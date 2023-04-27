«Спартак» седьмой, а «Локомотив» на вершине. Худшие и лучшие команды весны в РПЛ

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вчера, 13:59

Лидера и аутсайдера объединяет тренер.

Очарования

«Локомотив» — 7 матчей, 16 очков, разница мячей 17:7

Меньше всех очков весной набрали футболисты «Пари НН», всего четыре, а вот у «Локомотива», где теперь работает их бывший тренер Галактионов, в четыре раза больше баллов. «Железнодорожники» не стали идеальной командой. Они не будущие конкуренты «Зенита» — для задачи ворваться в группу лидеров нужно провести большую работу. Но уфолог Дзюба, Пиняев и Глушенков пришлись ко двору. Новая оборона с Лантратовым играет успешнее. Есть клубы, которые пропустили меньше. «Краснодар» забил больше, но «Локомотив» благодаря 5 победам, 1 ничьей и 1 поражению забыл о борьбе за выживание.

ЦСКА – 7 матчей, 16 очков, разница мячей – 13:4

Не забывайте, что на перерыв «армейцы» ушли после одной победы в шести турах, а открыли год в РПЛ поражением от «Сочи». А потом взялись за ум. Заболотный в основе, Чалов и Обляков ему помогают. Медина бывал левым латералем, Мойсес – центральным защитником. У Федотова много экспериментов, которые чаще работают. Он обыграл «Зенит», что также надо учесть. Понятно, что «Сочи» и «Локомотив» в большинстве тоже стоило прибить. Собрали бы семь побед. Но пока «красно-синие» к такой серии не готовы, что не отменяет успехи.

«Ахмат» — 7 матчей, 14 очков, разница мячей 8:3

Собрали воедино свои плюсы и на время перекрыли часть минусов. «Зенит» набрал на два пункта больше, но для Семака отрезок с ничьей и поражением от ЦСКА не является удачным, а скорее будничным. Для «Ростова» 14 очков это очень крутой результат, поскольку светило больше осечек, но команда Карпина терпеливая и везучая. А вот «Ахмат» в группе лидеров по набранным очкам выделяется, как и «Локомотив». Клуб из Грозного провожал прошлый год победой над фаворитом в Санкт-Петербурге, что не мешало уступить «Ростову» и «Пари НН» до и после этого. Сейчас у Ташуева появился коллектив с надежной защитой – пропустили всего три мяча, меньше всех. Явных голевых моментов было больше, но Шелия подстраховал. «Ахмат» проиграл лишь «Локомотиву», но вели в той игре и должны были забивать в ответ. Как и «Ростов», «Ахмат» не всегда играет зрелищно, зато есть результат.

Разочарования

«Спартак» — 7 матчей, 12 очков, разница мячей 14:13

У «Динамо» тоже плохие результаты по очкам и общим впечатлениям от игры, но они не замахивались на борьбу с «Зенитом». А вот «Спартак» робко декларировал погоню, поэтому можно смело включить их в тройку разочарований весны в РПЛ . Добавляем аргументации. В таблице после возобновления «Спартак» на седьмом месте, заработали на четыре очка меньше, чем три лидера – «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА . Проиграли лишь раз, но смертельными стали ничьи, как у лондонского «Арсенала». Провалили первый тайм с «Краснодаром». Не без приключений и удалений обыграли «Торпедо». С «Динамо» отскочили – могли проиграть, если бы не пенальти, который в ЭСК РФС назвали ошибочным. Также официальная комиссия разглядела одиннадцатиметровый в игре «Ахмата» и «Спартака» не в пользу москвичей. Абаскалю еще повезло, он мог собрать серию поражений и ничьих.

«Сочи» — 7 матчей, 6 очков, разница мячей 5:12

Зачем было приглашать Бердыева, чтобы сразу убрать, назначив невнятного в качестве главного тренера Хохлова? Не стоит забывать, что футболисты в «Сочи» часто приходили как свободные агенты. И вряд ли у них контракты, которые исключат уход при желании. Потери одного Нобоа достаточно, чтобы команда начала борьбу за выживание. Успех против ЦСКА не открыл серию побед. Хотя «Сочи» обыграл также «Динамо», гроза фаворитов проигрывает середнякам и аутсайдерам. Огорчает состояние обороны южан, которую Федотов научил держать удар. За сезон серебряный призер потерял уверенность, темп, тактическую гибкость и хитрость. Вылет не грозит, но без плохой формы «Крыльев Советов» кризисный «Сочи» мог бы до конца сезона пропустить вперед не только «Локомотив».

«Урал» — 7 матчей, 4 очка, разница мячей 5:12

Неудачи «Пари НН» не удивляют, ведь ушел Галактионов. Ужасная игра «Химок» норма, учитывая, сколько тренеров приглашали, и насколько много хаотичных перестановок было в клубе из Подмосковья. Даже тот факт, что без Пиняева и Глушенкова, а до этого Зиньковского и компании просели результаты «Крыльев Советов» — ожидаемый исход серии продаж.

Скромные результаты «Торпедо» и «Факела» тоже не назвать разочарованиями, эти команды могли стоять на вылет, будь «Химки» солиднее в этом сезоне. Но вот 5 поражений и всего 1 победа в семи матчах от «Урала», который при этом дерется с фаворитами в Кубке России – неприятная неожиданность. Понятно, что сказывается календарь, пять подряд поражений получили от клубов, которые априори сильнее. Но «Урал» играет с огнем. Бросив все силы на кубковый турнир, могут прозевать момент, когда окажутся в опасной близости к зоне стыковых матчей. «Рубин» тоже думал, что не вылетит. Очевидно, что среди всех аутсайдеров у «Урала» самая поставленная игра наравне с «Крыльями Советов». Да и футболистов, которые возьмут инициативу на себя, достаточно. Бикфалви, Влут и Помазун слишком хороши, чтобы играть в Первой лиге. Но если в ближайших турах не проснется Ранджелович и не придет в себя защита Ганчаренко, то «Урал» покажет футбол для вылета, как у «Сочи» и «Пари НН» прямо сейчас.

Грехи осени топят пока «Торпедо» и «Химки», но у восьми клубов много поражений, а «Спартак» играет так, что победы приходится выгрызать. Вот поэтому и нет чемпионской интриги – «Зенит» поместили в теплую ванну с шампанским.