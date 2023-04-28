Вскрыли проблемы друг друга. «Тоттенхэм» и МЮ славно поборолись

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вчера, 08:30

Турнирная ситуация не изменилась, но команды узнали о себе больше.

Игра между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» наглядно показала, почему подопечные Эрика тен Хага не смогли добиться успеха в Лиге Европы, а «шпоры», скорее всего, не смогут попасть в первую четверку чемпионата Англии. Обе команды показали как свои лучшие, так и свои худшие стороны. И все – за один матч.

Углубление отчаяния

Кажется, что близость к первой четверке должна вдохновлять на борьбу, на гонку за местом в Лиге чемпионов. Но в «Тоттенхэме» ситуация такова, что в эту команду верят меньше, чем в «Астон Виллу», например, которая идет по соседству, но не обладает схожим именем и потенциалом. «Тоттенхэм» подошел к игре с «Манчестер Юнайтед» в совершенно разбитом состоянии и должен был признать капитуляцию.

Боссы «шпор» в отчаянии. Они уже уволили и временного тренера Кристиана Стеллини, при котором проиграли «Ньюкаслу» с унизительным счетом 1:6. Позвали спустя два года опять на пост временного наставника Райана Мэйсона. Цепляются за соломинку. Даже болельщики первые минуты провели в полном молчании, устав призывать руководство к отставке. А когда на седьмой минуте в первой же атаке Санчо вывел «Манчестер» вперед, фанаты «шпор» не проявили никаких эмоций. Скорее даже эта ситуация вызвала у них насмешку – так усмехается обреченный человек, знающий, что ничего у него не получится.

Уже по итогам первых 25 минут «Юнайтед» мог вести более уверенно. Гости ощущали себя хозяевами на чужой территории, вольготно распоряжались мячом, владея им более 60 процентов времени. Нанесли за это время шесть ударов, причем после одного из них Перишичу пришлось выбивать мяч с ленточки. «Тоттенхэм» почти не отвечал.

Но как это бывает в фильмах, уже упавший было герой начал поднимать голову. «Тоттенхэм» встрепенулся и организовал несколько быстрых опасных контратак, показав, что моральная подавленность первых минут – это явление временное, и что характер у команды еще остался.

Тем не менее, слишком простым был бы сценарий, при котором избитый встает и дает сдачи обидчику. Нет, обидчик в самый неподходящий момент наносит еще более болезненный удар. Перед перерывом МЮ удвоил преимущество благодаря очередному голу Рэшфорда. И ушел на отдых с 11 ударами против шести, с 60 процентами владения мячом.

Дали сдачи

В первом тайме «Тоттенхэм» показал безвольность и разобщенность. МЮ , напротив, был напорист и уверен в себе. Ровно противоположным оказался тайм второй. И если статистика по владению мячом не изменилась. Во второй половине игры «Юнайтед» все так же держал мяч под 60 процентов времени.

Но изменилось главное: настрой и боевитость. «Тоттенхэм» демонстрировал уже совсем иной подход, используя свободные зоны, которые вдруг появились у МЮ . «Юнайтед» опять стал совершать ошибки и терять контроль над ситуацией, даже продолжая владеть мячом. Одна безумная атака и один безумный удар Порро вернули «шпорам» надежду. Даже болельщики забыли о былых унижениях и стали вовсю поддерживать свою команду.

Впрочем, МЮ имел шанс быстро загасить этот повстанческий пыл. Но Фернандеш упустил великолепный момент, влепив мяч в перекладину в упор. Были и другие моменты. Однако психологический перевес оставался на стороне хозяев. Не помогали и замены тен Хага. Спасительный гол «Тоттенхэма» казался лишь делом времени, и он себя ждать не заставил. Сработала связка с уже подзабытой эффективностью: с передачи Кейна забил Сон.

За второй тайм уже «Тоттенхэм» нанес 12 ударов, четырежды попав в створ, а МЮ ответил только шестью ударами с двумя попаданиями.

Работа над ошибками

Это противостояние чем-то напомнило игры «Манчестера» против «Севильи» в Лиге Европы. И подчеркнули, что тен Хагу еще нужно серьезно работать именно над собранностью своих подопечных, над психологической составляющей. При этом математически серьезно ситуация не изменилась для обеих команд. Поэтому тен Хаг довольно спокойно отреагировал на результат:

Конечно, когда вы ведете со счетом 2:0, то будете разочарованы ничьей. Это очевидно. У нас были шансы при счете 2:1, мы могли сделать его 3:1. Но не сделали этого и пропустили. Но будем честными, что соперник при счете 0:1 имел шанс забить и восстановить равновесие. А вместо этого перед перерывом забили мы. Думаю, что и до перерыва, и после мы играли одинаково, но утратили контроль. Нам нужно было управлять игрой, контролировать мяч. А мы очень легко позволили «Тоттенхэму» забить.

В то же время для «Тоттенхэма», чье внутреннее состояние нестабильно и вызывает беспокойство больше, чем турнирное положение, сам сценарий казался идеальным для выздоровления. Примечательно, что Мэйсон после игры сказал слова, ровно противоположные тем, после которых ушел в отставку Антонио Конте. О командном духе и эгоизме: