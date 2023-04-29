«Динамо» — щедрая душа. Отметили столетие подарком «Факелу»

1682747596

сегодня, 08:53

Вряд ли фанаты «бело-голубых» этому обрадовались.

Юбилей с помпой

Юбилейными принято считать даты, кратные пяти годам. Так что в целом само слово не воспринимается как нечто особенное. Симпатичнее и привлекательнее выглядят даты с нулем на конце. Но вот уж какой юбилей точно стоит особняком, так это столетний. Если посчастливилось какой-то организации его отметить, то те, кто ответственен за ее работу, наверняка стараются сделать так, чтобы и самим войти в историю.

«Динамо» это удалось. Но в историю можно войти. А можно и вляпаться. С «бело-голубыми» сработал второй вариант. Внешне все выглядело безупречно. Приглашенные звезды, шоу-программа, особенное внимание привлекла форма команды с закосом под «ретро», где только клубные цвета, никаких спонсоров, а на белом фоне золотая буква «Д» и фамилии с игровыми номерами. Загляденье. Но нужно соответствовать в главном – в игре.

Казалось бы, сам календарь подыграл «Динамо». У коллектива заметные проблемы, в предыдущем туре приключилось поражение от «Зенита» со счетом 1:3 при неплохих отрезках игры. А вот юбилей привязали к домашней встрече с одним из самых безобидных противников – с «Факелом». Вот уж какой соперник не мог бы омрачить никакой праздник. Ведь ползущий в зоне стыковых матчей воронежский клуб из рук вон плохо играет в гостях. До матча с москвичами в 11 поединках он добыл лишь четыре очка – и все за счет ничьих. Видимо, волшебник в бело-голубом вертолете так впечатлился страданиями «Факела», что ошибся адресатом, вручая подарок.

Тягостное зрелище

Тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли очень много думал о символизме юбилея. Его мысли устремлены в будущее, которое для него конкретно очень туманно. Тучи над перспективами наставника сгущаются. Он, видимо, воодушевился некоторыми проблесками в игре своей команды против «Зенита», поэтому на матч с «Факелом» состав не поменял. Задумка не сработала. Все-таки «Факел» и «Зенит» кардинально разные соперники по тому подходу, который нужно применять в борьбе с ними.

А у «Динамо» в этом сезоне хроническая неспособность вскрывать плотную оборону. В первом тайме игры с «Факелом» это было продемонстрировано. Динамовцы владели мячом под 70 процентов времени, но как только добирались до чужой трети поля, утыкались в стену и топтались скромно перед ней, переминаясь с ноги на ногу. Воронежцы будто бы прекрасно это понимали, поэтому компактно выстраивались и пытались в меру своих скромных возможностей контратаковать.

Воодушевленные юбилейным настроем болельщики вряд ли хотели видеть именно такую возню от своих любимцев, которые вроде как должны были пылать особым азартом и мотивацией в такой день. Но сухим итогом первого тайма стали пять ударов хозяев против двух попыток «Факела». И ноль ударов в створ на двоих. Были еще неприятные нюансы. Например, ближе к концу стартовой половины встречи травму получил Нгамалё. А чуть ранее был отменен гол Смолова, поскольку в ходе розыгрыша в офсайде оказался Макаров. В целом же, несмотря на уже знакомые проблемы, «Динамо» не подавало признаков того, чем все обернется во втором тайме.

Катастрофа

Наверное, в перерыве Йоканович как-то настраивал команду, придумывал и доносил до нее свои идеи по вскрытию глубокой защиты противника. Наверное. Все это в любом случае пошло прахом уже после первой атаки воронежцев. В ней по классической схеме с подачей и скидкой завершающим аккордом стал голевой удар Гонгадзе. Недоразумение. Так подумали многие. Еще больше людей посчитало, что сейчас-то москвичи разозлятся и рванут вперед. Наконец-то начнутся страсти. Действительно, «Динамо» активизировалось. И Захарян даже гол забил. Но и его отменили. Потому что Арсен перед этим сфолил.

О том же, что у настроения динамовских болельщиков есть второе и даже третье дно, своими действиями рассказал Кутицкий. В нелепой ситуации на исходе часа игры он зачем-то сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти. А Гонгадзе с него оформил дубль. Вот уж кто порадовался юбилею «Динамо» больше самих «бело-голубых».

Стоит отметить, что на коротком отрезке, в который вместились оба гола «Факела», воронежцы нанесли три удара, а динамовцы – один. Вот когда положение стало критическим, москвичи задвигались. А «Факел» предсказуемо зарылся еще глубже к своим воротам. У «Динамо» оставалось полчаса, чтобы спасти ситуацию. С учетом разницы в классе, обстоятельств игры, это спасение не выглядело чем-то несбыточным.

Что же мы имеем за последние полчаса? Более 70 процентов владения мячом у «Динамо», 14 ударов по воротам Свинова, причем пять из них пришлись в створ. Воронежцы отвечали в прежнем режиме, пробили три раза, причем дважды – точно.

И именно их момент можно считать наиболее опасным на финальном отрезке игры. Шунин спас «Динамо» от совсем уж позорного счета 0:3, когда вытащил сложнейший удар из-под перекладины. А потом в рамках демонстрации командного праздничного духа толкнул партнера Скопинцева в лицо, наорав на него за то, что тот упустил игрока, пробившего по воротам. Потом пожали руки, примирились. Но во время матча этот импульсивный жест говорил о состоянии футболистов больше, чем пафосные представления, приуроченные к юбилею.

Тяжелое положение

После проигрыша «Факелу» кажется, что судьба Йокановича у руля «Динамо» решена окончательно. Руководству клуба необходимо не заниматься поиском корректных выражений и ничего не значащих формулировок, а начать работу над подбором замены главному тренеру и корректировкой кадровой политики. Каких-то больших турнирных перспектив «Динамо» не имеет, особенно с учетом отсутствия еврокубков для России.

Можно расслабиться и получать удовольствие, как говорится. Но у «бело-голубых» и их фанатов это не получается. От беспомощной возни с безыдейными подходами в первом тайме с «Факелом» до такой же бесполезной суеты и примитивной суматошности во втором – такой путь проделало «Динамо» в игре, которая войдет в историю. Но не так, как хотелось бы многочисленным поклонникам этой легендарной команды.