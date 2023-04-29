«Кёльн» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Фрайбург», который состоится 29 апреля 2023 года

«Кёльн»

«Кёльн» в турнирной таблице чемпионата занимает на сегодняшний день одиннадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «козлов», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «бразильцами из Брайсгау». На выезде «красно-белые» одержали уверенную победу над «Аугсбургом» в игре 27-го тура Бундеслиги. Ничейным исходом завершился домашний матч с «карнавальниками» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Кёльн» обыграл в Хоффенхайме местных «деревенских».

«Фрайбург»

Подопечные Кристиана Штрайха находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «Фрайбурга». На своём поле с минимальным счётом «бразильцы из Брайсгау» проиграли мюнхенской «Баварии» в матче 27-го тура Бундеслиги. В Бремене «Фрайбург» в один мяч обыграл «музыкантов». Первая половина встречи прошла без голов. Во втором тайме, пропустив первыми, «бразильцы из Брайсгау» сумели не только сравнять счёт, но и вышли вперёд.

В матче прошлого тура «Фрайбург» со счётом 4:0 выиграл «горняков».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.46

Ничья – 3.35

Победит «Фрайбург» – 3.00

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Из пяти крайних матчей «Кёльн» выиграл в двух поединках

За аналогичный период «Фрайбург» обыграл своих соперников в трёх встречах

В трёх очных поединках из пяти последних исход был следующий: обе забьют – нет.

Прогноз

«Бразильцы из Брайсгау» в позапрошлом туре чемпионата взяли верх над «Вердером» в гостях. «Музыканты» находятся рядом с «Кёльном» в турнирной таблице, поэтому вполне можно предположить, что и с «козлами» в предстоящем матче «Фрайбург» справится. Компания Pinnacle предлагает на победу гостей в будущей игре коэффициент 3.00.