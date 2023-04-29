«Андорра» – «Мирандес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Андорра» – «Мирандес», который состоится 30 апреля 2023 года

«Андорра»

«Андорра» в турнирной таблице Сегунды находится на восьмой строчке. Восемь матчей подряд «триколоры» не уступают своим оппонентам. Нулевую ничью раскатала «Андорра» с «Алавесом» на выезде в матче 35-го тура чемпионата. Дома с минимальным счётом «триколоры» одержали победу над командой «Уэска». На семнадцатой минуте за «Андорру» отличился турецкий нападающий Синан Бакыш.

На прошлых выходных «триколоры» разгромили в гостях «Понферрадину» со счётом 4:1.

«Мирандес»

«Мирандес» в чемпионате занимает на сегодняшний день одиннадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «кабанов», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Андоррой». С минимальным счётом «красные» проиграли на выезде «Картахене». С разницей в один мяч в гостях «Мирандес» обыграл команду «Леванте» в матче 36-го тура Сегунды. Победный гол за «кабанов» забил под конец игры двадцатилетний испанский нападающий Хавьер Льябрес.

23 апреля со счётом 2:1 «красные» взяли верх над «Бургосом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Андорра» – 1.84

Ничья – 3.45

Победит «Мирандес» – 4.60

Победит «Андорра» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Одно поражение потерпели «триколоры» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «кабаны» проиграли в трёх поединках

Четыре матча «Андорры» из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

В предстоящем матче с разницей в один мяч, но хозяева справятся с гостями. Компания Pinnacle предлагает на победу «Андорры» коэффициент 1.84.