«Бавария», ПСЖ или «Барселона». Выбирайте главного неудачника еврокубкового сезона

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вчера, 16:57

МЮ и «Арсенал» тоже в списке кандидатов.

7 место. «Атлетико»

Впервые за всё время работы Симеоне в Мадриде его команда не вышла в плей-офф еврокубков. Раньше выигрывали Лигу Европы, если не получалось в главном турнире. Сейчас заняли последнее место в группе с «Порту», «Брюгге» и «Байером», хотя были фаворитами в такой компании. Плохое выступление влияет на клуб – потеряли большие деньги. Также обидно, потому что весной увидели другой «Атлетико». Хамелеон Симеоне нашел правильные слова и подходы, у мадридцев одно поражение в 13 последних матчах, но что важнее – выиграли десять из этих поединков. «Байер» Хаби Алонсо в полуфинале Лиги Европы, а «Порту» вылетел от «Интера». Получается, «Атлетико» упустил шанс на один из финалов, ведь в двух случаях ресурсов для успеха им хватало.

6 место. «Арсенал»

Ставим «канониров» чуть выше, чем «матрасников», поскольку у Симеоне полно финалов – Лиг чемпионов и Европы, а еще Суперкубка УЕФА . У «Арсенала» нет побед в еврокубках с 1994 года, когда в закрытом Кубке Кубков обыграли «Парму» Невио Скалы. Артета успех Джорджа Грэма не повторил. Понятно, что дополнительные нагрузки – матчи против «Ювентуса», могли добить «пушкарей», которые и так остановились. Но опыт работы против итальянского клуба, быть может, научил бы Артету придержать коней. Слишком наивно сыграли вчера в Манчестере. Глядишь, если бы смогли провести тактический эксперимент в еврокубках – и в полуфинал бы попали, и в АПЛ выступили бы иначе. «Арсенал» впервые за восемь лет будет в Лиге чемпионов, но важно не быть собой, иначе будут осенью последними в группе.

5 место. «Наполи»

Упустили исторический шанс. Достаточно было обыграть «Милан» — команду, которая значительно отстает от неаполитанцев в чемпионате. А следом «Интер» — клуб, который чередует поражения с победами. Южане могли сыграть в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Или не в столице Турции, если президентские выборы приведут к противостоянию, а финал перенесут. В любом случае «Наполи» был фаворитом своей части сетки. «Бенфику» убрал с пути Индзаги. Пиоли показал Спаллетти, что «россонери» нужно уважать разгромом в Серии А. Но Кварацхелия промахнулся, остается итальянский праздник – победа тоже будет исторической, но все-таки в комплекте с финалом Лиги чемпионов сказочный сезон смотрелся бы еще лучше.

4 место. «Манчестер Юнайтед»

Классика жанра. «Манчестер Юнайтед» не вышел в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но был фаворитом Лиги Европы. И если прошли «Барселону» — команду, у которой рейтинг еще выше, но хватило ума вылететь из группы с «Интером» и «Баварией», то стоило нормально готовиться к матчам против «Севильи». Соперник средний, у испанской команды ужасные результаты в Ла Лиге. Рассказы, что клуб из Андалусии специалист по Лиге Европы интересные, но разве МЮ сам не играл в финалах турнира? Вылет получился громким, Магуайр и Де Хеа помогли «Севилье» так, как им давно никто не помогал. Это фиаско, продолжающее черную серию выездных матчей, где самое большое пятно поставили на «Энфилде».

3 место. «Барселона»

Хорошо, снова не вышли из группы Лиги чемпионов. «Бавария» и «Интер» — приличные соперники, Хави не хватило опыта, Левандовски оказалось мало. Но как можно второй год подряд не выйти в финал Лиги Европы? Начнем с того, что каталонцам нужны деньги. Плей-офф ЛЧ был важной задачей, поскольку премиальные в этом турнире УЕФА выше, чем во втором по рангу. Но даже «Манчестер Юнайтед» не прошли. Причем видно было, что «сине-гранатовые» стараются, они не сливали еврокубки, поскольку имели преимущество в чемпионате Испании над «Реалом». От МЮ ждешь неудач, «Барселона», которая не может выиграть Лигу Европы, – печальное зрелище.

2 место. «Бавария»

Удивительная страница в истории великого немецкого клуба. Кан и Салихамиджич хотели показать всем, что самые умные. Окажутся глупее всех, если после вылета от «Манчестер Сити» (англичане стали первыми со времен «Барселоны», кто громил «Баварию» в плей-офф ЛЧ ), «Фрайбурга» (в Кубке Германии) новый тренер Тухель отдаст «салатницу» «Боруссии» Д. Какое значение имеет то, что обыграли конкурента в личной встрече, если потом теряют очки и отдают преимущество «шмелям»? Дортмунд воодушевился, у «Баварии» проблемы. Не исключаем, что немецкая команда могла бы пройти «Наполи», «Милан», «Интер» или «Бенфику», то есть жребий влияет. Но заплатили за то, как обошлись с Нагельсманном, который выиграл 8 матчей в сезоне в Лиге чемпионов из восьми. В том числе, обыграл «Барселону» и будущего полуфиналиста турнира «Интер».

1 место. ПСЖ