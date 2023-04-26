ЮКД – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Богемианс», который состоится 28 апреля 2023 года
ЮКД
«Студенты» в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на последней строчке. Из одиннадцати матчей текущего сезона только в одной игре «колледж» одержал победу. В сухую, пропустив три гола, ЮКД потерпел поражение от «Шемрока». С минимальным счётом ЮКД одержал победу над «Корк Сити» в десятом туре Премьер-дивизиона. Победный гол на второй минуте футбольного поединка забил полузащитник «студентов» Сиран Бехан.
На прошлых выходных «Слайго Роверс» выиграл со счётом 3:1 у ЮКД.
«Богемианс»
«Чёрно-красные» в Премьер-дивизионе занимают первую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «цыган». На выезде с минимальным счётом «Богемианс» взял верх над командой «Дерри Сити». В позапрошлом туре чемпионата «чёрно-красные» уступили «Сент-Патриксу» с разницей в один мяч. «Цыгане» на три гола от «святых» ответили двумя забитыми мячами.
21 апреля «Богемианс» со счётом 2:0 обыграл «Дроэду» в гостях.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЮКД – 7.20
- Ничья – 4.40
- Победит «Богемианс» – 1.44
- Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 2.24
- Обе забьют — нет – 1.62
- Обе забьют — да – 2.20
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82
Статистика
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В трёх футбольных поединках из пяти последних «студенты» проиграли
- «Цыгане» за тот же период уступили своим оппонентам в двух встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.24 на победу команды «Богемианс» с форой -1.5 гола. С разницей в пару мячей «чёрно-красным» уже доводилось выигрывать у «студентов».