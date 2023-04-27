«Труа» — «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — «Ницца», который состоится 30 апреля 2023 года

«Труа»

«Труа» давно не побеждает в чемпионате Франции и имеет критическую ситуацию в турнирной таблице. На данный момент коллектив находится в зоне вылета, а именно на 18 месте с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника уже на 10 пунктов. С большой долей вероятности команда покинет Лигу 1, но теоретические шансы на спасение еще остаются, а для этого хозяевам необходима только победа в предстоящей встрече.

23 апреля «Труа» разошелся миром на выезде с «Нантом» (2:2), а 16 числа уступил «Марселю» (1:3).

«Ницца»

После хороших выступлений в начале второй половины сезона, команда заметно сдала позиции и не может выиграть уже семь поединков подряд. Сейчас «Ницца» занимает 10 место с 45 очками и доигрывает сезон, имея лишь теоретические шансы на попадание в еврокубки. В предстоящей встрече гостей ждет серьезное сопротивление аутсайдера, который еще питает надежды побороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

23 апреля «Ницца» на своем поле проиграла «Клермону» (1:2), а 20 числа в Лиге Конференций в дополнительное время уступила «Базелю» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» – 4.8

Ничья – 3.8

Победит «Ницца» – 1.72

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Ниццы» завершились исходом «обе забьют»

«Труа» не может победить уже 16 матчей подряд во всех турнирах

«Ницца» выиграл три из пяти последних матчей с «Труа» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Обе команды давно не выигрывали и будут стараться сыграть аккуратно, что приведет небольшому количеству голевых моментов. Прогнозируем. Что клубы поделят очки в этой встрече.