж» одержал победу. В сухую, пропустив три гола, ЮКД потерпел поражение от «Шемрока». С минимальным счётом ЮКД одержал победу над «Корк Сити» в десятом туре Премьер-дивизиона. Победный гол на второй минуте футбольного поединка забил полузащитник «студентов» Сиран Бехан.

На прошлых выходных «Слайго Роверс» выиграл со счётом 3:1 у ЮКД.

«Богемианс»

«Чёрно-красные» в Премьер-дивизионе занимают первую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «цыган». На выезде с минимальным счётом «Богемианс» взял верх над командой «Дерри Сити». В позапрошлом туре чемпионата «чёрно-красные» уступили «Сент-Патриксу» с разницей в один мяч. «Цыгане» на три гола от «святых» ответили двумя забитыми мячами.

21 апреля «Богемианс» со счётом 2:0 обыграл «Дроэду» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЮКД – 7.20
  • Ничья – 4.40
  • Победит «Богемианс» – 1.44
  • Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 2.24
  • Обе забьют — нет – 1.62
  • Обе забьют — да – 2.20
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В трёх футбольных поединках из пяти последних «студенты» проиграли
  • «Цыгане» за тот же период уступили своим оппонентам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.24 на победу команды «Богемианс» с форой -1.5 гола. С разницей в пару мячей «чёрно-красным» уже доводилось выигрывать у «студентов».

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:48
Победа команды гостей с Азиатской форой (-1,5) в этом матче. Удачи
Гость
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