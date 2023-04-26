Клуб брата Гвардиолы разбил «Реал». Исторический покер Кастельяноса

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вчера, 09:53

«Горожане» передали привет.

«Жирона» — клуб шейхов из Манчестера

Пере Гвардиола был футбольным агентом. О нем вспоминали, когда братец Хосепа выдавал инсайды, вроде желания наставника «Манчестер Сити» работать с национальной командой. Говорили о Нидерландах, поскольку Кройф сыграл важнейшую роль в жизни Хосепа, и о сборной Бразилии, ведь «селесао» подходят по духу футбола. Но это планы. А пока братья могут поговорить о каталонском клубе младшего из них. «Жирона» — один из самых крутых середняков нынешнего сезона.

Младший на пять лет брат Гвардиолы был ужасным футболистом, пробовал заиграть в Андорре. Позже стал спортивным агентом. В 2017 году владельцы «Манчестер Сити» выкупили 44.3 % акция каталонской «Жироны», столько же приобрела компания брата Хосепа, хотя позже нашли боливийского инвестора. У «City Football Group» целая мировая футбольная империя. Клубы, куда вкладывали деньги представители ОАЭ , базируются в Японии, Бельгии, Австралии и Индии. Есть команды в Нидерландах, Италии, США , Китае и Франции.

В прошлом году шейхи оценивали возможность приобрести акции «Спартака», но передумали. А маленький каталонский клуб выбрали благодаря протекции старшего Гвардиолы. И вчера команда, которая большинство своего существования играла в Терсере – пятым по значимости дивизионе, разнесла «Реал» со счетом 4:2. Героем матча стал Тати Кастельянос – аргентинский нападающий, который выступает в аренде в испанском клубе, а его контракт принадлежит еще одному представителю футбольной корпорации, «Нью-Йорк Сити».

Напомнили события 75-летней давности

Валентин «Тати» Кастельянос стал вторым после Эстебана Эчаваррии, кто отправил «Реалу» четыре гола в Примере. Не справились ни Месси, но великие снайперы Ла Лиги двадцатого века. В декабре 1947-го года Эстебан Эчеваррия – нападающий «Овьедо», забил «Реалу» пять мячей. Рекорд сложно побить, учитывая силу футбольного «Мадрида». Но Кастельянос был близок к повторению. Удачно сыграл головой, грамотно вышел один на один, оттеснив защитника, классно завершил стартовую атаку «Жироны» во втором тайме и оформил покер на 62-й минуте.

Анчелотти не понравилось, что накануне полуфиналов Лиги чемпионов в «Манчестер Сити» увидели, как выносят защиту будущего соперника. Понятно, что «Реал» умеет переключаться с турнира на турнир. Куртуа заболел, а Лунина с «Жироной» подставили защитники. У Андрея 6 пропущенных мячей после 7 последних ударов в створ в трех разных играх. Хотя вчерашняя история не только о разгильдяйстве Карвахаля, Милитао, Рюдигера и Начо, но и о Кастельяносе с напарниками. Валентин теперь в солидном списке.

За всю историю лишь девять человек в разных турнирах делали покеры против «Реала». У Эчеваррии единственный пента-трик. Великий Хосеп Самитьер был первым, отличился четырежды почти сто лет назад. Затем в прошлом столетии «Реал» огорчали не такие знаменитые футболисты. В 21 веке до Кастельяноса четырежды «Мадриду» забивали два будущих победителя ЛЧ . Диего Милито еще до перехода в «Интер» сделал покер в Кубке Испании в составе «Сарагосы». А Роберт Левандовски отметился в ЛЧ в футболе «Боруссии» Д. Кастельянос нашел единорога в Примере спустя 75 с копейками лет.

Аргентинцу всего 24 года. Его забраковали клубы на родине, но через Чили и Уругвай попал в систему футбольной корпорации шейхов. Два года назад Кастельянос был лучшим снайпером МЛС . В США статистика шикарная, 83 голевых действия в 134 матчах. Старший Гвардиола нахваливал Валентина, но очевидно, что нападающий сразу не был готов к выступлению за «Манчестер Сити». Решили обкатать в «Жироне». Конечно, это не Холанд по классу – недавно против «Барселоны» в региональном дерби Тати не забил после выхода один на один, за что получил от фанатов. Но теперь будет прощен, ведь покер в ворота «Реала» — редчайшее событие.

Каталонцы не команда одного футболиста

В лучших матчах, когда «Жирона» прячет ключевой минус – слабо играют без мяча, поскольку без мощного тыла любят открыто идти в атаку большими силами, то напоминает команду уровня Лиги Европы. В этом сезоне не заберутся высоко, но и о вылете не думают. В Ла Лигу вернулись не благодаря победе в Сегунде, а пригласив Мичела, специалиста выводить в высший дивизион. С «Жироной» повторил этот фокус в третий раз в карьере, до этого справлялся с «Райо Вальекано» и «Уэской». Обычно таким наставникам сложно развивать успех, но Санчес получает поддержку скаутинга «Манчестер Сити».

Брат Гвардиолы убедил приехать в Жирону украинского хавбека Цыганкова. Виктор сразу заиграл на правом фланге атаки. Команда владеет мячом, Алейш Гарсия помогает направлять атаки в нужном направлении. Хавбек создает много моментов, помогая результативным нападающим. Легендой «Жироны» в этом составе является уругвайский ветеран Стуани. Класс позволяет Кристиану оставаться джокером, забил семь мячей, чаще появляясь со скамейки. Хорошее впечатление оставляет правый латераль Арнау Мартинес, который в лице Цыганкова получил правильного напарника. Играя по схеме «4-1-4-1», каталонцы озадачивают фаворитов высокой и широкой линией атаки.

У Кастельяноса рядом всегда есть напарник. «Жирона» часто проигрывала в начале года, хотя и разбавляла неудачи веселыми матчами, вроде разгрома «Альмерии» — 6:2. Характер у них есть. Не проиграли в гостях «Барселоне», это дерби для фанатов, принципиальный матч. Разбили «Реал» в родных стенах. С учетом, что год назад «Жирона» была шестой командой Сегунды, нынешнее девятое место выше «Севильи» — большой успех. Тяжело будет сохранить лидеров, Мартинес, Цыганков, Гарсия и Кастельянос уже получили приглашения других клубов. Но в «Жироне» рады, что появился грамотный и смелый тренер.