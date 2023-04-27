«Спортинг» – «Фамаликан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Спортинг» – «Фамаликан», который состоится 30 апреля 2023 года

«Спортинг»

В турнирной таблице Примейра-лиги «Спортинг» занимает четвёртое место. До определённого момента команда демонстрировала успехи и на международной арене. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Спортинг» с общим счётом 1:2 по сумме двух встреч проиграл «Ювентусу». Ничейным исходом завершилась игра 28-го тура чемпионата с командой «Арока» (1:1). «Львы» пропустили первыми, а сравняли в конце поединка, реализовав пенальти в конце матча.

В матче прошлого тура «зелёно-белые» взяли верх над клубом «Витория Гимарайнш».

«Фамаликан»

«Фамаликан» за пять туров до окончания чемпионата находится на шестой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить её шансы на успех в будущей игре со «Спортингом». С разницей в один мяч «Фамаликан» выиграл «Виторию Гимарайнш» в матче 28-го тура. На прошлых выходных, пропустив первым, одержал победу над «Маритиму».

26 апреля в первой полуфинальной игре Кубка Португалии «Фамаликан» со счётом 1:2 уступил «Порту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.27

Ничья – 5.60

Победит «Фамаликан» – 9.60

Победит «Спортинг» с форой -1.5 – 1.78

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

В двух матчах из пяти последних «Спортинг» обыграл своих соперников

За аналогичный период «Фамаликан» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.03 на исход: обе забьют – да. Если «Фамаликан» сумел забить «Порту», то и поразит ворота «львов». «Спортинг» не уйдёт с поля без забитых голов.