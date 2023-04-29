«Тенерифе» – «Леганес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Тенерифе» – «Леганес», который состоится 29 апреля 2023 года

«Тенерифе»

«Сине-белые» в турнирной таблице Сегунды на текущий момент занимают тринадцатое место. Четыре игры подряд «Тенерифе» не уступает своим оппонентам. Нулевую ничью раскатали подопечные Луиса Рамиса с «Луго» на их поле в рамках матча 35-го тура чемпионата. 16 апреля в игре позапрошлого тура Сегунды «сине-белые» одержали уверенную победу над командой «Ибица», поразив их ворота четыре раза.

В прошлом туре «Тенерифе» разошёлся миром с «Уэской» (1:1).

«Леганес»

«Леганес» в турнирной таблице чемпионата находится на три строчки ниже «Тенерифе». Рассмотрим несколько футбольных встреч «Леганеса» за последнее время, чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре. В матче 35-го тура Сегунды «Лега» на выезде с минимальным счётом обыграла «Понферрадину». Дома «Леганес» одержал победу над дублем «Вильярреала» в игре позапрошлого тура чемпионата.

На прошлых выходных «Алавес» на своём поле со счётом 2:1 взял верх над «Легой»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тенерифе» – 1.74

Ничья – 3.20

Победит «Леганес» – 6.00

Победит «Тенерифе» с форой -1.5 – 3.20

Обе забьют — нет – 1.44

Обе забьют — да – 2.66

Тотал голов больше 1.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.27

Статистика

Три очных встречи команд из пяти крайних закончились следующим исходом: тотал меньше 1.5 гола за игру

Одно поражение потерпели «сине-белые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Леганес» уступил своим соперникам в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 1.5 гола коэффициент 2.27. В своих личных матчах команды не часто радуют болельщиков голами.