«Брайтон» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682625748

вчера, 23:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Вулверхэмптон», который состоится 29 апреля 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» на сегодняшний день занимают восьмое место в Премьер-лиге. Вспомним недавние матчи «Брайтона», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «волками». Пропустив первым, «Альбион» взял верх над «Челси» в матче 31-го тура чемпионата Англии. После серии пенальти «сине-белые» уступили «дьяволам» из Манчестера в полуфинале Кубка Англии.

«Лесники» в матче прошлого тура обыграли со счётом 3:1 «Брайтон».

«Вулверхэмптон»

«Бродяги» в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «волков». На своём поле в матче 31-го тура «Вулверхэмптон» взял верх над «Брентфордом» (2:0). Открыв счёт первыми в матче, «бродяги» проиграли в Лестере местным «лисам».

25 апреля «волки» обыграли команду «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.52

Ничья – 4.50

Победит «Вулверхэмптон» – 6.40

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.36

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх поединках из пяти последних «чайки» проиграли

«Волки» за тот же период потерпели одно поражение.

Прогноз

Обычно встречи команд отличаются высокой результативностью, и будущий матч не будет исключением. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.80.