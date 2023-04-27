Демонстрация силы. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»

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сегодня, 01:09

Команда Гвардиолы, показала, кто в Англии хозяин.

Как только не называли матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Всегда красиво, когда есть подобная развивающаяся история с интригой, с пересекающимися путями. Однако сражения не получилось. Вышло демонстративное избиение с указанием одной из команд на ее место. И тем оно циничнее, что наказавший клуб вроде бы оставил наказанного лидером в турнирной таблице. Но никто не будет уже так считать и в это верить.

Синдром самозванца

«Манчестер» к матчу с «Арсеналом» подошел в такой сумасшедшей форме, что ожидать можно было чего угодно. Как бы это парадоксально не звучало. «Сити» мог устроить кошки-мышки, Гвардиола был способен выдумать нечто заковыристое, на чем не раз обжигался в решающих матчах в Лиге чемпионов.

Да и «Арсенал» смог бы выдать матч жизни, настроившись на такого соперника. Но уже первые минуты показали, что нисходящая серия «канониров» перед этой встречей – это не просто случайности. Не просто так «Арсенал» буксовал и три матча сводил к ничьим. Он уже тогда нервничал и испытывал синдром самозванца.

Он предвкушал встречу с «Сити» и предчувствовал, чем она может завершиться. Наверное, подобное ощущение, страх был заложен в головы игроков «Арсенала» матчем против «Ливерпуля». Они ведь там вели со счетом 2:0, а потом лишились победы и чуть не упустили ничью. И дрогнули. Матчи с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» стали тем самым тремором. Ведь, с одной стороны, ты, понимая, что нельзя терять ни очка, упустил обидно победу над очень сильным противником в максимально обидном стиле. А с другой стороны, тебе предстоит экзамен перед еще более крепким оппонентом, который и есть главная угроза для тебя.

А «Сити» параллельно делал все, чтобы этот страх в «Арсенале» вырастить. «Горожане» вышвырнули «Баварию» из Лиги чемпионов, громили всех подряд в чемпионате Англии и выбрались уверенно в финал Кубка Англии. Они подошли к этой встрече в максимально непогрешимом и неуязвимом виде. «Арсенал» проиграл психологически эту битву еще до ее начала. Все дальнейшие ошибки и осечки – следствие осознания этой неполноценности и несправедливости собственного лидерства.

Ударный тайм

Но требовалось, чтобы «Сити» сразу же обозначил свои претензии, не позволил даже зародиться в глубинах «Арсенала» уверенности. Ведь эта команда не случайным образом так долго держалась на вершине. Все же не стоит это недооценивать и слишком уж принижать «канониров». Просто к решающей финишной фазе у них возникли психологические проблемы, которые потащили за собой и многие игровые. Но не обошлось и без обычного брака, а также проблем от недостаточной глубины состава.

Уже на седьмой минуте «Арсенал» получил первый болезненный удар. Холанд прекрасно в центральном круге поборолся за вынос и отправил к штрафной Де Брюйне, а тот дальним ударом низом пробил в угол. Сразу отмечаем ошибку Холдинга, который высоко выбросился за Холандом, но даже малейшего сопротивления ему не оказал. А заодно сместилась вся линия обороны «Арсенала», остатки которой просто сопровождали Де Брюйне, не мешая ему. Но еще и Рамсдейл выдвинулся далеко из ворот и не успел занять правильную позицию, оголив слишком много пространства у ближнего угла.

Все, критический урон по уверенности «Арсенала» нанесен. И «канониры» были полностью раздавлены на поле. Они практически ничем не угрожали воротам Эдерсона. Их передавили по всем линиям и параметрам. Атака была отрезанной, таланты Эдегора, которым было принято восхищаться весь сезон, куда-то испарились вместе с ним, а скорость Сака удавалось проявлять в паре случаев и без видимого эффекта.

Перед самым перерывом Стоунз забил второй мяч, замкнув подачу со стандарта. Можно было предположить, что у него там возник офсайд, но снова постарался Холдинг, чья нога обеспечила Джону правильное положение. Впрочем, 0:2 к перерыву – не худший сценарий по той игре, что показывали «канониры». Они были раздавлены, и Рамсдейлу, который совершил вначале ошибку, пришлось потом не раз спасать в более безнадежных ситуациях.

За тайм «горожане» нанесли девять ударов по воротам, попав в створ шесть раз. У «Арсенала» было всего две попытки, и обе оказались неточными. Мячом «канониры» владели менее 40 процентов времени при точности передач 80 процентов, что не очень высоко на фоне 90-процентной точности у «Сити».

Установление разгрома

Уже в начале второго тайма после дежурного спасения Рамсдейла «Сити» забил третий. Получилось легко и буднично. Не приходя в сознание, Эдегор в центре поля отдал пас на Де Брюйне, который обыгрался с Холандом и прошил вратаря, пробив под ногой несчастного Холдинга, на месте (но не в роли) которого, конечно, многие поклонники «Арсенала» хотели бы видеть Салиба.

Надо заметить, что неплохую 20-минутку Гвардиола с царского плеча команде Артеты подарил. «Арсенал» провел все замены и даже кое-как встрепенулся. Точнее, «Сити» взял паузу. Обычно «горожане» берут ее на пару-тройку минут, и в общей динамике это не так заметно. А тут взяли приличный отрезок, поэтому «канониры» не только смогли поправить статистику, но еще и провести парочку толковых атак. Одна из них после розыгрыша углового завершилась голом Холдинга. Словно бы это могло исправить все его недоработки и ошибки.

Но справедливость, которая в этом конкретном противостоянии заключалась в том, что «Арсенал» не наиграл даже на неразгромное поражение, все-таки восторжествовала. В самом конце поединка забил Холанд, который старался весь матч, нанес шесть ударов. Последний оказался результативным. Причем он вместе с Фоденом опять оставил с носом Холдинга, которому придется отдельную психологическую реабилитацию проходить после такой игры. Упамекано может посоветовать специалиста, наверное.

Но суммарно во втором тайме уже было 6:6 по ударам (3:2 по точным в пользу «Сити»), «канониры» владели мячом 55 процентов времени и были точнее в передачах (87 против 82 процентов). Однако это все может лишь создавать иллюзию того, что они включились во второй половине и поборолись. Им это позволил сделать «Сити», как позволял какое-то время лидировать в АПЛ , подразнил сказкой, показал, как это может быть, а потом продемонстрировал при очной встрече, как должен играть чемпион. Жестоко, но публично.

Вот кто-то говорит, что «Арсенал» еще молод, окрепнет и в следующем сезоне станет сильнее. Но есть ощущение, что возможен обратный эффект, при котором «канониры» окончательно сломаются, потеряют тот азарт, на котором выезжали большую часть сезона, поскольку пропадет эффект новизны, и закончится все вязкой борьбой за попадание в четверку.