Неожиданность сезона в РПЛ. Обратная сторона атакующего футбола

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вчера, 20:18

Вратари больше не герои чемпионата.

Голкиперы играют менее эффективно

В прошлом сезоне у восьми команд вратари отражали от 75-80 % ударов. Сейчас таких команд всего три. Причем в списке «Торпедо», где Бабурин творил чудеса, а еще «Ростов», который год назад плелся в хвосте по проценту отраженных ударов вместе с «Динамо» и «Спартаком». Лидирует «Зенит», чьих голкиперов нельзя хвалить, ведь забирают мячи после легких дальних ударов.

В прошлом сезоне «Краснодар», «Урал», «Крылья Советов», даже вылетевшая «Уфа», находили причины, чтобы уважать работу своих голкиперов. Привычно прилично держался Акинфеев в ЦСКА . У Игоря был рекорд сезона по «сухарям» — тринадцать штук. Сейчас у «Зенита» четырнадцать поединков без пропущенных мячей, но это точно не заслуга Кержакова или Одоевского.

Обратная сторона атакующего футбола. Забито 593 гола, средняя результативность выше трех мячей за игру. Но причина не только в атакующем векторе, который магнитит к себе. Сами вратари не в лучшей форме. Год назад Дюпин в «Рубине» отражал свыше 70 % ударов. Сейчас «Урал» не прошел отметку, а ниже «Крылья Советов» и серебряный призер прошлого сезона «Сочи».

Стражи ворот теперь чаще нервничают

Спокойствие сохраняют только Акинфеев и Кержаков. Во-первых, многое повидали. Во-вторых, по их воротам реже всего попадают соперники. Статистика показывает, что падут рекорды прошлого сезона по допущенным ударам. «Химки» и «Торпедо» в обороне еще слабее, чем аутсайдеры год назад. Но ужасная игра московского клуба не мешает Бабурину быть одним из самых заметных вратарей сезона.

Текущий сезон плохой для голкиперов по их собственной вине. Даже у Песьякова в «Ростове» были явные ошибки и проблемы с игрой ногами, при этом Осипенко самый мощный центрбек сезона, старался ограждать коллегу от лишней работы. У Сафонова, хотя по сумме характеристик и с учетом возраста Матвей первый вратарь РПЛ , чередуются невероятно сильные матчи с явными ошибками.

Сафонов привычно пропускает с пенальти, но спасал оборону «Краснодара» с игры. А еще не управляет линией защиты. Одна из центральных проблем. Защита «Урала» направляется не Помазуном, а Ганчаренко. Оборона «Спартака» никем не управляется, хотя отодвинули игру от своих ворот в части матчей. Голкиперы нервничают, а опыт не влияет. Шунин опытный, но не на пике формы.

Назревает смена поколений голкиперов

Пока лимит не изменили, иностранных вратарей не будет. Есть своя школа, логично хотя бы ее сохранить, развивая главных талантов. Тот же Сафонов за последние годы поработал над собой. Игра ногами стала лучше, на линии развивает инстинкты. На выходах может играть лучше, но результаты впечатлят, когда у «Краснодара» появится грамотно выстроенная от опорной зоны оборона.

Тасование кадров в защите мешает. У «Спартака», ЦСКА и «Динамо» нет стабильных оборонцев в центре, которые играют без пауз. Это влияет на показатели вратарей. Также многие ветераны задумываются о завершении карьеры. Гильерме, Шунин, Песьяков, Заболотный, Кержаков, Шелия, Акинфеев и Джанаев в категории «старше 33 лет». Бабурин, Лантратов и Селихов тоже давно не мальчики.

Десяток вратарей в солидном даже для своей позиции возрасте. А рядом молодые, вроде Торопа в ЦСКА – парню 19 лет, ждет, когда Акинфеев уйдет на пенсию. Гойло, Худяков, Свинов, Ломаев и Одоевский дополняют список не старых вратарей. Плюс два игрока «Краснодара» — Агкацев и Сафонов, и страж ворот «Оренбурга» Сысуев. Но лишь трое из списка железно в основе, что ведет к очередному пункту.

Ротация отражает вратарские проблемы

Селихов не всегда намного лучше, чем Максименко. Но младший из Александров не разминулся со своей невезучестью. Абаскаль после вылета из Кубка России от «Акрона» не вернет одаренного голкипера в основу, даже если Селихов продолжит пропускать по несколько мячей за игру. Ответственность нужно разделять с защитой, но многие действия вратарей вызывают вопросы. Лантратов ошибался в «Химках».

Сафонов и Акинфеев выделяются, но это два человека на весь чемпионат, где раньше высокие оценки могли получить шесть-семь вратарей. Например, в прошлом сезоне показали себя Адамов, Сафонов, Нигматуллин, Помазун, Лантратов и Худяков. Даже Беленов спасал, хотя и вылетел. Чуть раньше были крутые отрезки у Дюпина и Шунина. Сейчас в сборную приглашали Песьякова, словно «по блату».

В успехах Сергея ведь отражен незрелищный метод игры «Ростова». Команда реже позволяет себе веселые перестрелки. «Ростову», «Зениту», ЦСКА и «Динамо» нужны будут новые голкиперы из-за возраста основных стражей ворот. «Краснодар» может потерять Сафонова, если Матвею хватит смелости уехать в топ-5. Мало пропускает «Ахмат», но Шелия чередует запоминающиеся сэйвы с ужасными ошибками.